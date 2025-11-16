Враг нанес удар "шахедами" по Сумам: пострадала женщина, горело промышленное сооружение.. ФОТО

Сегодня, около 01:00 ночи, зафиксирован прилет трех ударных БПЛА типа "Шахед" по территории одного из старостатов Сумской громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Удар по Сумам

По его словам, в результате атаки произошло возгорание промышленного сооружения и частного сарая.

К счастью, пострадавших нет.

"Повреждены линии электропередач и ориентировочно до 15 домохозяйств: кровли, окна и двери", - говорится в сообщении.

Обстановка в Сумской области

По данным ОВА, в результате российских обстрелов на территории области есть пострадавшие среди мирных жителей.

В частности, в Сумской громаде в результате атаки БПЛА пострадала 86-летняя женщина.

В течение суток, с утра 15 ноября до утра 16 ноября 2025 года, российские войска осуществили более 20 обстрелов по 15 населенным пунктам в 9 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, сбрасывание ВОГ с БПЛА:

более 10 ударов КАБ;

до 5 ударов БПЛА;

до 5 сбрасываний ВОГ с БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: