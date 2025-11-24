Російські дрони атакували Одесу: перебої з електропостачанням і транспортом (оновлено)
Увечері 24 листопада Одесу атакували російські безпілотники. Як повідомляє Суспільне, у місті прогриміли щонайменше два вибухи, інформує Цензор.НЕТ.
Оновлена інформація
Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах написав, що після атаки у низці районів Одеси зникло електропостачання, також спостерігаються перебої з рухом електротранспорту.
"Працює міський оперативний штаб. Пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі", - додав Лисак.
За його словами, на деяких маршрутах також спостерігаються перебої з рухом електротранспорту і відповідні служби працюють над відновленням роботи.
Також він зазначив, що відбулося засідання міського оперативного штабу. У звʼязку з відсутністю опалення, у вівторок, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переходять на онлайн-навчання.
"По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси", - написав зокрема він.
Атака на Україну
Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили попереджали й про проліт безпілотників у напрямку Одеси.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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Труханов грудьми прикрив!!!
пишуть , що дууже багато летить реактивних
Как будто раньше не ясно - зельцы всегда запускали руку в американскую кассу помощи !!