Павлоград повністю знеструмлений: зупинилися котельні, воду подають за розкладом
Через повне знеструмлення Павлограда міські котельні тимчасово припинили роботу. Медичні заклади перевели на резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперервну роботу.
Про це повідомили у виконкомі міста, інформує Цензор.НЕТ.
Працюють усі служби
Енергетики наразі працюють над з'ясуванням масштабів та складності пошкоджень, що спричинили повне знеструмлення Павлограда. Комунальне підприємство "Павлоградводоканал" з 22:00 призупинило подачу води.
Починаючи з 24 листопада, до моменту повного відновлення електропостачання, водопостачання Павлограда здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У разі відновлення подачі електричної енергії, водопостачання буде відновлено у звичайному режимі.
Що передувало
Увечері неділі, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух.
Попередньо повідомлялося, що місто Павлоград перебував під атакою російських ударних дронів.
Атака безпілотників
Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони по Україні, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.
Понад 10 вибухів 23 листопада сталося також у Харкові. У результаті удару по шести локаціях 3 людей загинули, 15 - постраждали.
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З ним нажаль не можна по іншому.
не дали здати Україну у 2022 р., то виморозить та здасть зимою 2025/2026 по.
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В Україну поставили котельні.
А встановити тільки "через шлагбауми". Зєлю скоро спитають.