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16 тис. росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, - губернатор. ФОТОрепортаж
У Курській області РФ атаковано електропідстанції, внаслідок чого жителі у кількох районах залишилися без світла.
Про це повідомив губернатор області Хінштейн, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок атаки без електрики залишилося понад 16 тис. осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій", - зазначив він.
Водночас глава області не уточнив, які саме об'єкти було атаковано.
Топ коментарі
+7 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар20.11.2025 08:36 Відповісти Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар20.11.2025 08:41 Відповісти Посилання
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.11.2025 08:55 Відповісти Посилання
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От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
Джерело: https://censor.net/ua/n3585982
А скільки годин не буде світла у Москві 20 листопада?
Чи порадіємо парі вулись у Мухосранську, на який всім насрати?
Жили при Путине.
Сдохли при Путине.
Стабильность.