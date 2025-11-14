Зеленський провів Ставку: посилення ППО, СБС та захист прифронтових областей. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1360-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Головне – захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової. Були на Ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій саме там, де загроз найбільше: прифронтові області, прикордонні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область.

Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми в Нікополі, у Херсоні, в інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій.

Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи – будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – "є-балів" – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби: на дрони, на закупівлю комплектуючих", - розповів Зеленський.

+18
Замість Ставки провів би власну відСтавку! Це єдиний спосіб вберегти країну поки непізно!
14.11.2025 22:11
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне - так неудобно. А тут ещё женщина заметила, начала отчитывать, так разошлась! А я говорю:"-Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимир Саныча!..."
Она замолчала, обняла меня:
"Срите тогда, где хотите!"- и заплакала.
И я заплакал. И собака.
14.11.2025 22:18
Провів "Ставку" (агентів Деркача), виявляється що треба ППО, щоб захищати небо, а гроші вже вкрадені Зеленським та Мінідічєм...

НА КОГО ЦЕЙ ДЕБІЛІЗМ РОЗРАХОВАНИЙ?
14.11.2025 22:27
Идёт гражданская война в Российской империи. Отряд красногвардейцев марширует на фронт и поёт песню:
-Смело мы в бой пойдём
Еврей из толпы:
-И я за вами.
Красногвардейцы:
-И как один умрём
Еврей:
-Шагайте сами.
14.11.2025 23:29
14.11.2025 22:20
14.11.2025 22:21
14.11.2025 22:23
14.11.2025 22:27
14.11.2025 22:27
14.11.2025 22:30
14.11.2025 22:40
14.11.2025 22:58
14.11.2025 23:06
14.11.2025 23:30
14.11.2025 23:40
15.11.2025 00:06
Президенту потрібно розпочинати ставку з корупції у владі і закінчувати ставку про корупцію. Та дякувати антикорупційних органам, що вони спасають Україну
15.11.2025 04:58
Воно де живе,в своєму віртуальному світі під назвою "країна зеленьського".Верещить про посилення захисту прифронтових громад,а втой же час правительство єрмака приймає рішення забрати гроші в цих громад на виплати чергової "халяви" у вигляді 1000 від ЗЕ і пресловутого "кешбеку".
15.11.2025 05:04
план на суботу: 1 ******** 120 млн 2 провести ставку 3 подумать якщо в енергетиці все ******** тепер звідки 4 сказати що боротьба з корупцією не припинеться
15.11.2025 12:37
 
 