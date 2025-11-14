Зеленський провів Ставку: посилення ППО, СБС та захист прифронтових областей. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1360-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Провів сьогодні Ставку. Головне – захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової. Були на Ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій саме там, де загроз найбільше: прифронтові області, прикордонні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область.

Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми в Нікополі, у Херсоні, в інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій.

Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи – будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – "є-балів" – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби: на дрони, на закупівлю комплектуючих", - розповів Зеленський.

Читайте також: Зеленський провів нараду зі Свириденко: говорили про кадрові зміни в уряді