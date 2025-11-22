Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували понад 60 разів: одна загибла і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 22 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Понад шість десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина – сам Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог гатив FPV-дронами та артилерією.

Загиблі та постраждалі

Унаслідок атак загинула 54-річна жінка.

Постраждали п'ятеро людей. З них троє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Пошкодження

Пошкоджені 3 багатоквартирні та 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, кілька АЗС, одна з яких зайнялася, агрофірма, сонячні панелі та лінія електропередач.

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Павлоградський район

По Троїцькій громаді Павлоградського району противник поцілив БпЛА. Побита приватна оселя.

Синельниківський район

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, вдарив КАБами.

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Наслідки атак



















