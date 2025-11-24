Павлоград повністю знеструмлений: зупинилися котельні, воду подають за розкладом

Через повне знеструмлення Павлограда міські котельні тимчасово припинили роботу. Медичні заклади перевели на резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперервну роботу.

Про це повідомили у виконкомі міста, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Працюють усі служби

Енергетики наразі працюють над з'ясуванням масштабів та складності пошкоджень, що спричинили повне знеструмлення Павлограда. Комунальне підприємство "Павлоградводоканал" з 22:00 призупинило подачу води.

Починаючи з 24 листопада, до моменту повного відновлення електропостачання, водопостачання Павлограда здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У разі відновлення подачі електричної енергії, водопостачання буде відновлено у звичайному режимі.

Також читайте: Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Нікопольщину атакували понад 60 разів: одна загибла і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Що передувало

Увечері неділі, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух.

Попередньо повідомлялося, що місто Павлоград перебував під атакою російських ударних дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: ворог бив по будинках, інфраструктурі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Атака безпілотників

Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони по Україні, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Понад 10 вибухів 23 листопада сталося також у Харкові. У результаті удару по шести локаціях 3 людей загинули, 15 - постраждали.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)