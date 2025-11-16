Ворог ударив "шахедами" по Сумах: постраждала жінка, горіла промислова споруда. ФОТО

Сьогодні, близько 01:00 ночі, зафіксовано приліт трьох ударних БПЛА типу "Шахед" по території одного зі старостатів Сумської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Удар по Сумах

За його словами, внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю.

На щастя, постраждалих немає.

"Пошкоджено лінії електропередач і орієнтовно до 15 домогосподарств: покрівлі, вікна та двері", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Сумщині

За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів на території області є постраждала серед мирних жителів.

Зокрема, у Сумській громаді через атаку БпЛА постраждала 86-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 15 листопада до ранку 16 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:

понад 10 ударів КАБ;

до 5 ударів БпЛА;

до 5 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкодження

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: