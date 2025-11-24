Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці, загинули близько 60 свиней. ФОТОрепортаж

У ніч на 24 листопада російські безпілотні літальні апарати атакували агропідприємство в селі Москалівка Чугуївського району. Внаслідок удару сталася пожежа на території ферми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

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За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Загинуло близько 60 голів свиней, а господарські споруди зазнали серйозних ушкоджень.

Рятувальники та підрозділ місцевої пожежної охорони оперативно ліквідували займання.

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Наслідки ворожого удару



















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