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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці, загинули близько 60 свиней. ФОТОрепортаж

У ніч на 24 листопада російські безпілотні літальні апарати атакували агропідприємство в селі Москалівка Чугуївського району. Внаслідок удару сталася пожежа на території ферми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

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За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Загинуло близько 60 голів свиней, а господарські споруди зазнали серйозних ушкоджень.

Рятувальники та підрозділ місцевої пожежної охорони оперативно ліквідували займання.

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Наслідки ворожого удару

Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) Харківська область (2807) Чугуївський район (397) Москалівка (1)
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Необхідно бити по кацапським спиртзаводам у відповідь.
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24.11.2025 10:06 Відповісти
Бити по москві потрібно тільки ЗедЄрмаки не згодні бити по своїх 😡
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24.11.2025 10:21 Відповісти
 
 