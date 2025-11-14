Зеленський про удари ракетами "Довгий Нептун": Справедлива відповідь України на все, що робить Росія
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Довгий Нептун" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь на удари Росії
Голова держави повідомив, що обговорював з військовими ракетну програму України.
""Довгі Нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами – дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну – тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей", - наголосив Зеленський.
Ударів по РФ буде більше
Він нагадав про комбінований масований удар РФ по Києву вночі. Загинули 6 людей, понад 30 людей поранені, зокрема діти.
"Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію – усе це працює. І працюватиме більше", - додав президент.
- Нагадаємо, у ніч на 14 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети "Нептун" та ударні дрони для ударів по низці об’єктів на території РФ. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.
Наприклад, після його слів про блекаут на москві, рашисти майже добили нашу енергетику.
Спеціально для захисників недолугого: військові операціі проводяться без анонсів. І я прекрасно розумію, що і без його дурнуватих заяв рашисти продовжували б свої злочини.
Нептуни - то заслуга Коростельова, Турчинова і Пашинського.
Ти зелений виродку в 2019-21 похєрив усі їхні програми і навіть політично-кримінальні переслідування розпочав.
