Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум: троє постраждалих, зокрема дитина
Сьогодні, 14 листопада, ворожий БпЛА поцілив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 14-річна дитина.
Що відомо про атаку
- Підлітка доставляють до лікарні, стан – не тяжкий. У двох дорослих – легкі ушкодження, медики надали допомогу.
- Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинку поруч із місцем влучання.
Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, триває обстеження території.
Що передувало
Нагадаємо, зранку ворог вдарив по Сумах ракетою "Циркон" з окупованого Криму.
