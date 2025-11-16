Ворог ударив "шахедами" по Сумах: постраждала жінка, горіла промислова споруда. ФОТО
Сьогодні, близько 01:00 ночі, зафіксовано приліт трьох ударних БПЛА типу "Шахед" по території одного зі старостатів Сумської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Удар по Сумах
За його словами, внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю.
На щастя, постраждалих немає.
"Пошкоджено лінії електропередач і орієнтовно до 15 домогосподарств: покрівлі, вікна та двері", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Сумщині
За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів на території області є постраждала серед мирних жителів.
Зокрема, у Сумській громаді через атаку БпЛА постраждала 86-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 15 листопада до ранку 16 листопада 2025 року, російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 10 ударів КАБ;
- до 5 ударів БпЛА;
- до 5 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкодження
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі, автомобіль.
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
