Враг атаковал "шахедом" предприятие в Чернигове: ранены три человека
Войска РФ днем 24 ноября продолжают атаковать дронами территорию Чернигова.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Атаковано предприятие
По его словам, было зафиксировано падение "шахеда" на территорию частного предприятия.
"Пострадали 3 человека. Получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг утром 24 ноября атаковал Чернигов беспилотниками, два человека пострадали.
