Росія атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

О 17:07 - повідомлялося про БпЛА з Сумщини на н.п. Заводське на Полтавщині.

О 17:36 - "Шахеди" на півночі Полтавщини, курсом на Хорол.

О 18:02 - безпілотники у районі н.п. Семенівка на Полтавщині.

О 18:30 - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

О 18:46 - "Шахеди" на півночі Харківщини, курсом на південь.

О 18:47 - безпілотники в районі Одеси.

Оновлена інформація

О 18:57 - повідомляється про БпЛА в південній частині Черкащини, курс південно-західний.

О 19:25 - "Шахеди" зафіксовані в центральній частині Харківщини, курсом на південь.

О 19:43 - БпЛА на сході Полтавщини, курсом на захід.

Оновлена інформація

О 20:10 - Одеса - в районі міста ворожий БпЛА.

О 20:37 - нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.

О 20:46 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:13 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:15 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 21:16 - нові групи БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.

О 21:19 - загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

О 21:37 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:50 - групи БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід.

О 22:17 - група БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курсом на південний захід.

О 22:20 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:14 - у місті Суми фіксується ворожий БпЛА.

О 22:28 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Херсонщину.

О 23:34 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

БпЛА у центрі та на півдні Сумщини курсом на захід;

кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;

кілька груп на сході Херсонщини курсом на Дніпропетровщину;

БпЛА в центральній частині Полтавщини курсом на Полтаву.

О 22:41 - Полтава - в районі міста ворожий БпЛА.

О 22:47 - кілька груп на півночі Херсонщини змінили курс на Миколаївщину.

О 23:03 - група БпЛА на півночі та південному сході Чернігівщини, курсом на захід.

О 23:05 - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків).

О 23:19 - ворожі безпілотники зафіксовано:

на півночі Сумщини курсом на захід та м. Суми;

кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;

кілька груп на сході Херсонщини курсом на Миколаївщину;

на півночі Дніпропетровщини курсом на захід;

на сході Черкащини курсом на захід;

група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків).

О 23:23 - загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

О 23:25 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:56 - кілька груп БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

О 00:07 - повідомляється про:

БпЛА на Сумщині курсом на захід;

кілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід;

БпЛА на сході Полтавщини курсом на захід;

кілька груп на півдні Миколаївщини курсом на північ;

БпЛА на сході Кіровоградщини курсом на північ;

БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини курсом на північний захід;

групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків) та Одещину.

00:35 - проведено пуски КР "Калібр" з району Новоросійська.

О 00:47 - БпЛА на сході Київщини курсом на захід.

О 00:51 - крилата ракета на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

О 00:56 - група ракет на Миколаївщині курс північний.

Оновлена інформація

О 00:58 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 00:59 - Київ терміново в укриття.

О 01:02 - група КР на півдні Кіровоградщини курс північний

О 01:03 - Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 01:09 - група ракет на півдні Черкащини курс північний.

О 01:10 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 01:14 - група КР на Черкащині курс Канів.

О 01:17 - група ракет на півдні Київщини курс північний та північно-західний.

О 01:21 - Київ терміново в укриття.

О 01:23 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

Оновлена інформація

О 01:28 - ще швидкісна ціль в напрямку Києва.

О 01:30 - швидкісна ціль на Чернігівщині курс на Київ.

О 01:38 - група БпЛА на сході та півдні Київщини курсом на захід.

О 01:39 - Київ - в районі міста ворожі БпЛА.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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