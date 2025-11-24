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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру 4 областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, - Міненерго

Частина Сум залишилася без світла та води

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Де найважче?

Як зазначається, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Також читайте: Рашисти атакували дронами Одесу та район: горіли об’єкти енергетичної інфраструктури (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Графіки відключень

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Читайте: РФ вдарила по енергетичних об’єктах у кількох областях: є знеструмлення в Харківській та Дніпропетровській, - Міненерго

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енергетика (3841) Міненерго (1695) відключення світла (1685) Дніпропетровська область (5105)
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Це війна і поки одні бідкаються що нема електрики у інших нема взагалі нічого ні житла ні майна одні не знають куди пхати пачки доларів та яку автівку у салоні купить інші в окопах у багнюці мерзнуть і немають можливості виїхати з 0 чи заїхати поки на базарях і спортзалах мордовороти з охороною жирують покаліченим воінам смішні гроші дають на 1 раз пообідать
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24.11.2025 11:53 Відповісти
 
 