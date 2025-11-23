Масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

В городе Шатура Московской области РФ после дронной атаки горит ГРЭС. Вражеское Минобороны отчиталось о сбивании двух дронов над Московским регионом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Сначала жители Подмосковья сообщали о многочисленных взрывах и крупном пожаре.

Впоследствии стало известно, что атакована местная ГРЭС.

Власти российского региона до сих пор не прокомментировали атаку. Между тем, по данным местных жителей, пожар до сих пор бушует.







Шатурская ГРЭС - тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Согласно открытым данным, это одна из старейших электростанций в России. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.

