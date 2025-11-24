Враг атаковал энергетическую инфраструктуру четырех областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, - Минэнерго
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Где тяжелее всего?
Как отмечается, самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света более 60 тысяч потребителей. В Харьковской области из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Графики отключений
Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
