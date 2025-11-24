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Новини Удари по енергетиці Атака БпЛА на Суми
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Ворог ударив дронами по Сумах: є перебої з електропостачанням

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, Росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з
електропостачанням.

"Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Атака продовжується

"Загроза повторних ударів зберігається. Перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник ОВА Олег Григоров.

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Сумська область (4763) Суми (1115) енергетика (3841) відключення світла (1685) Сумський район (622)
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.Унаслідок удару в місті є перебої з
електропостачанням. Джерело: https://censor.net/ua/n3586693
У місті і без ударів по пів доби загалом світла немає.
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24.11.2025 20:02 Відповісти
 
 