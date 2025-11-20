16 тыс. россиян на Курщине остались без света после ударов по энергетике, - губернатор. ФОТОрепортаж

В Курской области РФ атакованы электроподстанции, в результате чего жители нескольких районов остались без света.

Об этом сообщил губернатор области Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам. Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий", - отметил он.

В то же время глава области не уточнил, какие именно объекты были атакованы.

