Атака на Павлоград: после взрыва в городе пропал свет, - СМИ
В воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В городе прогремел взрыв. Деталей атаки пока нет.
Атака беспилотников
Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
В 19:17 российские беспилотники зафиксированы на севере и юго-востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий23.11.2025 20:41 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий23.11.2025 20:54 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий23.11.2025 21:16 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль