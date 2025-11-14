РУС
Зеленский об ударах ракетами "Длинный Нептун": Справедливый ответ Украины на все, что делает Россия

Как выглядит ракета Долгий Нептун Что о ней известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Долгий Нептун" показали себя в дальнобойных санкциях против России.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Ответ на удары России

Глава государства сообщил, что обсуждал с военными ракетную программу Украины.

""Длинные Нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России, мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами – спасибо производителям, очень благодарен за это, спасибо нашим воинам. Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну – теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Ударов по РФ будет больше

Он напомнил о комбинированном массированном ударе РФ по Киеву ночью. Погибли 6 человек, более 30 человек ранены, в том числе дети.

"Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным. Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию – все это работает. И будет работать больше", – добавил президент.

  • Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины применили отечественные ракеты "Нептун" и ударные дроны для ударов по ряду объектов на территории РФ. В частности, поражен пункт базирования российских кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.

Автор: 

Зеленский Владимир (22588) ракеты (3800) украинское оружие (188) Удары по РФ (663)
Топ комментарии
+13
Гнида, де гроші, де Міндич, де Фламінго?
14.11.2025 22:28 Ответить
+8
Відповідь має бути не тільки справедливою, а ще й адекватною і ефективною. А для цього треба було виготовляти відповідну кількість дронів та ракет, а не красти гроші та будувати собі палаци.
14.11.2025 22:30 Ответить
+6
Якщо б ти, гнида, в 19 не скоротив програми по виготовленню Нептунів, війна б ішла по іншому.
14.11.2025 22:33 Ответить
точнее 0.01% от справедливого ответа
14.11.2025 22:28 Ответить
все в Ізраїлі. Сказали їх не чекати звідти.
14.11.2025 22:59 Ответить
парад в Севасе???
14.11.2025 22:35 Ответить
парад в Севастополь раззєйськоє вялічіє жмьот ?

.

.
14.11.2025 22:40 Ответить
парад в криму буде лише, якщо населення України буде більше ніж 90 мільйонів, і у нас буде ядерна та хімічна зброя + потужний ОПК. Чи буде це все - залежить від українців.
14.11.2025 22:45 Ответить
для створення ЯО достатньо і 5 млн. населення.

хочете знати як?
спитайте у Ізраіля !

.
14.11.2025 23:05 Ответить
Ні, "парада в Сєвасє" не було б. Бо не було б "Сєваса".
14.11.2025 22:47 Ответить
Чергова операція довгий язик від зеленського!
14.11.2025 22:35 Ответить
14.11.2025 22:35 Ответить
"Нептунів" різних малося би бути сотні!
14.11.2025 22:37 Ответить
Справедливость- это 10 ударов по Мааацкве в ответ на 1 удар по Киеву и 10 ударов по Белгороду в ответ на 1 удар по Харькову.
14.11.2025 22:38 Ответить
нагадайте, будь ласка, Президент Порошенко, при якому і завдяки якому був розроблений Нептун, досі під санкціями ?

а піпіЗЄнт ЗЄ, який зпіпізів про фламінги НЕ під санкціями?

що, українці, так і має бути ?

.
14.11.2025 22:39 Ответить
санкції можуть бути використані проти громадян лише у виняткових ситуаціях (наче тероризм та ще щось), зебіл навіть не розуміє, що в міжнародних судах він програє
14.11.2025 22:42 Ответить
Ворог просуваєтся ,ворог творить геноцид що до українського народу ,знищує Україну ,а твої дружки грабують нещасну Україну ти цього не бачиш може проце треба говорити ?
14.11.2025 22:45 Ответить
14.11.2025 22:45 Ответить
Він часто діє, як дешевий провокатор - після його слів ми неоднаразово отримували по повній, а його слова залишалися пустими погрозами.
Наприклад, після його слів про блекаут на москві, рашисти майже добили нашу енергетику.
Спеціально для захисників недолугого: військові операціі проводяться без анонсів. І я прекрасно розумію, що і без його дурнуватих заяв рашисти продовжували б свої злочини.
14.11.2025 22:45 Ответить
14.11.2025 22:47 Ответить
показать весь комментарий
А чому на Фламінги? Що , на південь відлетіли?
14.11.2025 23:01 Ответить
Тупе. Перейменувати Нептун на Фламінго додати пару шекелів на банку рожевої фарби і можна послати НАБУ слідкувати за переходом на червоне світло.
14.11.2025 23:03 Ответить
В де обіцяні фламінго? Полетіли разом з фламіндічем у землю обітувану?
14.11.2025 23:04 Ответить
 
 