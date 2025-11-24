Ворог ударив дронами по Сумах: є перебої з електропостачанням
Війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, Росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з
електропостачанням.
"Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Атака продовжується
"Загроза повторних ударів зберігається. Перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник ОВА Олег Григоров.
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електропостачанням. Джерело: https://censor.net/ua/n3586693
У місті і без ударів по пів доби загалом світла немає.