Атака на Павлоград: після вибуху у місті зникло світло, - ЗМІ
У неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У місті прогримів вибух. Деталей атаки поки що немає.
Атака безпілотників
Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
О 19:17 російські безпілотники зафіксовані на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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Олександр Іванович Паламарчук
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