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Масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У місті Шатура Московської області РФ після дронової атаки горить ДРЕС. Вороже Міноборони відзвітувало про збиття двох дронів над Московським регіоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Спершу мешканці Підмосков'я повідомляли про численні вибухи та велику пожежу.
Згодом стало відомо, що атаковано місцеву ДРЕС.
Влада російського регіону досі не прокоментувала атаку. Тим часом, за даними місцевих мешканців, пожежа досі вирує.
Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.
Топ коментарі
+34 Старый зольдат
показати весь коментар23.11.2025 07:50 Відповісти Посилання
+25 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар23.11.2025 07:52 Відповісти Посилання
+12 Gal
показати весь коментар23.11.2025 08:44 Відповісти Посилання
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вбити одночасно тріо пропагандонів? ніхера
хоч один теракт у москві? хер
хоч спробувати вбити *****? нуль
портнов вважаю то приватна справа... а не вася дебіл чи кирило гомосек
Не бьють мирними безпілотніками кацапію погано
час вже визначиться
А лікарі що кажуть?
А лікарі мені кажуть про вас таке , - що таким як ви, розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю та іншими виділеннями.
Лікарю, напевно, тут вже нема що робити... то вже невиліковно...
Так ви далеко підете
І взагалі, йди собі далеко, далеко, дурнувата...
"- Аа, они уже паркуются на ГРЭС" ...
https://t.me/supernova_plus/45745?single
***** зность в нас жилові будинки разом з людьми свідомо і зумисно. А нам хіба то робити не можна, щоб їх хоч трохи до тями привести?
Але вже стільки злості на ту кацапську нечисть...
І, взагалі, кацап то не людина, то щось людиноподібне, і навіть не тварина. Гірше таргана чи якогось щура...
Відразу видно, що ті 3,14дари свою війну лише по ТБ бачили.
Коли я час від часу заходив на їх форуми, то вони після кожного успішного удару від України закликали свого #уйла "перестати панькатись (?!) і жаліти (?!) Україну, та нарешті повністю вимкнути світло, тепло, каналізацію і знищити всі мости через Дніпро".
Але як ?! Зільониє хвламінги осєнью і зімой нє літають !
Тому лишається ... (тут суцільне матюччя, ціла тирада) тільки терпіть і вірить в ЗСУ допомагаючи хто чим може. Якто так.