Атака на Павлоград: после взрыва в городе пропал свет, - СМИ

Город Павлоград: атака 23.11

В воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В городе прогремел взрыв. Деталей атаки пока нет.

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

В 19:17 российские беспилотники зафиксированы на севере и юго-востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

23.11.2025 20:41 Ответить
А як там поживає депутат Верховної Ради від "слуг" здається Каптєлов? Не зробив світло жителям міста Павлограда? А так обіцяв, а так обіцяв вирішити всі їх проблеми! Правда має дружину росіянку і бізнес в москві. Такі вони "слуги". То можливо він і знає де знаходяться об'єкти, які дають світло? Можливо для продовження бізнесу його друждини потрібно було подітилися інфоромацією? Чи він вже втік з Павлограда? Хоча в Павлограді таких і так достатньо.
23.11.2025 20:54 Ответить
Аброхамія з потураєвим і гетьманцевим, саме очікують гроші за Бюджет, а до енергетики в Україні, їм байдуже! Галущенко з умеровим і урядовими служками, несуть відповідальність за мародерство і відсутність світла і тепла в Українців!! Зеленський з єрмаком, про таке і «не знають»!!!
23.11.2025 21:16 Ответить
 
 