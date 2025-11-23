Атака на Павлоград: після вибуху у місті зникло світло, - ЗМІ

У неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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У місті прогримів вибух. Деталей атаки поки що немає.

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Атака безпілотників

Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

О 19:17 російські безпілотники зафіксовані на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

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Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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