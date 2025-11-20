1 677 18

16 тыс. россиян на Курщине остались без света после ударов по энергетике, - губернатор. ФОТОрепортаж

В Курской области РФ атакованы электроподстанции, в результате чего жители нескольких районов остались без света.

Об этом сообщил губернатор области Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам. Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий", - отметил он.

В то же время глава области не уточнил, какие именно объекты были атакованы.

Курщина без світла: Що відомо про удар по РФ?
Топ комментарии
+7
16 тисяч на всю область з 1.183 млн населення. А тепер подивіться графіки відключень світла у 4-мільйонному Києві на сьогодні. І це тільки одне місто.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:36 Ответить
+6
Моцно.
От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:41 Ответить
+4

показать весь комментарий
20.11.2025 08:55 Ответить
16 тисяч на всю область з 1.183 млн населення. А тепер подивіться графіки відключень світла у 4-мільйонному Києві на сьогодні. І це тільки одне місто.
20.11.2025 08:36
показать весь комментарий
20.11.2025 08:36 Ответить
Ты сравнил масштабы, там 5000 ракет запустили и наверно 50 000 дронов на энергетику,а тут 5 дронов
20.11.2025 08:44
показать весь комментарий
20.11.2025 08:44 Ответить
А где фламинго?
показать весь комментарий
20.11.2025 08:48 Ответить
Завтра сделают 5000 Фламинго и запустят за один день , не переживай
20.11.2025 08:50
показать весь комментарий
20.11.2025 08:50 Ответить
Убогая отвлекающая инфа. У меня город в полмиллиона без света постоянно. По три-четыре часа дают. Мне п****до там на курщині
20.11.2025 09:11
показать весь комментарий
20.11.2025 09:11 Ответить
і по курським ТЕЦ теж не треба робити пауз на рік, як з курською ТЕЦ-1. А там ще є і курська ТЕЦ-4, і ТЕЦ СЗР...
20.11.2025 08:38
показать весь комментарий
20.11.2025 08:38 Ответить
Моцно.
От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:41 Ответить
Копійки.
показать весь комментарий
20.11.2025 08:49 Ответить
треба просто по кожній підстанції 330/750 кВ, координати відоми, влупить по трансформаторам фламіндічами в радіусі 300 км. Ізі же, ПВО на кожну підстанцію не пригонеш, потрібна лише політична воля ЗЕйло
20.11.2025 08:50
показать весь комментарий
20.11.2025 08:50 Ответить
До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада
20.11.2025 08:53
Джерело: https://censor.net/ua/n3585982

А скільки годин не буде світла у Москві 20 листопада?

Чи порадіємо парі вулись у Мухосранську, на який всім насрати?
показать весь комментарий
20.11.2025 08:53 Ответить

показать весь комментарий
20.11.2025 08:55 Ответить
Дякую. Проблювався.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:10 Ответить
Не переводь продукти, не дивись і навіть не слухай те каркан'я.
20.11.2025 09:45
показать весь комментарий
20.11.2025 09:45 Ответить
я так розумію це залишки надпотужної фламінги
20.11.2025 09:10

показать весь комментарий
20.11.2025 09:10 Ответить
Яка влада - такі і потужності.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:13 Ответить
Це є обіцяний блекаут рашці?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:17 Ответить
Родились при Путине.
Жили при Путине.
Сдохли при Путине.
Стабильность.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:47 Ответить
А у нас вся страна. Очередной показательный пример разницы в возможностях нанести вред противнику. Где-то 3 года производили шахеды и калибры, а где-то фламинго и миндич.
20.11.2025 12:28
показать весь комментарий
20.11.2025 12:28 Ответить
 
 