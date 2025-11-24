Ворог ударив дронами по Сумах: є перебої з електропостачанням

Війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, Росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з

електропостачанням.

"Також ворог поцілив у житловий сектор одного зі старостинських округів. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Атака продовжується

"Загроза повторних ударів зберігається. Перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник ОВА Олег Григоров.

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