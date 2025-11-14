Новини Ракетна програма України Українська ракета Довгий Нептун
Зеленський про удари ракетами "Довгий Нептун": Справедлива відповідь України на все, що робить Росія

Як виглядає ракета Довгий Нептун Що про неї відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Довгий Нептун" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідь на удари Росії

Голова держави повідомив, що обговорював з військовими ракетну програму України.

""Довгі Нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами – дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну – тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей", - наголосив Зеленський.

Ударів по РФ буде більше

Він нагадав про комбінований масований удар РФ по Києву вночі. Загинули 6 людей, понад 30 людей поранені, зокрема діти.

"Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію – усе це працює. І працюватиме більше", - додав президент.

  • Нагадаємо, у ніч на 14 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети "Нептун" та ударні дрони для ударів по низці об’єктів на території РФ. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.

Топ коментарі
+32
Гнида, де гроші, де Міндич, де Фламінго?
14.11.2025 22:28 Відповісти
+24
Якщо б ти, гнида, в 19 не скоротив програми по виготовленню Нептунів, війна б ішла по іншому.
14.11.2025 22:33 Відповісти
+22
Відповідь має бути не тільки справедливою, а ще й адекватною і ефективною. А для цього треба було виготовляти відповідну кількість дронів та ракет, а не красти гроші та будувати собі палаци.
14.11.2025 22:30 Відповісти
точнее 0.01% от справедливого ответа
14.11.2025 22:28 Відповісти
все в Ізраїлі. Сказали їх не чекати звідти.
14.11.2025 22:59 Відповісти
14.11.2025 22:30 Відповісти
14.11.2025 22:33 Відповісти
парад в Севастополь раззєйськоє вялічіє жмьот ?

14.11.2025 22:40 Відповісти
парад в криму буде лише, якщо населення України буде більше ніж 90 мільйонів, і у нас буде ядерна та хімічна зброя + потужний ОПК. Чи буде це все - залежить від українців.
14.11.2025 22:45 Відповісти
для створення ЯО достатньо і 5 млн. населення.

хочете знати як?
спитайте у Ізраіля !

14.11.2025 23:05 Відповісти
про своє ЯО замислитись Швеція (20 млн.), Фінляндія (10 млн.) та Норвегія (кілька міліонів)

може й в складчину зроблять, щоб зекономити...

14.11.2025 23:08 Відповісти
та яз не проблема і зараз зробити, 90 мільйонів треба для того, щоб була можливість мобілізувати/рекрутувати достатньо велику кількість військових, щоб вибити русню без помітної шкоди для економіки.
14.11.2025 23:11 Відповісти
Які мобікі/рекрути під час ядерної війни? Хіба що на цвинтар.
15.11.2025 04:40 Відповісти
Ні, "парада в Сєвасє" не було б. Бо не було б "Сєваса".
14.11.2025 22:47 Відповісти
...бо сєвас - то по кацапськи

українською буде Бандерсхафен

14.11.2025 23:10 Відповісти
У самій назві Сєвастоуполі (саме так звучить назва міста грецькою) нема нічого поганого. А "севас" - це дійсно бидляцько-кацапське.
14.11.2025 23:28 Відповісти
Ахтиар - Сама вірна назва.
15.11.2025 07:09 Відповісти
Хворий на склероз?!
15.11.2025 08:30 Відповісти
Чергова операція довгий язик від зеленського!
14.11.2025 22:35 Відповісти
"Нептунів" різних малося би бути сотні!
14.11.2025 22:37 Відповісти
Справедливость- это 10 ударов по Мааацкве в ответ на 1 удар по Киеву и 10 ударов по Белгороду в ответ на 1 удар по Харькову.
14.11.2025 22:38 Відповісти
нагадайте, будь ласка, Президент Порошенко, при якому і завдяки якому був розроблений Нептун, досі під санкціями ?

