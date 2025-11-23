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Новини Фото Удари по енергетиці в РФ
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Три трансформатори горять на Шатурській ДРЕС у Підмосков’ї після нічної дронової атаки. ФОТО

Трансформатори загорілися на Шатурській ДРЕС у Підмосков'ї після нічної дронової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі МНС у Московській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що кажуть в МНС?

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігається горіння 3-х трансформаторів по 65 кв.м. Подальша інформація уточнюється", - зазначили у російському відомстві на запит ЗМІ.

На сайті та в соцмережах МНС такої інформації немає, звернула увагу ASTRA.

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атака на ДРЕС під Москвою

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, вирує масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників.

Також читайте: Третю за потужністю теплову електростанцію РФ уражено в Костромській області. ФОТО

Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) москва (1327) енергетика (3834)
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Топ коментарі
+20
Добре, але мало. Нада павтаріть ))
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23.11.2025 09:32 Відповісти
+12
" Ракети Фламінго з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
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23.11.2025 09:56 Відповісти
+11
28 Томагавков ежедневно прилетевшие на болота гораздо быстрей приведут к миру чем 28 пунктов любого плана.
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23.11.2025 10:24 Відповісти
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Добре, але мало. Нада павтаріть ))
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23.11.2025 09:32 Відповісти
Шо павторіть? Дрони коштували більше спалених трансформаторів.
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23.11.2025 10:14 Відповісти
То 👆 павтаріть.

https://censor.net/ua/blogs/3573207/skilky-koshtuye-dron-fp-1

Дрон з фанери коштує більше трансформатора на ДРЕС?
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23.11.2025 10:22 Відповісти
Кацапи підходять до Запоріжжя - треба терміново залишити без світла мухосранськ на пару годин. Чудова ідея!
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23.11.2025 10:27 Відповісти
А, тобто взагалі не бити по кацапським тилам? Геніально. Ну а навіщо тоді всі ці далекобійні дрони???
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23.11.2025 10:59 Відповісти
не намагайтесь щось пояснити штатному зрадойобу, що трансформатор вагою 100+ тон коштує на порядки дорожче дрона.
Їм і тризуб на кремлі буде криво висіти.
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23.11.2025 12:30 Відповісти
Абсолютно. До речі, я дивився ролики ударів, так палало там дуже добре. Причому русня била з усього, шо у них було, але дрони долетіли і вдарили. Окрім трансформаторів уражена також турбінна зала енергоблоку потужністю 80 MW, що потенційно збільшує втрати потужності до 900 MW. Ураження також підтверджують русняві ЗМІ.
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23.11.2025 12:32 Відповісти
це ПТ-80 Лєнінрадського заводу. Звісно жаль що не одна з турбін виробництва General Electric, але і так дуже добре.
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23.11.2025 13:09 Відповісти
Ось що повідомляють самі кацапи:

Тушение одной из самых крупных электростанций продолжается в эти минуты. За моей спиной можно увидеть столбы дыма, а в воздухе до сих пор ощущается запах гари, хотя большую часть возгорания уже ликвидировали. По предварительным данным, загорелись три трансформатора.Ранее местные жители сообщали о перебоях со светом и водой. Сейчас же все коммуникации переключили на резервные линии.Чтобы хоть как-то поддерживать теплоснабжение в домах, в округ направили передвижные котельные. О пострадавших не сообщается.

