Три трансформатори горять на Шатурській ДРЕС у Підмосков’ї після нічної дронової атаки. ФОТО

Трансформатори загорілися на Шатурській ДРЕС у Підмосков'ї після нічної дронової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі МНС у Московській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що кажуть в МНС?

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігається горіння 3-х трансформаторів по 65 кв.м. Подальша інформація уточнюється", - зазначили у російському відомстві на запит ЗМІ.

На сайті та в соцмережах МНС такої інформації немає, звернула увагу ASTRA.

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Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, вирує масштабна пожежа на ДРЕС у Підмосков’ї після атаки безпілотників.

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Шатурська ДРЕС - теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт. Згідно з відкритими даними, це одна з найстаріших електростанцій в Росії. Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область.