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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Ворог атакував "шахедом" підприємство у Чернігові: поранено трьох людей

шахед над Черніговом

Війська РФ вдень 24 листопада продовжують атакувати дронами територію Чернігова.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано підприємство

За його словами, було зафіксовано падіння "шахеда" на територію приватного підприємства.

"Постраждало 3 людини. Отримали осколкові пораненні", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог зранку 24 листопада атакував Чернігів безпілотниками, дві людини постраждали.

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Чернігів (906) дрони (8356) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (197)
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Відстність ППО тягне за собою саме такі наслідки на додачу до відсторонення від прийняття рішень народом обраної влади міста.
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24.11.2025 13:45 Відповісти
Навіть кацапи формують загини місцевої самооборони, які збивають наші дирчики з кулеметів. Зелена влада навіть до цього не дотумкала
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24.11.2025 14:07 Відповісти
 
 