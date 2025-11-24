РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Атака БПЛА на Сумы
242 0

Враг нанес удар дронами по Сумам: есть перебои с электроснабжением

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда прицелился враг?

Как отмечается, Россия в очередной раз наносит удары по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе есть перебои с
электроснабжением.

"Также враг попал в жилой сектор одного из старостинских округов. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил "шахедами" по Сумам: пострадала женщина, горело промышленное сооружение. ФОТО

Атака продолжается

"Угроза повторных ударов сохраняется. Находитесь в безопасных местах", - подчеркивает глава ОВА Олег Григоров.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру 4 областей. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области, - Минэнерго

Автор: 

Сумская область (3854) Сумы (1297) энергетика (2849) отключение света (534) Сумский район (461)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 