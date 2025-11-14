Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум: троє постраждалих, зокрема дитина

Сьогодні, 14 листопада, ворожий БпЛА поцілив по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 14-річна дитина.

Що відомо про атаку

Підлітка доставляють до лікарні, стан – не тяжкий. У двох дорослих – легкі ушкодження, медики надали допомогу.

Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинку поруч із місцем влучання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. У Сумах пролунали вибухи (оновлено)

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, триває обстеження території.

Що передувало

Нагадаємо, зранку ворог вдарив по Сумах ракетою "Циркон" з окупованого Криму.