Враг нанес удар дронами по Сумам: есть перебои с электроснабжением

Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда прицелился враг?

Как отмечается, Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе есть перебои с

электроснабжением.

"Также враг попал в жилой сектор одного из старостинских округов. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил "шахедами" по Сумам: пострадала женщина, горело промышленное сооружение. ФОТО

Атака продолжается

"Угроза повторных ударов сохраняется. Находитесь в безопасных местах", - подчеркивает глава ОВА Олег Григоров.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру 4 областей. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области, - Минэнерго