а піпіЗЄнт ЗЄ, який зпіпізів про фламінги НЕ під санкціями?

що, українці, так і має бути ?

14.11.2025 22:39 Відповісти
санкції можуть бути використані проти громадян лише у виняткових ситуаціях (наче тероризм та ще щось), зебіл навіть не розуміє, що в міжнародних судах він програє
14.11.2025 22:42 Відповісти
ах, не Вам, не Вам судить юриста-артиста !

14.11.2025 23:12 Відповісти
Ворог просуваєтся ,ворог творить геноцид що до українського народу ,знищує Україну ,а твої дружки грабують нещасну Україну ти цього не бачиш може проце треба говорити ?
14.11.2025 22:45 Відповісти
жу-жу-жу!
бамбіть будєм...

допанувались, браття,
в рідному краї !

14.11.2025 23:14 Відповісти
Він часто діє, як дешевий провокатор - після його слів ми неоднаразово отримували по повній, а його слова залишалися пустими погрозами.
Наприклад, після його слів про блекаут на москві, рашисти майже добили нашу енергетику.
Спеціально для захисників недолугого: військові операціі проводяться без анонсів. І я прекрасно розумію, що і без його дурнуватих заяв рашисти продовжували б свої злочини.
14.11.2025 22:45 Відповісти
А чому на Фламінги? Що , на південь відлетіли?
14.11.2025 23:01 Відповісти
Тупе. Перейменувати Нептун на Фламінго додати пару шекелів на банку рожевої фарби і можна послати НАБУ слідкувати за переходом на червоне світло.
14.11.2025 23:03 Відповісти
В де обіцяні фламінго? Полетіли разом з фламіндічем у землю обітувану?
14.11.2025 23:04 Відповісти
тільки зеленський - іншого прИzЕдента не треба, даєш 3 і 4 одноразовий термін,

куплю наліпки "ZE", багато
14.11.2025 23:07 Відповісти
авжеж багато!

на тисячі фламінгів,
на мільйон дронів,
на мільярд дерев...

наліпок ЗЄ тре багацько !

14.11.2025 23:18 Відповісти
И где фламинга.. гаденышь ???
Там же где и мильярд деревьев...
А где дружок мендич..
А где шефир
А где крупа.....
Мерзавец и вор . Зеля!!!!
14.11.2025 23:13 Відповісти
зі всього перерахованого Воно виконало

міліард дерев, які виросли на дні колишнього Каховського моря.

14.11.2025 23:20 Відповісти
А де удари довгими фламінго по москві? Чи це " пацан сказав пацан не зробив, пацан і ще раз сказав?"
14.11.2025 23:14 Відповісти
А 3000 фламінго виявилися фейком чи небоєздатними? І де обіцяний блекаут в моцкві? Чи будемо мовчки терпіти кожен день ракетні і бомбові удари по нашим містам і зокрема по Київу?
14.11.2025 23:56 Відповісти
Йой, ти скотино зелена.
Нептуни - то заслуга Коростельова, Турчинова і Пашинського.
Ти зелений виродку в 2019-21 похєрив усі їхні програми і навіть політично-кримінальні переслідування розпочав.
15.11.2025 00:38 Відповісти
плюс до всіх до названих Вами шановних людей, ще й Президента Порошенко, який чітко усвідомлював значення проти корабельних ракет для оборони України, і максимально сприяв розвитку ракетної нашої програми

15.11.2025 02:33 Відповісти
а де Фламінго від 95 квартала?
15.11.2025 08:31 Відповісти
І це всі обіцяні президентом тисячі ракет використали за один удар?
15.11.2025 09:09 Відповісти
а що особливого знищено в 3,14дерації, "довгими"?
15.11.2025 10:11 Відповісти
А Фламінго на зиму відлетіли до Ізраїлю без права повернення на 3 роки.
Якщо що, це не про антисемітизм, просто констатація.
15.11.2025 10:20 Відповісти
 
 