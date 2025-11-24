РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10926 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
909 1

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру четырех областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, - Минэнерго

Часть Сум осталась без света и воды

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где тяжелее всего?

Как отмечается, самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света более 60 тысяч потребителей. В Харьковской области из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Одессу и район: горели объекты энергетической инфраструктуры (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Графики отключений

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Читайте: РФ нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких областях: есть отключения электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской, - Минэнерго

Автор: 

энергетика (2849) Минэнерго (451) отключение света (533) Днепропетровская область (4738)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це війна і поки одні бідкаються що нема електрики у інших нема взагалі нічого ні житла ні майна одні не знають куди пхати пачки доларів та яку автівку у салоні купить інші в окопах у багнюці мерзнуть і немають можливості виїхати з 0 чи заїхати поки на базарях і спортзалах мордовороти з охороною жирують покаліченим воінам смішні гроші дають на 1 раз пообідать
показать весь комментарий
24.11.2025 11:53 Ответить
 
 