Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сум: трое пострадавших, в том числе ребенок

Сегодня, 14 ноября, вражеский БПЛА нанес удар по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, по предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок.

Что известно об атаке

Подростка доставляют в больницу, состояние – не тяжелое. У двух взрослых – легкие повреждения, медики оказали помощь.

Взрывной волной выбиты окна в доме рядом с местом попадания.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжается обследование территории.

Что предшествовало

Напомним, утром враг нанес удар по Сумам ракетой "Циркон" из оккупированного Крыма.