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Новини Удар по Павлограду
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Павлоград повністю знеструмлений: зупинилися котельні, воду подають за розкладом

Павлоград без світла, води і тепла через аварію 23 листопада

Через повне знеструмлення Павлограда міські котельні тимчасово припинили роботу. Медичні заклади перевели на резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперервну роботу. 

Про це повідомили у виконкомі міста, інформує Цензор.НЕТ.

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Працюють усі служби

Енергетики наразі працюють над з'ясуванням масштабів та складності пошкоджень, що спричинили повне знеструмлення Павлограда. Комунальне підприємство "Павлоградводоканал" з 22:00 призупинило подачу води. 

Починаючи з 24 листопада, до моменту повного відновлення електропостачання, водопостачання Павлограда здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У разі відновлення подачі електричної енергії, водопостачання буде відновлено у звичайному режимі.

Також читайте: Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували понад 60 разів: одна загибла і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Що передувало

Увечері неділі, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух. 

Попередньо повідомлялося, що місто Павлоград перебував під атакою російських ударних дронів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: ворог бив по будинках, інфраструктурі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Атака безпілотників

Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони по Україні, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Понад 10 вибухів 23 листопада сталося також у Харкові. У результаті удару по шести локаціях 3 людей загинули, 15 - постраждали. 

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

вибух (4730) Павлоград (203) атака (1605) електроенергія (6871) Шахед (2249) Дніпропетровська область (5105) Павлоградський район (155)
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Топ коментарі
+13
Ось так ворог знищує Україну ,а горе президент дякує Трампу за просування російського так званого "плану миру".
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24.11.2025 00:20 Відповісти
+11
за чотири роки !! війни горе-президент мав би збудувати захищену критичну інфраструктуру по забезпеченню життєдіяльності міст.

не дали здати Україну у 2022 р., то виморозить та здасть зимою 2025/2026 по.

.
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24.11.2025 00:37 Відповісти
+8
тампон самозакоханний пи.....ор, якій поки ще продає зброю.
З ним нажаль не можна по іншому.
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24.11.2025 00:26 Відповісти
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Ось так ворог знищує Україну ,а горе президент дякує Трампу за просування російського так званого "плану миру".
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24.11.2025 00:20 Відповісти
тампон самозакоханний пи.....ор, якій поки ще продає зброю.
З ним нажаль не можна по іншому.
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24.11.2025 00:26 Відповісти
НА ЖАЛЬ...
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24.11.2025 00:53 Відповісти
за чотири роки !! війни горе-президент мав би збудувати захищену критичну інфраструктуру по забезпеченню життєдіяльності міст.

не дали здати Україну у 2022 р., то виморозить та здасть зимою 2025/2026 по.

.
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24.11.2025 00:37 Відповісти
Херня-президент канешно ще той кадр-але як ТЕС захистити?Ви знаэте як така Махіна виглядає?Красти менше треба і ракети робити /стріляти ними по ТЕС ворога-так це спрацює
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24.11.2025 08:16 Відповісти
Де маневрова газова генерація???
В Україну поставили котельні.
А встановити тільки "через шлагбауми". Зєлю скоро спитають.
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24.11.2025 16:33 Відповісти
дебіл, пиши українською, чи ти дегенерат не здатен вивчити мову???
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24.11.2025 06:14 Відповісти
Що пропонуєш?
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24.11.2025 07:58 Відповісти
А чому у мацкві світло є? Око за око
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24.11.2025 00:28 Відповісти
Бо україхнці вибрали президентом Зеленського, який довго працював на московії і звичайно був завербований їхніми спецслужбами. Невже не можна було за 6,5 років зробити свої ракети? Україна в десятці виробників ******** зброї і космічних кораблів. Але дісталася виробникам брехливих відосів. Чому той "барига" всього за 5 років без грошей, ембарго світу на поставки Україні зброїх і комплектуцючих зробив аж 4 ракети. А Зеленський при фінансувані України на согтні мільярдів доларів США зробив тільки ракети у відосах, як завжди набрехав, розікрав зі своєю шайкою всю західну доромогу, а барига не він, а Порошенко. То хіба з таким народом можна вигравати війну у ворога?
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24.11.2025 10:21 Відповісти
Я впевнений що це i є формула миру Трампа.
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24.11.2025 00:30 Відповісти
Нас будуть ..ярити з землi та повiтря, а для ********* знiмуть усi санкцii, почнуть купувати енергоносii. Усим профiт.
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24.11.2025 00:32 Відповісти
Треба негайно почати евакуацію дітей та жінок. В разі втрати Покровська кацапи вже за місяц будуть під Павлоградом.
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24.11.2025 01:05 Відповісти
двушечка на мацкву пішла...замість того щоб будувати захист...зелені покидьки
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24.11.2025 09:28 Відповісти
 
 