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Новини Атака БпЛА на Суми Атаки безпілотників на Суми
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Через атаку РФ у Сумах відкриють додаткові Пункти незламності та вимкнуть вуличне освітлення

Атака на Суми: збільшують кількість пунктів незламності

У Сумах через чергові атаки ворожих безпілотників відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності, а вуличне освітлення тимчасово вимкнуть, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. міського голови Артем Кобзар.

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"Після чергової атаки ударними БПЛА, яка спричинила перебої з електропостачанням, ми провели термінове засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення відкрити вісім стаціонарних Пунктів Незламності, які працюватимуть цілодобово", – зазначив Кобзар.

Він додав, що також розглядається можливість розгортання ще п’яти мобільних пунктів.

Крім того, через складну енергетичну ситуацію комісія ухвалила тимчасово вимкнути вуличне освітлення, залишивши автономну роботу лише на великих перехрестях.

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Ворог ударив дронами по Сумах

Війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА у понеділок, 24 листопада. Поцілили по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок удару в місті зникло електропостачання. Наразі енергетики працюють над його відновленням.

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Атака на Україну

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли:

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) Сумська область (4763) Суми (1115) атака (1609) електроенергія (6873) Сумський район (622)
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(Оновлено)Одеса
Відбулося засідання міського оперативного штабу. У звʼязку з відсутністю опалення, завтра частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переведені на онлайн навчання.
По лікарням вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів.
Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси.
Нагадую, що Пункти Незламності працюють цілодобово по всьому місту.

Сергій Лисак - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033n6hx6dBvoNV1CLGwB3YVWjWQ9YN12bZvtw4QGdXEztRyy7KKLSJC9ymDADC9Vmwl&id=100089981179124 Начальник Одеської МВА
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24.11.2025 22:09 Відповісти
Тягніть нові лінії електропостачання с заходу на схід. От то і будуть лінії незламності. Атомним станціям нікуди дівати електроенергію.
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24.11.2025 22:36 Відповісти
таблички ***** встановлять?
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24.11.2025 22:41 Відповісти
мене з самого початку так "тішили" ці центри "незламності"

****** палатки на спортивних майданчиках ..

питаю де старлінк ? - "скоро підвезуть"

країна Zельоних гнид
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24.11.2025 23:00 Відповісти
Освітлення ще горить вночі?дебіли не знають що зараз шахеди з камерами і все бачать в реальному часі....? Ппц блд.....
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25.11.2025 00:37 Відповісти
Що за дурня зелена "пункти незламності" - пункти підтримки виживання точно
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25.11.2025 03:32 Відповісти
 
 