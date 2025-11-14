Зеленский об ударах ракетами "Длинный Нептун": Справедливый ответ Украины на все, что делает Россия
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Долгий Нептун" показали себя в дальнобойных санкциях против России.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Ответ на удары России
Глава государства сообщил, что обсуждал с военными ракетную программу Украины.
""Длинные Нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России, мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами – спасибо производителям, очень благодарен за это, спасибо нашим воинам. Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну – теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей", - подчеркнул Зеленский.
Ударов по РФ будет больше
Он напомнил о комбинированном массированном ударе РФ по Киеву ночью. Погибли 6 человек, более 30 человек ранены, в том числе дети.
"Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным. Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию – все это работает. И будет работать больше", – добавил президент.
- Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины применили отечественные ракеты "Нептун" и ударные дроны для ударов по ряду объектов на территории РФ. В частности, поражен пункт базирования российских кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.
.
.
хочете знати як?
спитайте у Ізраіля !
.
а піпіЗЄнт ЗЄ, який зпіпізів про фламінги НЕ під санкціями?
що, українці, так і має бути ?
.
Наприклад, після його слів про блекаут на москві, рашисти майже добили нашу енергетику.
Спеціально для захисників недолугого: військові операціі проводяться без анонсів. І я прекрасно розумію, що і без його дурнуватих заяв рашисти продовжували б свої злочини.