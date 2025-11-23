РУС
Новости Удары по энергетике в РФ
7 658 37

Масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

В городе Шатура Московской области РФ после дронной атаки горит ГРЭС. Вражеское Минобороны отчиталось о сбивании двух дронов над Московским регионом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сначала жители Подмосковья сообщали о многочисленных взрывах и крупном пожаре.

Впоследствии стало известно, что атакована местная ГРЭС.

Читайте также: 16 тыс. россиян в Курской области остались без света после ударов по энергетике, - губернатор. ФОТОрепортаж

Власти российского региона до сих пор не прокомментировали атаку. Между тем, по данным местных жителей, пожар до сих пор бушует.

ДРЭС после атаки
ДРЭС после атаки
ДРЭС после атаки

Шатурская ГРЭС - тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Согласно открытым данным, это одна из старейших электростанций в России. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.

Читайте также: Третья по мощности тепловая электростанция РФ поражена в Костромской области. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4555) москва (3112) энергетика (2847)
Топ комментарии
+28
Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
показать весь комментарий
23.11.2025 07:50 Ответить
+18
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
показать весь комментарий
23.11.2025 07:52 Ответить
+9
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
показать весь комментарий
23.11.2025 07:50 Ответить
Та хоч погріються! От зафіга вони воду/піну витрачають?))
показать весь комментарий
23.11.2025 08:00 Ответить
давно пора заблекаутити москву .московську область і пітер -ореал не ляканих оркулаків
показать весь комментарий
23.11.2025 09:14 Ответить
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
показать весь комментарий
23.11.2025 07:52 Ответить
то теплова станція. думаю батареї. мерзнути в оселях будуть москалі
показать весь комментарий
23.11.2025 08:48 Ответить
Я не проти, але ж написано, що "Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область."
показать весь комментарий
23.11.2025 09:02 Ответить
Пожарка недоїхала. Але блимає
показать весь комментарий
23.11.2025 08:00 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
показать весь комментарий
23.11.2025 08:00 Ответить
Це є добре. Пожежа хоч і не ідеальна за розмірами але і не зовсім фігня пустякова. Кадрам в тисячу разів більше довіри чим голим словам з Генштабу, а тимпаче з вуст ЗЕнелоха.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:04 Ответить
Чи гріє те полум'я москальскі оселі навколо?))
показать весь комментарий
23.11.2025 08:09 Ответить
в цю гру можна грати в двох
показать весь комментарий
23.11.2025 08:11 Ответить
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:44 Ответить
бо не працюють стілетом

вбити одночасно тріо пропагандонів? ніхера
хоч один теракт у москві? хер
хоч спробувати вбити *****? нуль

портнов вважаю то приватна справа... а не вася дебіл чи кирило гомосек
показать весь комментарий
23.11.2025 09:27 Ответить
артист ти смішний ? А якже двушка на мацкву??
показать весь комментарий
23.11.2025 10:41 Ответить
Єто Абломкі
показать весь комментарий
23.11.2025 08:14 Ответить
"АТЕШ": Партизани знищили електровоз військових вантажів у російському Ростові-на-Дону
показать весь комментарий
23.11.2025 08:14 Ответить
Коли вже згорить та москва разом з бидлом що підтримує найкривавішого в світі терориста трусливу істоту путіна.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:15 Ответить
Відео як "вдало" відбивали атаку дронів, коментуючи:
"- Аа, они уже паркуются на ГРЭС" ...
https://t.me/supernova_plus/45745?single
показать весь комментарий
23.11.2025 08:19 Ответить
Горить гарно, плюсую. Але зо це нам дає, окрім приємного відчуття помсти? Може, краще було витратити ці дрони чи ракети на ураження якогось НПЗ, аеродрому чи іншого військового об'єкту?
показать весь комментарий
23.11.2025 08:35 Ответить
Станція горить, то добре. Але чому ті будинки з орками цілі?!
***** зность в нас жилові будинки разом з людьми свідомо і зумисно. А нам хіба то робити не можна, щоб їх хоч трохи до тями привести?
показать весь комментарий
23.11.2025 08:43 Ответить
Не смішить вже! Де той м@скаль і де та тяма?
показать весь комментарий
23.11.2025 09:00 Ответить
Якщо ми, подібно москалям, будемо бити по житлових будинках це зніме з них звинувачення у суді. Щоб пересвідчитись, читайте статтю про адмірала Деніца у Вікіпедії. Заодно, пригадайте "рязансий сахар".
показать весь комментарий
23.11.2025 10:35 Ответить
Згоден, розумію...
Але вже стільки злості на ту кацапську нечисть...
І, взагалі, кацап то не людина, то щось людиноподібне, і навіть не тварина. Гірше таргана чи якогось щура...
показать весь комментарий
23.11.2025 10:44 Ответить
«Хлапок, абломкі, задимлєніє».
показать весь комментарий
23.11.2025 08:59 Ответить
І матюки. Це обов'язково.
показать весь комментарий
23.11.2025 09:01 Ответить
https://t.me/insiderUKR/111768?single

Відразу видно, що ті 3,14дари свою війну лише по ТБ бачили.
показать весь комментарий
23.11.2025 09:01 Ответить
Відео і фото НІ ПРО ЩО !!! От як завиють ЗАМЕРЗАЄМ-ГОЛОДУЄМ і з вилами на кремль підуть.
показать весь комментарий
23.11.2025 09:09 Ответить
З вилами? На кремль?
Коли я час від часу заходив на їх форуми, то вони після кожного успішного удару від України закликали свого #уйла "перестати панькатись (?!) і жаліти (?!) Україну, та нарешті повністю вимкнути світло, тепло, каналізацію і знищити всі мости через Дніпро".
показать весь комментарий
23.11.2025 09:41 Ответить
Все вірно. Тому потрібно вимкнути їм (кацапні), електрику і каналізацію перед морозами, а там було б видно .
Але як ?! Зільониє хвламінги осєнью і зімой нє літають !
Тому лишається ... (тут суцільне матюччя, ціла тирада) тільки терпіть і вірить в ЗСУ допомагаючи хто чим може. Якто так.
показать весь комментарий
23.11.2025 10:24 Ответить
Да ! Іще ніхто не зміг відмінити русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тому Україна повинна стати каталізатором і пущай сібє бунтують за парєбрікам. Але мудрий нарід вибрав паржать па-пріколу, а тепер рже на кутні, але це вже інша історія.
показать весь комментарий
23.11.2025 10:30 Ответить
Сніг у орків??? ..грійтеся тоді..курвославні пока тепло дають пташки Мадяра
показать весь комментарий
23.11.2025 09:16 Ответить
О, Шатура, там происходили действия фильма Коммунист , большевики значит строили-строили а ***** плешивое всё попросерало. Ну а ЗСУ само-собой СЛАВА!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 09:23 Ответить
не смішно. вони за одну ніч знищують у нас купу енергетичних підприємств і десятки людей, я ми їм в попку клюк. І те вони за пів дня поремонтують
показать весь комментарий
23.11.2025 09:26 Ответить
Мало
показать весь комментарий
23.11.2025 09:36 Ответить
В порівнянні з тим, що сьогодні натворили пашисти - ні про що. Все бабло пішло на неіснуючі фламіндічі. Якщо б гроші витратили б на ті ж довгі нептуни був би толк, але не було б навару
показать весь комментарий
23.11.2025 09:45 Ответить
Лампочки Іль`їча світяться і без електростанцій.
показать весь комментарий
23.11.2025 10:48 Ответить
 
 