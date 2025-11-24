Ворог атакував "шахедом" підприємство у Чернігові: поранено трьох людей

Війська РФ вдень 24 листопада продовжують атакувати дронами територію Чернігова.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано підприємство

За його словами, було зафіксовано падіння "шахеда" на територію приватного підприємства.

"Постраждало 3 людини. Отримали осколкові пораненні", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог зранку 24 листопада атакував Чернігів безпілотниками, дві людини постраждали.

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