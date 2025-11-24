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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Російські дрони атакували Одесу: перебої з електропостачанням і транспортом (оновлено)

Обстріл Одеси шахедами 24 листопада

Увечері 24 листопада Одесу атакували російські безпілотники. Як повідомляє Суспільне, у місті прогриміли щонайменше два вибухи, інформує Цензор.НЕТ.

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Оновлена інформація

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах написав, що після атаки у низці районів Одеси зникло  електропостачання, також спостерігаються перебої з рухом електротранспорту.

"Працює міський оперативний штаб. Пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі", - додав Лисак. 

За його словами, на деяких маршрутах також спостерігаються перебої з рухом електротранспорту і відповідні служби працюють над відновленням роботи.

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Також він зазначив, що відбулося засідання міського оперативного штабу. У звʼязку з відсутністю опалення, у вівторок, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переходять на онлайн-навчання.

"По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси", - написав зокрема він. 

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Атака на Україну 

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги. 

Повітряні сили попереджали й про проліт безпілотників у напрямку Одеси. 

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Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) Одеса (5848) Одеська область (4098) атака (1609) Шахед (2251) Одеський район (644)
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В пушкіна влучило?
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24.11.2025 20:00 Відповісти
Ні.
Труханов грудьми прикрив!!!
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24.11.2025 20:04 Відповісти
Щось не чути ні про наші дрони,не кажучи вже про ракети...потужно(
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24.11.2025 20:27 Відповісти
Читайте ворожі тг-канали, там істерики повні лапті - йде масована атака на новорасєйськ та Кримняш,
пишуть , що дууже багато летить реактивних
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24.11.2025 21:28 Відповісти
Все знают что зельманы крадут. Но тут всплывают пленки НАБУ и все становится все хуже и хуже. Явно краснов работает синхронно с фсб.
Как будто раньше не ясно - зельцы всегда запускали руку в американскую кассу помощи !!
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24.11.2025 21:30 Відповісти
Якись йолоп з ОП на початку осіні казав що країна готова до блекаутів.
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24.11.2025 21:44 Відповісти
Ну так створили більше пунктів незламності щоб посполиті могли зарядити телефони і подивитись нове звернення Лідора. Тому до блекаутів повністю готові.
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24.11.2025 22:27 Відповісти
в вас якась невірна інформація вони з початку вересня прпонують українцям покинути великі міста
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24.11.2025 22:28 Відповісти
Ворог знищує наші міста, руйнує інфраструктуру ,відповіді по рашиським містам немає ,це свідомо ,чи хтось справді вірить в якийсь мирний план ,то все що б відволікти увагу від нагальних проблем ,корупційні скандали,блекаут і як зупинити ворога який продовжує просуватись .Потрібно завдавати ударів по рф і так званих лднр по їх підприємствах логістиці,до речу після операції "павутина" маже жодної великої успішної операції.
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24.11.2025 21:45 Відповісти
 
 