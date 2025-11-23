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Новини Удари по енергетиці в РФ
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Масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Шатура Московської області РФ після дронової атаки горить ДРЕС. Вороже Міноборони відзвітувало про збиття двох дронів над Московським регіоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Спершу мешканці Підмосков'я повідомляли про численні вибухи та велику пожежу.

Згодом стало відомо, що атаковано місцеву ДРЕС.

Також читайте: 16 тис. росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, - губернатор. ФОТОрепортаж

Влада російського регіону досі не прокоментувала атаку. Тим часом, за даними місцевих мешканців, пожежа досі вирує. 

ДРЕС після атаки
ДРЕС після атаки
ДРЕС після атаки

Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.

Також читайте: Третю за потужністю теплову електростанцію РФ уражено в Костромській області. ФОТО

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безпілотник БпЛА (5929) москва (1327) енергетика (3834)
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Топ коментарі
+34
Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
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23.11.2025 07:50 Відповісти
+25
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
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23.11.2025 07:52 Відповісти
+12
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
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23.11.2025 08:44 Відповісти
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Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
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23.11.2025 07:50 Відповісти
Та хоч погріються! От зафіга вони воду/піну витрачають?))
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23.11.2025 08:00 Відповісти
давно пора заблекаутити москву .московську область і пітер -ореал не ляканих оркулаків
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23.11.2025 09:14 Відповісти
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
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23.11.2025 07:52 Відповісти
то теплова станція. думаю батареї. мерзнути в оселях будуть москалі
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23.11.2025 08:48 Відповісти
Я не проти, але ж написано, що "Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область."
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23.11.2025 09:02 Відповісти
Так вона ж не одна там (.
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23.11.2025 13:35 Відповісти
Уже пол дня или даже больше бушует пожар!!! И все на форуме обсыкаются от восторга! Три дня назад только в одном Тернополе 33 трупа и детей не мало среди этого. А в Запорожье итд? А 20% территории уже давно отобрано и процесс ежесуточно растёт?! И на фоне этого выгорание трансформаторного масла проходит как победа! У кацапни нефти и газа хватит ещё 100 лет продавать по 1 дол за ведро! А у нас 5 миллионов уехали почти навсегда, хорошо если 1 мил вернётся и продав квартиры и прочее по ликвидной цене вернутся на Запад любой ценой. И всё это на фоне потока коррупционного бабла на Запад водопадом даже как при шапкокраде!
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23.11.2025 21:26 Відповісти
А чому Ви це написали під моїм коментом? Особисто я, ніколи не обсцикався від захоплення. І жарти, в стилі "95 кварталу", то не моє. Я реально дивлюся на те, що коїться в країні, і мені це дуже не подобається. Тому не треба про "всі".
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24.11.2025 01:44 Відповісти
Пожарка недоїхала. Але блимає
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23.11.2025 08:00 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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23.11.2025 08:00 Відповісти
Це є добре. Пожежа хоч і не ідеальна за розмірами але і не зовсім фігня пустякова. Кадрам в тисячу разів більше довіри чим голим словам з Генштабу, а тимпаче з вуст ЗЕнелоха.
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23.11.2025 08:04 Відповісти
Чи гріє те полум'я москальскі оселі навколо?)))
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23.11.2025 08:09 Відповісти
Так, Українці не морозять кацапів, бо є тепло й світло поки горить, треба просто підкидати дрова.)
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23.11.2025 13:37 Відповісти
в цю гру можна грати в двох
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23.11.2025 08:11 Відповісти
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
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23.11.2025 08:44 Відповісти
бо не працюють стілетом

вбити одночасно тріо пропагандонів? ніхера
хоч один теракт у москві? хер
хоч спробувати вбити *****? нуль

портнов вважаю то приватна справа... а не вася дебіл чи кирило гомосек
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23.11.2025 09:27 Відповісти
артист ти смішний ? А якже двушка на мацкву??
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23.11.2025 10:41 Відповісти
бьють мирними безпілотніками кацапію - не дуже , це погано .....
Не бьють мирними безпілотніками кацапію погано

час вже визначиться
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23.11.2025 15:18 Відповісти
зЄбанат чи просто тупа, чи не можеш визначитись?
А лікарі що кажуть?
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23.11.2025 15:25 Відповісти
Критикуя, критикуй мнение, а не его автора. Це казав Леонардо да Винчи.

