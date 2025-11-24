Враг атаковал "шахедом" предприятие в Чернигове: ранены три человека

Войска РФ днем 24 ноября продолжают атаковать дронами территорию Чернигова.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Атаковано предприятие

По его словам, было зафиксировано падение "шахеда" на территорию частного предприятия.

"Пострадали 3 человека. Получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг утром 24 ноября атаковал Чернигов беспилотниками, два человека пострадали.

