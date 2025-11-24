Враг нанес удар дронами по Сумам: есть перебои с электроснабжением
Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Куда прицелился враг?
Как отмечается, Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе есть перебои с
электроснабжением.
"Также враг попал в жилой сектор одного из старостинских округов. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Атака продолжается
"Угроза повторных ударов сохраняется. Находитесь в безопасных местах", - подчеркивает глава ОВА Олег Григоров.
