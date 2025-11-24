РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10795 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
330 2

Враг атаковал "шахедом" предприятие в Чернигове: ранены три человека

шахед над Черниговом

Войска РФ днем 24 ноября продолжают атаковать дронами территорию Чернигова.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атаковано предприятие

По его словам, было зафиксировано падение "шахеда" на территорию частного предприятия.

"Пострадали 3 человека. Получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Чернигове 40 тысяч абонентов без света из-за аварии

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг утром 24 ноября атаковал Чернигов беспилотниками, два человека пострадали.

Читайте: В Чернигове прогремел взрыв: детонировал противотанковый боеприпас

Автор: 

Чернигов (964) дроны (5543) Черниговская область (1418) Черниговский район (123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відстність ППО тягне за собою саме такі наслідки на додачу до відсторонення від прийняття рішень народом обраної влади міста.
показать весь комментарий
24.11.2025 13:45 Ответить
Навіть кацапи формують загини місцевої самооборони, які збивають наші дирчики з кулеметів. Зелена влада навіть до цього не дотумкала
показать весь комментарий
24.11.2025 14:07 Ответить
 
 