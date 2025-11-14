Зеленский об ударах ракетами "Длинный Нептун": Справедливый ответ Украины на все, что делает Россия

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Долгий Нептун" показали себя в дальнобойных санкциях против России.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Ответ на удары России

Глава государства сообщил, что обсуждал с военными ракетную программу Украины.

""Длинные Нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России, мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами – спасибо производителям, очень благодарен за это, спасибо нашим воинам. Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну – теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Ударов по РФ будет больше

Он напомнил о комбинированном массированном ударе РФ по Киеву ночью. Погибли 6 человек, более 30 человек ранены, в том числе дети.

"Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным. Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию – все это работает. И будет работать больше", – добавил президент.

