РУС
Новости Атака беспилотников
1 691 4

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников 24 ноября

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

В 17:07 - сообщалось о БПЛА из Сумщины на н.п. Заводское в Полтавской области.

В 17:36 - "шахеды" на севере Полтавщины, курсом на Хорол.

В 18:02 - беспилотники в районе н.п. Семеновка на Полтавщине.

В 18:30 - группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

В 18:46 - "шахеды" на севере Харьковщины, курсом на юг.

В 18:47 - беспилотники в районе Одессы.

Обновленная информация

В 18:57 сообщается о БПЛА в южной части Черкасщины, курс юго-западный.

В 19:25 "шахеды" зафиксированы в центральной части Харьковщины, курсом на юг.

В 19:43 – БПЛА на востоке Полтавщины, курсом на запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали:

Читайте также: Три трансформатора горят на Шатурской ГРЭС в Подмосковье после ночной дронной атаки. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4563) обстрел (30606) атака (748) Шахед (1667)
трамп забув кацапам про мирний план розповісти.
24.11.2025 20:24 Ответить
а "козирь" забув примірник факсом скинути на фсб
24.11.2025 21:21 Ответить
пишуть сьогодні вночі чи завтра будуть ракетні обстріли , кацапи наготували авіацію і ракетоносії у морі, і наш зеля поїхав за кордон.
так що будьте обережні
24.11.2025 21:26 Ответить
Дякуємо за попередження пані Ксенія !
24.11.2025 21:45 Ответить
 
 