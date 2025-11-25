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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників 24 листопада

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

О 17:07 - повідомлялося про БпЛА з Сумщини на н.п. Заводське на Полтавщині.

О 17:36 - "Шахеди" на півночі Полтавщини, курсом на Хорол.

О 18:02 -  безпілотники у районі н.п. Семенівка на Полтавщині. 

О 18:30 -  група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

О 18:46 - "Шахеди" на півночі Харківщини, курсом на південь.

О 18:47 - безпілотники в районі Одеси.

Оновлена інформація

О 18:57 - повідомляється про БпЛА в південній частині Черкащини, курс південно-західний.

О 19:25 - "Шахеди" зафіксовані в центральній частині Харківщини, курсом на південь.

О 19:43 -  БпЛА на сході Полтавщини, курсом на захід.

Оновлена інформація

О 20:10 - Одеса - в районі міста ворожий БпЛА.

О 20:37 - нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.

О 20:46 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:13 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:15 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:16 - нові групи БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.

О 21:19 - загроза застосування балістичного озброєння з Криму. 

О 21:37 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:50 -  групи БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід.

О 22:17 - група БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курсом на південний захід.

О 22:20 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:14 - у місті Суми фіксується ворожий БпЛА.

О 22:28 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Херсонщину.

О 23:34 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

  • БпЛА у центрі та на півдні Сумщини курсом на захід;
  • кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;
  • кілька груп на сході Херсонщини курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини курсом на Полтаву.

О 22:41 - Полтава - в районі міста ворожий БпЛА.

О 22:47 - кілька груп на півночі Херсонщини змінили курс на Миколаївщину.

О 23:03 - група БпЛА на півночі та південному сході Чернігівщини, курсом на захід.

О 23:05 - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків).

О 23:19 - ворожі безпілотники зафіксовано:

  • на півночі Сумщини курсом на захід та м. Суми;
  • кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;
  • кілька груп на сході Херсонщини курсом на Миколаївщину;
  • на півночі Дніпропетровщини курсом на захід;
  • на сході Черкащини курсом на захід;
  • група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків).

О 23:23 - загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

О 23:25 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:56 - кілька груп БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

О 00:07 - повідомляється про:

  • БпЛА на Сумщині курсом на захід;
  • кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід;
  • БпЛА на сході Полтавщини курсом на захід;
  • кілька груп на півдні Миколаївщини курсом на північ;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини курсом на північ;
  • БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини курсом на північний захід;
  • групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків) та Одещину.

00:35 - проведено пуски КР "Калібр" з району Новоросійська.

О 00:47 - БпЛА на сході Київщини курсом на захід.

О 00:51 - крилата ракета на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

О 00:56 - група ракет на Миколаївщині курс північний.

Оновлена інформація

О 00:58 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 00:59 - Київ терміново в укриття.

О 01:02 - група КР на півдні Кіровоградщини курс північний

О 01:03 - Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 01:09 - група ракет на півдні Черкащини курс північний.

О 01:10 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 01:14 - група КР на Черкащині курс Канів.

О 01:17 - група ракет на півдні Київщини курс північний та північно-західний.

О 01:21 - Київ терміново в укриття.

О 01:23 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

Оновлена інформація

О 01:28 - ще швидкісна ціль в напрямку Києва.

О 01:30 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 01:38 - група БпЛА на сході та півдні Київщини курсом на захід.

