Атака на Павлоград: после взрыва в городе пропал свет, - СМИ

В воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В городе прогремел взрыв. Деталей атаки пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял три района Днепропетровской области: погиб мужчина, повреждены предприятия и дома. ФОТО

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

В 19:17 российские беспилотники зафиксированы на севере и юго-востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.

Читайте также: Масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне били по трем районам Днепропетровской области. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших. ФОТОрепортаж