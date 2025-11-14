294 1
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум: трое пострадавших, в том числе ребенок
Сегодня, 14 ноября, вражеский БПЛА нанес удар по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, по предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок.
Что известно об атаке
- Подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь.
- Взрывной волной выбиты окна в доме рядом с местом попадания.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжается обследование территории.
Что предшествовало
Напомним, утром враг нанес удар по Сумам ракетой "Циркон" из оккупированного Крыма.
