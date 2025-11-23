Масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Шатура Московської області РФ після дронової атаки горить ДРЕС. Вороже Міноборони відзвітувало про збиття двох дронів над Московським регіоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Спершу мешканці Підмосков'я повідомляли про численні вибухи та велику пожежу.

Згодом стало відомо, що атаковано місцеву ДРЕС.

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Влада російського регіону досі не прокоментувала атаку. Тим часом, за даними місцевих мешканців, пожежа досі вирує.







Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.

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