О 01:39 - Київ - в районі міста ворожі БпЛА.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Також читайте: Три трансформатори горять на Шатурській ДРЕС у Підмосков’ї після нічної дронової атаки. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) атака (1609) Шахед (2251)
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Топ коментарі
+12
трамп забув кацапам про мирний план розповісти.
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24.11.2025 20:24 Відповісти
+9
пишуть сьогодні вночі чи завтра будуть ракетні обстріли , кацапи наготували авіацію і ракетоносії у морі, і наш зеля поїхав за кордон.
так що будьте обережні
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24.11.2025 21:26 Відповісти
+8
хочу щоб ****** по Каширській ДРЕС. Або по Конаковській. Бо пора, довго простоюють.
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25.11.2025 01:34 Відповісти
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трамп забув кацапам про мирний план розповісти.
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24.11.2025 20:24 Відповісти
а "козирь" забув примірник факсом скинути на фсб
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24.11.2025 21:21 Відповісти
Нє, телетайпом..
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25.11.2025 01:28 Відповісти
пишуть сьогодні вночі чи завтра будуть ракетні обстріли , кацапи наготували авіацію і ракетоносії у морі, і наш зеля поїхав за кордон.
так що будьте обережні
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24.11.2025 21:26 Відповісти
Дякуємо за попередження пані Ксенія !
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24.11.2025 21:45 Відповісти
Так то вже народна прикмета - якщо дурне гайнуло у турне - то до обстрілів
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25.11.2025 01:29 Відповісти
По Тг каналам уже проскочила, что кацапня опять по газ трубе опять пролезли в Купянске. Вроде 21 км. Если правда, то опять профукано. Завтра очевидно станет всё яснее.
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25.11.2025 00:01 Відповісти
Київ вже трясеться 🙁
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25.11.2025 01:32 Відповісти
знов намагаються у ТЕС влучити.
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25.11.2025 01:36 Відповісти
хочу щоб ****** по Каширській ДРЕС. Або по Конаковській. Бо пора, довго простоюють.
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25.11.2025 01:34 Відповісти
І шо,війна закінчиться?
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25.11.2025 02:22 Відповісти
ні, стане трохи ближче крах військової потуги расії, а значить з великою вірогідністю, онукам тих, хто залишився в Україні, не прийдеться воювати.
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25.11.2025 02:30 Відповісти
Для військової потуги рашки, це як укус комаря, на війну це не вплине ніяк. От як би знищувати військову промку рашки, толк був би, але то треба хороших ракет безліміт, нереалістично.
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25.11.2025 02:39 Відповісти
Вплине. Від каширської ДРЕС, наприклад. живится "КБ Машиностроєнія, яке виробляє всі "іскандери". А від Конаковської ДРЕС живиться Рєдкінський завод, яки виробляє децилін (компонент авіаційного та ракетного палива), ЛПДС "Торжок" яка качає нафту на порт Усть-Луга, НПС "Тучєво" яка качає нафту на переробку на НПЗ у Кірішах", також живить авіабази Хотілово-2, Мігалово і Ржев, а також купу недобитих арсеналів ГРАУ (93-й, 23-й, 107-й, 55-й тощо), десятки ППД війькових частин і взагалі всю Твєрь, де ціла купа пілприємств які праюють на ВПК рф.
А шо, тобі брацкій народ стало так жалко, шо аж кольори на прапорі переплутались?
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25.11.2025 02:59 Відповісти
Мені кацапів жалко? Та в жодному разі падлюк не шкода. Просто бачу ви обізнаний співрозмовник,тому цікаво вести конструктивний діалог.
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25.11.2025 03:06 Відповісти
фух, мене аж попустило. А то я вже подумав що може у вас родич у Ржеві на 514-у авіаремзаводі працює, де ремонтують і модернізують Міг-31К, і ви переймаєтесь щоб він не замерз без опалення.
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25.11.2025 03:10 Відповісти
Та дякувати Богу, що доля не зіграла в злу шутку і не "підкинула" таких родичів
Тут мене цікавить більше доцільність і ефективність, запропонованих вами ударів. Та ще й,коли співрозмовник може так аргументовано довести свою позицію.
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25.11.2025 03:29 Відповісти
як бачите - це доцільно і ефективно, навіть одними дронами діпстрайку, без "хороших ракет". Бо такі цілі по перше, не мають ППО від слова зовсім, а по друге - вкрай вразливі, бо ОРУ ДРЕСів - це як відкрита брюшна порожнина, куди можно боляче штрикати будь чим. Ну і знову ж, не зайвим буде і валнєніє і браженіє насєлєнія.
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25.11.2025 03:45 Відповісти
Переконливо, дякую.
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25.11.2025 03:57 Відповісти
Нема за що. Звертайтесь.
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25.11.2025 03:58 Відповісти
ти закінчишся чи вже закінчився як порядна людина
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25.11.2025 03:29 Відповісти
То встав хоч зуби, якщо мізки втратив😊
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25.11.2025 03:42 Відповісти
ти настільки тупий, беззубий і без мізків - справжній скарб - втікши подалі від війни вчиш захисників, як захистити Україну ?
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25.11.2025 04:21 Відповісти
 
 