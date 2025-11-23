Масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО
В городе Шатура Московской области РФ после дронной атаки горит ГРЭС. Вражеское Минобороны отчиталось о сбивании двух дронов над Московским регионом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Сначала жители Подмосковья сообщали о многочисленных взрывах и крупном пожаре.
Впоследствии стало известно, что атакована местная ГРЭС.
Власти российского региона до сих пор не прокомментировали атаку. Между тем, по данным местных жителей, пожар до сих пор бушует.
Шатурская ГРЭС - тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Согласно открытым данным, это одна из старейших электростанций в России. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.
вбити одночасно тріо пропагандонів? ніхера
хоч один теракт у москві? хер
хоч спробувати вбити *****? нуль
портнов вважаю то приватна справа... а не вася дебіл чи кирило гомосек
"- Аа, они уже паркуются на ГРЭС" ...
https://t.me/supernova_plus/45745?single
***** зность в нас жилові будинки разом з людьми свідомо і зумисно. А нам хіба то робити не можна, щоб їх хоч трохи до тями привести?
Але вже стільки злості на ту кацапську нечисть...
І, взагалі, кацап то не людина, то щось людиноподібне, і навіть не тварина. Гірше таргана чи якогось щура...
Відразу видно, що ті 3,14дари свою війну лише по ТБ бачили.
Коли я час від часу заходив на їх форуми, то вони після кожного успішного удару від України закликали свого #уйла "перестати панькатись (?!) і жаліти (?!) Україну, та нарешті повністю вимкнути світло, тепло, каналізацію і знищити всі мости через Дніпро".
Але як ?! Зільониє хвламінги осєнью і зімой нє літають !
Тому лишається ... (тут суцільне матюччя, ціла тирада) тільки терпіть і вірить в ЗСУ допомагаючи хто чим може. Якто так.