А лікарі мені кажуть про вас таке , - що таким як ви, розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю та іншими виділеннями.
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23.11.2025 17:39 Відповісти
Леонардо? Про безпілотники?!
Лікарю, напевно, тут вже нема що робити... то вже невиліковно...
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23.11.2025 18:22 Відповісти
Ну так ви праві - а паровий танк шо Леонардо запропонував у 16 столітті це також невиліковно . Безпілотники то є автоматони на вершині своє еволюції = а перший автоматон ше в Античності зробили .
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24.11.2025 00:06 Відповісти
Вихована людина ніколи не скаже "Пішов ти …", він скаже: "Я бачу, ви далеко підете"
Так ви далеко підете
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Ти, головне, хворенька, не хвилюйся. Приймай вчасно ліки, воно може й попустить. Але то не точно...
І взагалі, йди собі далеко, далеко, дурнувата...
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24.11.2025 20:57 Відповісти
А ти що споріднену душу шукаєш?
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24.11.2025 21:01 Відповісти
Так и идёт игра у двох, Кацапы за раз развалили Новоукраинскую ГРЭС, в ответ подожгли два трансформатора на Шатурской ГРЭС. Турбинный зал на снимках не пошкоджений
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23.11.2025 13:58 Відповісти
Єто Абломкі
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23.11.2025 08:14 Відповісти
"АТЕШ": Партизани знищили електровоз військових вантажів у російському Ростові-на-Дону
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23.11.2025 08:14 Відповісти
Коли вже згорить та москва разом з бидлом що підтримує найкривавішого в світі терориста трусливу істоту путіна.
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23.11.2025 08:15 Відповісти
Відео як "вдало" відбивали атаку дронів, коментуючи:
"- Аа, они уже паркуются на ГРЭС" ...
https://t.me/supernova_plus/45745?single
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23.11.2025 08:19 Відповісти
Горить гарно, плюсую. Але зо це нам дає, окрім приємного відчуття помсти? Може, краще було витратити ці дрони чи ракети на ураження якогось НПЗ, аеродрому чи іншого військового об'єкту?
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23.11.2025 08:35 Відповісти
Станція горить, то добре. Але чому ті будинки з орками цілі?!
***** зность в нас жилові будинки разом з людьми свідомо і зумисно. А нам хіба то робити не можна, щоб їх хоч трохи до тями привести?
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23.11.2025 08:43 Відповісти
Не смішить вже! Де той м@скаль і де та тяма?
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23.11.2025 09:00 Відповісти
Якщо ми, подібно москалям, будемо бити по житлових будинках це зніме з них звинувачення у суді. Щоб пересвідчитись, читайте статтю про адмірала Деніца у Вікіпедії. Заодно, пригадайте "рязансий сахар".
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23.11.2025 10:35 Відповісти
Згоден, розумію...
Але вже стільки злості на ту кацапську нечисть...
І, взагалі, кацап то не людина, то щось людиноподібне, і навіть не тварина. Гірше таргана чи якогось щура...
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23.11.2025 10:44 Відповісти
«Хлапок, абломкі, задимлєніє».
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23.11.2025 08:59 Відповісти
І матюки. Це обов'язково.
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23.11.2025 09:01 Відповісти
https://t.me/insiderUKR/111768?single

Відразу видно, що ті 3,14дари свою війну лише по ТБ бачили.
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23.11.2025 09:01 Відповісти
Відео і фото НІ ПРО ЩО !!! От як завиють ЗАМЕРЗАЄМ-ГОЛОДУЄМ і з вилами на кремль підуть.
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23.11.2025 09:09 Відповісти
З вилами? На кремль?
Коли я час від часу заходив на їх форуми, то вони після кожного успішного удару від України закликали свого #уйла "перестати панькатись (?!) і жаліти (?!) Україну, та нарешті повністю вимкнути світло, тепло, каналізацію і знищити всі мости через Дніпро".
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23.11.2025 09:41 Відповісти
Все вірно. Тому потрібно вимкнути їм (кацапні), електрику і каналізацію перед морозами, а там було б видно .
Але як ?! Зільониє хвламінги осєнью і зімой нє літають !
Тому лишається ... (тут суцільне матюччя, ціла тирада) тільки терпіть і вірить в ЗСУ допомагаючи хто чим може. Якто так.
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23.11.2025 10:24 Відповісти
Да ! Іще ніхто не зміг відмінити русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тому Україна повинна стати каталізатором і пущай сібє бунтують за парєбрікам. Але мудрий нарід вибрав паржать па-пріколу, а тепер рже на кутні, але це вже інша історія.
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23.11.2025 10:30 Відповісти
Сніг у орків??? ..грійтеся тоді..курвославні пока тепло дають пташки Мадяра
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23.11.2025 09:16 Відповісти
О, Шатура, там происходили действия фильма Коммунист , большевики значит строили-строили а ***** плешивое всё попросерало. Ну а ЗСУ само-собой СЛАВА!!!
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23.11.2025 09:23 Відповісти
не смішно. вони за одну ніч знищують у нас купу енергетичних підприємств і десятки людей, я ми їм в попку клюк. І те вони за пів дня поремонтують
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23.11.2025 09:26 Відповісти
Верно, свитло в оселях на фото там присутствует
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23.11.2025 14:01 Відповісти
Мало
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23.11.2025 09:36 Відповісти
В порівнянні з тим, що сьогодні натворили пашисти - ні про що. Все бабло пішло на неіснуючі фламіндічі. Якщо б гроші витратили б на ті ж довгі нептуни був би толк, але не було б навару
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23.11.2025 09:45 Відповісти
Лампочки Іль`їча світяться і без електростанцій.
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23.11.2025 10:48 Відповісти
Судя по тому, что лампочки в Шатуре на снимках горят, то не смешно
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23.11.2025 14:03 Відповісти
Для зебілів на мараВоні сайдьот за потужність. Той пам'ятник ленінській електрофікації й так згорів би, від старості, ми свою декомунізацію не завершили та ще й примножили - поки пам'ятники будьоним валили, в урядовому кварталі комунізм окопався, на горбах лохів змайстрували, а тепер ще й на могилах танцють.
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23.11.2025 13:31 Відповісти
Ну её модернизировали всё же современным оборудованием, вроде и часть турбин западные, но в том, что поводов для буйной радости маловато согласен
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23.11.2025 14:06 Відповісти
До того й мій допис, що комариний укус монстра нам подають, як неабияку перемогу, а за цією ширмою зелендічі, сидячи на золотих унітазах під долларовим дощем, саботують виробництво власної, справді потужної зброї.
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23.11.2025 18:42 Відповісти
 
 