Враг нанес удар "шахедами" по Сумам: пострадала женщина, горело промышленное сооружение.. ФОТО
Сегодня, около 01:00 ночи, зафиксирован прилет трех ударных БПЛА типа "Шахед" по территории одного из старостатов Сумской громады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Удар по Сумам
По его словам, в результате атаки произошло возгорание промышленного сооружения и частного сарая.
К счастью, пострадавших нет.
"Повреждены линии электропередач и ориентировочно до 15 домохозяйств: кровли, окна и двери", - говорится в сообщении.
Обстановка в Сумской области
По данным ОВА, в результате российских обстрелов на территории области есть пострадавшие среди мирных жителей.
В частности, в Сумской громаде в результате атаки БПЛА пострадала 86-летняя женщина.
В течение суток, с утра 15 ноября до утра 16 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 9 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, сбрасывание ВОГ с БПЛА:
- более 10 ударов КАБ;
- до 5 ударов БПЛА;
- до 5 сбрасываний ВОГ с БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждения
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждено не менее 15 частных домовладений, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания, автомобиль.
- в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль