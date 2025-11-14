Зеленский провел Ставку: усиление ПВО, СБС и защита прифронтовых областей. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1360-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Главное – защита неба, все, что касается ПВО, нашей беспилотной составляющей. На Ставке были и военные, и наша разведка, и руководители областных администраций именно там, где угроз больше всего: прифронтовые области, приграничные с Россией. Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донецкая область, Запорожье, Днепровщина, Херсон и область.

Мы готовим специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем российским подразделениям, которые издеваются над нашими городами, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, в Херсоне, в других наших городах, до которых им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах. Нужно больше защиты и больше активных наших операций.

Силы беспилотных систем – "Птахи Мадяра", другие наши соответствующие подразделения – будут задействованы значительно больше и получат больше ресурсов. Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили. И уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов – "е-баллов" – за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, а также за другие виды использования НРК боевыми подразделениями. Решение – оно подготовлено. Полностью обеспечиваем и прямое финансирование бригадам на их нужды: на дроны, на закупку комплектующих", – рассказал Зеленский.

Топ комментарии
+18
Замість Ставки провів би власну відСтавку! Це єдиний спосіб вберегти країну поки непізно!
14.11.2025 22:11 Ответить
+14
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне - так неудобно. А тут ещё женщина заметила, начала отчитывать, так разошлась! А я говорю:"-Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимир Саныча!..."
Она замолчала, обняла меня:
"Срите тогда, где хотите!"- и заплакала.
И я заплакал. И собака.
14.11.2025 22:18 Ответить
+9
Провів "Ставку" (агентів Деркача), виявляється що треба ППО, щоб захищати небо, а гроші вже вкрадені Зеленським та Мінідічєм...

НА КОГО ЦЕЙ ДЕБІЛІЗМ РОЗРАХОВАНИЙ?
14.11.2025 22:27 Ответить
Идёт гражданская война в Российской империи. Отряд красногвардейцев марширует на фронт и поёт песню:
-Смело мы в бой пойдём
Еврей из толпы:
-И я за вами.
Красногвардейцы:
-И как один умрём
Еврей:
-Шагайте сами.
14.11.2025 23:29 Ответить
14.11.2025 22:20 Ответить
і гівно заплакало
14.11.2025 22:21 Ответить
🤡 пшов нах ...йди відставку ,бо поки що, не всі плівки висвітили ,буде хуже дятел , люди озвіріють ,невтримаєш !!!...
14.11.2025 22:23 Ответить
Остані 6р. посиливався тільки ти ублюдок з своїм шоблом ,грабуїчи українців
14.11.2025 22:27 Ответить
А про корупційні пачки грошей, від КабМіндічів+деркача, ні слова вкотре, а куди ж вони пішли?!?!
14.11.2025 22:30 Ответить
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування, який прикривається дипломатичним статусом президента. Але все так не буде!
14.11.2025 22:40 Ответить
А де проводив ставку.?
Традиційно в квартирі Міндіча.?
І традиційно дерибанили державні гроші.?
14.11.2025 22:58 Ответить
Провел ставку на тему: шо делать с миндич-гейтом и как дальше делить бабло. Смердам бодрый видос.
14.11.2025 23:06 Ответить
енергетику ********, тепер шо *******?
14.11.2025 23:30 Ответить
а чого не показують "СЛУГА НАРОДУ"? - гарне кіно, правдиве
14.11.2025 23:40 Ответить
СтавОк з жабами зеленими?
15.11.2025 00:06 Ответить
Президенту потрібно розпочинати ставку з корупції у владі і закінчувати ставку про корупцію. Та дякувати антикорупційних органам, що вони спасають Україну
15.11.2025 04:58 Ответить
Воно де живе,в своєму віртуальному світі під назвою "країна зеленьського".Верещить про посилення захисту прифронтових громад,а втой же час правительство єрмака приймає рішення забрати гроші в цих громад на виплати чергової "халяви" у вигляді 1000 від ЗЕ і пресловутого "кешбеку".
15.11.2025 05:04 Ответить
план на суботу: 1 ******** 120 млн 2 провести ставку 3 подумать якщо в енергетиці все ******** тепер звідки 4 сказати що боротьба з корупцією не припинеться
15.11.2025 12:37 Ответить
 
 