16 тыс. россиян на Курщине остались без света после ударов по энергетике, - губернатор. ФОТОрепортаж
В Курской области РФ атакованы электроподстанции, в результате чего жители нескольких районов остались без света.
Об этом сообщил губернатор области Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам. Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий", - отметил он.
В то же время глава области не уточнил, какие именно объекты были атакованы.
Топ комментарии
+7 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий20.11.2025 08:36 Ответить Ссылка
+6 Герхард
показать весь комментарий20.11.2025 08:41 Ответить Ссылка
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.11.2025 08:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
Джерело: https://censor.net/ua/n3585982
А скільки годин не буде світла у Москві 20 листопада?
Чи порадіємо парі вулись у Мухосранську, на який всім насрати?
Жили при Путине.
Сдохли при Путине.
Стабильность.