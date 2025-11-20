16 тис. росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, - губернатор. ФОТОрепортаж

У Курській області РФ атаковано електропідстанції, внаслідок чого жителі у кількох районах залишилися без світла.

Про це повідомив губернатор області Хінштейн, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки без електрики залишилося понад 16 тис. осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій", - зазначив він.

Водночас глава області не уточнив, які саме об'єкти було атаковано.

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