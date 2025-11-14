РУС
Новости Удар по Сумам
294 1

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум: трое пострадавших, в том числе ребенок

Атака на Сумы 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, вражеский БПЛА нанес удар по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, по предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок.

Что известно об атаке

  • Подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь.
  • Взрывной волной выбиты окна в доме рядом с местом попадания.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжается обследование территории.

Что предшествовало

Напомним, утром враг нанес удар по Сумам ракетой "Циркон" из оккупированного Крыма.

Автор: 

обстрел (30485) Сумская область (3837) Сумы (1294) Сумский район (457)
Ударів у відповідь по ворогу як завжди не буде. Банкова проти, що би страждали россійські нацисти.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:01 Ответить
 
 