1 104 2
Нічна атака БпЛА на Харківщині: знищено ферму в Москалівці, загинули близько 60 свиней. ФОТОрепортаж
У ніч на 24 листопада російські безпілотні літальні апарати атакували агропідприємство в селі Москалівка Чугуївського району. Внаслідок удару сталася пожежа на території ферми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.
За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Загинуло близько 60 голів свиней, а господарські споруди зазнали серйозних ушкоджень.
Рятувальники та підрозділ місцевої пожежної охорони оперативно ліквідували займання.
Наслідки ворожого удару
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vitaliy #399296
показати весь коментар24.11.2025 10:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Amber
показати весь коментар24.11.2025 10:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль