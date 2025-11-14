Зеленський про удари ракетами "Довгий Нептун": Справедлива відповідь України на все, що робить Росія

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Довгий Нептун" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідь на удари Росії

Голова держави повідомив, що обговорював з військовими ракетну програму України.

""Довгі Нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами – дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну – тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: посилення ППО, СБС та захист прифронтових областей. ВІДЕО

Ударів по РФ буде більше

Він нагадав про комбінований масований удар РФ по Києву вночі. Загинули 6 людей, понад 30 людей поранені, зокрема діти.

"Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію – усе це працює. І працюватиме більше", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі Україна успішно застосувала "Довгі Нептуни" по цілях на території РФ, - Зеленський. ВІДЕО