https://streamable.com/n4xnin
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23.11.2025 13:37 Відповісти
ТГ-канал «КиберБорошно» сообщает, что, судя по снимкам, пожар произошел в районе трансформаторов энергоблоков. Также, предположительно, поражена газораспределительная станция, от которой запитывается энергоблок. Часть энергоблоков на момент атаки была на ремонте. Какие именно - идентифицировать не удалось, поэтому степень потери генерации определить сложно.
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23.11.2025 13:42 Відповісти
треба вибирати, або бити по тилам, або по наступаючим кацапам, на все ресурсів не вистачає.
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23.11.2025 13:37 Відповісти
Дронами для діпстрайків по фронтовим цілям? Де ППО під кожним кущем? Де їх РЕБ-ом заглушать? Так там їхня ефективність буде нульовою з мінусовим значенням. Невже не зрозуміло, що цивільні об'єкти набагато гірше захищені? І що там обов'язково щось прилетить? Причому дуже боляче і так, що кацапня потім ще довго буде це все відновлювати.
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23.11.2025 13:41 Відповісти
один діп-стракер, коштує як кілька, або кілька десятків фронтових дронів, яких не вистачає, я за 3 роки втратив дронів, меньше ніж коштує один дальній дрон. Кожну нічь коли на нашій ділянці запускають діп-страйкери, кілька падає в сусідніх посадках Така собі ефективність.
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23.11.2025 14:05 Відповісти
І що? Нічого не запускати? Нехай б'ють по нашим тилам натомість? Повернемося у 2022 рік?
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23.11.2025 14:10 Відповісти
вам шашечки, или ехать, чого вони добилися ударами по нашим тилам, це ослабило нашу армію? Ніт. Ми точно не зможемо виправити ситуацію на фронті, витрачаючи мільйони доларів на удари "по тилам", навпаки, у нас мало ресурсів, нам не вистачає на фронтові дрони. Може нас рятує, що кацапи витрачають стільки ресурсів на удари вглиб країни, якщо вони направили все це на фронтову зону, була б біда.
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23.11.2025 14:29 Відповісти
Чого добилися? Багато чого. Наприклад, знищили КБ "Луч" і не дали нам створити балістику на початку війни. Винесли виробництво дронів на декількох докаціях (в тому числі і фронтових). Енергетику вибили, від якої також залежать підприємства військового сектору. Заводам потрібна електрика, щоб виробляти снаряди, міни, гармати і ще багато чого? Знищують склади з продовольством та ліками. Солдатам на фронті їжа і медикаменти потрібні? Знищують локмотиви, які тягають вагони зі зброєю та західною допомогою. Достатньо?
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23.11.2025 15:49 Відповісти
З КБ "Луч" розібрались ще "нові ліца", Виробницітво дронів - жодного не знаю, що попало під роздачу, снаряди та міни в Україні виробляються в гомеопатичних кількостях, тож теж, це ні про що, голодаючих солдат не бачив. Більше проблем з нашою "проффесійною" владою, ніж з кацапськими обстрілами.
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23.11.2025 16:37 Відповісти
Не розібралися. Залишалися ще спеціалісти. Нептуни вони до розуму доводили.
https://censor.net/ua/news/3325243/vchora_na_kb_luch_pryyijdjalo_dbr_a_sogodni_vyrobnychi_potujnosti_znyscheno_bombovym_udarom_okupantiv
Про роздовбані виробництва дронів писали у соцмережах. Зокрема про це:
https://www.facebook.com/watch/?v=1236741441330837
https://x.com/oleshkomyroslav/status/1932714436558549331
Виробництво САУ богдан де знаходиться? Бронетехніку де ми виробляємо? Міномети? Всьому цьому теж, напевно, потрібна електроенергія?

Я зрозумів. Ви з тих людей, які поки самі не побачать, не повірять. Ну ОК, перебувайте і далі на таких позиціях. Я Вас ні в чому переконувати не збираюсь. Просто не бачити далі власного носа теж неправильно.
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23.11.2025 17:23 Відповісти
Так, я скептик, і ретельно вибираю джерела інформації, фейсбук та твітер не є надійними джерелами. Кацапи поки не змогли зупинити виробницьтво в Україні, наша влада справляється з цим краще. А у нас значно меньше ресурсів, то і годі мріяти, що ми зможемо зупинити щось "на болотах"
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23.11.2025 18:33 Відповісти
Зупинити - ні. Але суттєво обмежити або уповільнити - так. І наше завдання полягає у тому, щоб зробити те ж саме. І це цілком реально.

