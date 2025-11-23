В МЧС говорят, что три трансформатора горят на Шатурской ГРЭС в Подмосковье после ночной дронной атаки.. ФОТО

Трансформаторы загорелись на Шатурской ГРЭС в Подмосковье после ночной дронной атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Московской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Что говорят в МЧС?

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение 3-х трансформаторов по 65 кв.м. Дальнейшая информация уточняется", - отметили в российском ведомстве на запрос СМИ.

На сайте и в соцсетях МЧС такой информации нет, обратила внимание ASTRA.

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Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, бушует масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников.

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Шатурская ГРЭС - тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Согласно открытым данным, это одна из старейших электростанций в России. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.