Новини
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум: троє постраждалих, зокрема дитина

Атака на Суми 14 листопада

Сьогодні, 14 листопада, ворожий БпЛА поцілив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 14-річна дитина.

Що відомо про атаку

  • Підлітка доставляють до лікарні, стан – не тяжкий. У двох дорослих – легкі ушкодження, медики надали допомогу.
  • Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинку поруч із місцем влучання.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, триває обстеження території.

Що передувало

Нагадаємо, зранку ворог вдарив по Сумах ракетою "Циркон" з окупованого Криму.

обстріл (34183) Сумська область (4737) Суми (1108) Сумський район (613)
Ударів у відповідь по ворогу як завжди не буде. Банкова проти, що би страждали россійські нацисти.
14.11.2025 17:01 Відповісти
 
 