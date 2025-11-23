Три трансформатори горять на Шатурській ДРЕС у Підмосков’ї після нічної дронової атаки. ФОТО
Трансформатори загорілися на Шатурській ДРЕС у Підмосков'ї після нічної дронової атаки.
Про це повідомили у пресслужбі МНС у Московській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Що кажуть в МНС?
На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігається горіння 3-х трансформаторів по 65 кв.м. Подальша інформація уточнюється", - зазначили у російському відомстві на запит ЗМІ.
На сайті та в соцмережах МНС такої інформації немає, звернула увагу ASTRA.
Що передувало?
Як інформував Цензор.НЕТ, вирує масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників.
Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.
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https://censor.net/ua/blogs/3573207/skilky-koshtuye-dron-fp-1
Дрон з фанери коштує більше трансформатора на ДРЕС?
Їм і тризуб на кремлі буде криво висіти.
Тушение одной из самых крупных электростанций продолжается в эти минуты. За моей спиной можно увидеть столбы дыма, а в воздухе до сих пор ощущается запах гари, хотя большую часть возгорания уже ликвидировали. По предварительным данным, загорелись три трансформатора.Ранее местные жители сообщали о перебоях со светом и водой. Сейчас же все коммуникации переключили на резервные линии.Чтобы хоть как-то поддерживать теплоснабжение в домах, в округ направили передвижные котельные. О пострадавших не сообщается.
https://streamable.com/n4xnin
https://censor.net/ua/news/3325243/vchora_na_kb_luch_pryyijdjalo_dbr_a_sogodni_vyrobnychi_potujnosti_znyscheno_bombovym_udarom_okupantiv
Про роздовбані виробництва дронів писали у соцмережах. Зокрема про це:
https://www.facebook.com/watch/?v=1236741441330837
https://x.com/oleshkomyroslav/status/1932714436558549331
Виробництво САУ богдан де знаходиться? Бронетехніку де ми виробляємо? Міномети? Всьому цьому теж, напевно, потрібна електроенергія?
Я зрозумів. Ви з тих людей, які поки самі не побачать, не повірять. Ну ОК, перебувайте і далі на таких позиціях. Я Вас ні в чому переконувати не збираюсь. Просто не бачити далі власного носа теж неправильно.
І я б Вам радив бути не скептиком, а прагматиком та реалістом. Ніхто з офіційних державних джерел не буде Вам розповідати про знищені кацапами виробництва дронів чи ракет. Тому максимум, на що Ви можете розраховувати, це дописи у соцмережах.
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
Можно сказать еще "величиной с такой то дом или с такой то сарай "
Треба такі удари системно продовжувати. На черзі Каширська і Конаковська ДРЕС. Ну і не треба забувати про Новочеркасську ДРЕС- вона теж на досяжній відстані.