Зеленский провел Ставку: усиление ПВО, СБС и защита прифронтовых областей. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1360-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку. Главное – защита неба, все, что касается ПВО, нашей беспилотной составляющей. На Ставке были и военные, и наша разведка, и руководители областных администраций именно там, где угроз больше всего: прифронтовые области, приграничные с Россией. Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донецкая область, Запорожье, Днепровщина, Херсон и область.
Мы готовим специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем российским подразделениям, которые издеваются над нашими городами, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, в Херсоне, в других наших городах, до которых им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах. Нужно больше защиты и больше активных наших операций.
Силы беспилотных систем – "Птахи Мадяра", другие наши соответствующие подразделения – будут задействованы значительно больше и получат больше ресурсов. Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили. И уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов – "е-баллов" – за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, а также за другие виды использования НРК боевыми подразделениями. Решение – оно подготовлено. Полностью обеспечиваем и прямое финансирование бригадам на их нужды: на дроны, на закупку комплектующих", – рассказал Зеленский.
