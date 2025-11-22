Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували понад 60 разів: одна загибла і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 22 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Понад шість десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина – сам Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог гатив FPV-дронами та артилерією.
Загиблі та постраждалі
- Унаслідок атак загинула 54-річна жінка.
- Постраждали п'ятеро людей. З них троє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Пошкодження
Пошкоджені 3 багатоквартирні та 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, кілька АЗС, одна з яких зайнялася, агрофірма, сонячні панелі та лінія електропередач.
Павлоградський район
По Троїцькій громаді Павлоградського району противник поцілив БпЛА. Побита приватна оселя.
Синельниківський район
По Межівській громаді, що на Синельниківщині, вдарив КАБами.
Наслідки атак
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