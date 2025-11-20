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Новини Фото Удари по енергетиці в РФ
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16 тис. росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, - губернатор. ФОТОрепортаж

У Курській області РФ атаковано електропідстанції, внаслідок чого жителі у кількох районах залишилися без світла.

Про це повідомив губернатор області Хінштейн, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки без електрики залишилося понад 16 тис. осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій", - зазначив він.

Водночас глава області не уточнив, які саме об'єкти було атаковано.

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Курщина без світла: Що відомо про удар по РФ?
Курщина без світла: Що відомо про удар по РФ?
Курщина без світла: Що відомо про удар по РФ?
Курщина без світла: Що відомо про удар по РФ?

Автор: 

росія (70276) Удари по РФ (1001)
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Топ коментарі
+7
16 тисяч на всю область з 1.183 млн населення. А тепер подивіться графіки відключень світла у 4-мільйонному Києві на сьогодні. І це тільки одне місто.
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20.11.2025 08:36 Відповісти
+6
Моцно.
От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
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20.11.2025 08:41 Відповісти
+4

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20.11.2025 08:55 Відповісти
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16 тисяч на всю область з 1.183 млн населення. А тепер подивіться графіки відключень світла у 4-мільйонному Києві на сьогодні. І це тільки одне місто.
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20.11.2025 08:36 Відповісти
Ты сравнил масштабы, там 5000 ракет запустили и наверно 50 000 дронов на энергетику,а тут 5 дронов
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20.11.2025 08:44 Відповісти
А где фламинго?
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20.11.2025 08:48 Відповісти
Завтра сделают 5000 Фламинго и запустят за один день , не переживай
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20.11.2025 08:50 Відповісти
Убогая отвлекающая инфа. У меня город в полмиллиона без света постоянно. По три-четыре часа дают. Мне п****до там на курщині
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20.11.2025 09:11 Відповісти
і по курським ТЕЦ теж не треба робити пауз на рік, як з курською ТЕЦ-1. А там ще є і курська ТЕЦ-4, і ТЕЦ СЗР...
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20.11.2025 08:38 Відповісти
Моцно.
От тільки на Борщагівці у Києві більше живе у рази живе і сидить без світла кожен день.
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20.11.2025 08:41 Відповісти
Копійки.
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20.11.2025 08:49 Відповісти
треба просто по кожній підстанції 330/750 кВ, координати відоми, влупить по трансформаторам фламіндічами в радіусі 300 км. Ізі же, ПВО на кожну підстанцію не пригонеш, потрібна лише політична воля ЗЕйло
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20.11.2025 08:50 Відповісти
До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада
Джерело: https://censor.net/ua/n3585982

А скільки годин не буде світла у Москві 20 листопада?

Чи порадіємо парі вулись у Мухосранську, на який всім насрати?
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20.11.2025 08:53 Відповісти

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20.11.2025 08:55 Відповісти
Дякую. Проблювався.
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20.11.2025 09:10 Відповісти
Не переводь продукти, не дивись і навіть не слухай те каркан'я.
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20.11.2025 09:45 Відповісти
я так розумію це залишки надпотужної фламінги

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20.11.2025 09:10 Відповісти
Яка влада - такі і потужності.
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20.11.2025 09:13 Відповісти
Це є обіцяний блекаут рашці?
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20.11.2025 09:17 Відповісти
Родились при Путине.
Жили при Путине.
Сдохли при Путине.
Стабильность.
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20.11.2025 09:47 Відповісти
А у нас вся страна. Очередной показательный пример разницы в возможностях нанести вред противнику. Где-то 3 года производили шахеды и калибры, а где-то фламинго и миндич.
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20.11.2025 12:28 Відповісти
 
 