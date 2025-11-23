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Новини Удар по Павлограду Атаки безпілотників на Дніпропетровщину
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Атака на Павлоград: після вибуху у місті зникло світло, - ЗМІ

Місто Павлоград: атака 23.11

У неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ. 

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У місті прогримів вибух. Деталей атаки поки що немає. 

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Атака безпілотників

Ввечері неділі, 23 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

О 19:17 російські безпілотники зафіксовані на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

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Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) обстріл (34353) Павлоград (203) атака (1605) Шахед (2249) Дніпропетровська область (5105) Павлоградський район (155)
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23.11.2025 20:41 Відповісти
А як там поживає депутат Верховної Ради від "слуг" здається Каптєлов? Не зробив світло жителям міста Павлограда? А так обіцяв, а так обіцяв вирішити всі їх проблеми! Правда має дружину росіянку і бізнес в москві. Такі вони "слуги". То можливо він і знає де знаходяться об'єкти, які дають світло? Можливо для продовження бізнесу його друждини потрібно було подітилися інфоромацією? Чи він вже втік з Павлограда? Хоча в Павлограді таких і так достатньо.
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23.11.2025 20:54 Відповісти
Аброхамія з потураєвим і гетьманцевим, саме очікують гроші за Бюджет, а до енергетики в Україні, їм байдуже! Галущенко з умеровим і урядовими служками, несуть відповідальність за мародерство і відсутність світла і тепла в Українців!! Зеленський з єрмаком, про таке і «не знають»!!!
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23.11.2025 21:16 Відповісти
Повернемося до історії, всього на пару років до 2019 року. Як проголосували павлоградці за президента України.?У другому турі президентських виборів 2019 року в Павлограді перемогу здобув Володимир Зеленський з 61,45% голосів, тоді як Петро Порошенко набрав 38,55%. Результати відображають загальнонаціональні тенденції, де Зеленський переміг Порошенка з великим відривом. Брехня перемогла здоровий глузд.
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24.11.2025 10:27 Відповісти
 
 