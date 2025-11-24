Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

В 17:07 - сообщалось о БПЛА из Сумщины на н.п. Заводское в Полтавской области.

В 17:36 - "шахеды" на севере Полтавщины, курсом на Хорол.

В 18:02 - беспилотники в районе н.п. Семеновка на Полтавщине.

В 18:30 - группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

В 18:46 - "шахеды" на севере Харьковщины, курсом на юг.

В 18:47 - беспилотники в районе Одессы.

Обновленная информация

В 18:57 сообщается о БПЛА в южной части Черкасщины, курс юго-западный.

В 19:25 "шахеды" зафиксированы в центральной части Харьковщины, курсом на юг.

В 19:43 – БПЛА на востоке Полтавщины, курсом на запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