І я б Вам радив бути не скептиком, а прагматиком та реалістом. Ніхто з офіційних державних джерел не буде Вам розповідати про знищені кацапами виробництва дронів чи ракет. Тому максимум, на що Ви можете розраховувати, це дописи у соцмережах.
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23.11.2025 18:51 Відповісти
У мене вистачає власних джерел
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23.11.2025 19:28 Відповісти
Всього Ваші джерела знати не можуть.
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23.11.2025 19:47 Відповісти
після того, як у нього "кожну нічь коли на нашій ділянці запускають діп-страйкери, кілька падає в сусідніх посадках", дискусію можно було закривати. Тільки у рідкисних піздоболів всі сусідні посадки біля його окопу усіяні упавшими Ан-196 і FP-2.
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24.11.2025 04:50 Відповісти
в посілані вартість від 55к доларів, антонівські близько 200к, дорога фанера.
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23.11.2025 13:35 Відповісти
А скільки коштують трансформатори та турбіни для ДРЕС?
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23.11.2025 13:54 Відповісти
а скільки коштує про"баний Покровськ?
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23.11.2025 14:22 Відповісти
Ви на питання спочатку дайте відповідь. А потім поговоримо про Покровськ та інші міста. До речі, ми їх здавали тоді, коли ще дронів і близько не було. Принаймні, в таких кількостях як зараз.
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23.11.2025 15:52 Відповісти
Вартість силового трансформатора на 100 МВА на росії становить від десятків до сотень мільйонів рублів, і це тільки попереднє замовлення, бо таке устаткування роблять тількі під замовлення, виконання якого займає не один місяць. А потім ще транспортування по просторам ******, монтаж, тестування і запуск у штатний режим. Все це виходить на порядки дорожче Ан-196 разом з його системою DSMAC і навороченою оптичною станіцєю з ІЧ-наведенням.
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23.11.2025 14:08 Відповісти
Що ти мелеш, неук.
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23.11.2025 10:35 Відповісти
сонечко, я так розумію, ви дрон бачили тіко по телевізору
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23.11.2025 13:39 Відповісти
Дорогуша, а что у тебя за ипсовские истерики ?То, что ты дронов не видел - 100%. Твоя проблема, что смутно представляешь, о чем пишешь. Ну деньги они не пахнут...
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23.11.2025 14:31 Відповісти
Сонечко, у меня как раз пилота нужно списывать, по состоянию здоровья, вы как профи могли бы его заменить, готовы?
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23.11.2025 14:56 Відповісти
це треба робити коли морози прийдут, а зараз гарно було щось з Якутськом та Воркутою зробити.
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23.11.2025 09:40 Відповісти
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23.11.2025 11:28 Відповісти
це треба було робити як тільки у нас зявилась така технічна можливість, тобто ще два роки тому. Покласти енергетику - це не про початок ударів по ній з настанням морозів, а системна багатомісячна робота, яка почалась тільки в цьому році з середини жовтня з ударів по ПС "Арзамасская", "Балашовская" і "Вєшкайма".
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23.11.2025 12:40 Відповісти
Таки у дронів мало вибухівки. Ракети рознесли б ***** всю цю будівлю.
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23.11.2025 09:51 Відповісти
" Ракети Фламінго з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
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23.11.2025 09:56 Відповісти
Трансформатори почали рахувати квадратними метрами? А я не знав.
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23.11.2025 09:56 Відповісти
А як іще пояснити обивателю, що трансформатор реально великий? Чим для баби Насті відрізняються цифри 10 кВт і 10 МВт?
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23.11.2025 10:39 Відповісти
Потужностью
Можно сказать еще "величиной с такой то дом или с такой то сарай "
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23.11.2025 11:55 Відповісти
таку площу приблизно займає трансформатор вагою 100+ тон. Потужність такого трансформатора можете приблизно прикинути самі.
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23.11.2025 12:43 Відповісти
Наша відповідь на план-28
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23.11.2025 10:04 Відповісти
жалко шо тільки три
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23.11.2025 10:08 Відповісти
Жалко чи ні але кацапи хер де візьмуть ті трансформатори.І встановити їх не так просто як побите вікно вставити. Так що дрони норм попали.Прямісінько в транс і олива загорілася.Файно! А кацапам порада-гойда по бензогенератори поки ще є у продажу.або по дрова.
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23.11.2025 11:17 Відповісти
транформатори вони виробляють самі, але в данному випадку виробництво таких потужних трансформаторів робиться тільки під конкретне замовлення і займає місяці. Потім цю стотонну бандуру треба транспортувати з якогось тольятті, або ярославля, або єкатєрінбурга чи свердловська. Потім змонтувати\встановити на місці, протестувати і нарешті запустити у штатному режімі.
Треба такі удари системно продовжувати. На черзі Каширська і Конаковська ДРЕС. Ну і не треба забувати про Новочеркасську ДРЕС- вона теж на досяжній відстані.
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23.11.2025 13:02 Відповісти
На фото горять рештки БПЛА.
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23.11.2025 10:14 Відповісти
... абломки
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23.11.2025 11:32 Відповісти
фото зроблено з північно-східної сторони головного корпуса ДРЕС, де якраз знаходиться ОРУ станції, і саме там стоять трансформатори - 55°34'51.5"N 39°33'40.2"E
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23.11.2025 13:24 Відповісти
файні подарунки кацапам прилетіли.
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23.11.2025 13:45 Відповісти
28 Томагавков ежедневно прилетевшие на болота гораздо быстрей приведут к миру чем 28 пунктов любого плана.
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23.11.2025 10:24 Відповісти
Не будет Томогавков в обозримом будущем если только х..ло Трампа не доведёт повединкою, а своего ничего нет, Фламинго только в телемарафоне
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23.11.2025 13:46 Відповісти
Союзники тоже так думали во время второй мировой, но что то не проучилось, хотя почти сровняли Германию з землей. Тогда речь шла о миллионах тонн, сколько там кг томагавки несут?
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23.11.2025 16:46 Відповісти
кацап тупой, тогда лупили по площадям а счас тебе прямо в ***** прилетит
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24.11.2025 00:16 Відповісти
Артист, квартала артист?
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24.11.2025 10:03 Відповісти
Краще б генератори спалили. Але і за це дякуємо.
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23.11.2025 10:51 Відповісти
масло добре горить
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23.11.2025 11:00 Відповісти
Опять осколки и обломки
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23.11.2025 11:54 Відповісти
А у нас на одну підстанцію влучають по 25 шахедів.
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23.11.2025 17:24 Відповісти
 
 