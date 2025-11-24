Через атаку РФ у Сумах відкриють додаткові Пункти незламності та вимкнуть вуличне освітлення

У Сумах через чергові атаки ворожих безпілотників відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності, а вуличне освітлення тимчасово вимкнуть, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. міського голови Артем Кобзар.

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"Після чергової атаки ударними БПЛА, яка спричинила перебої з електропостачанням, ми провели термінове засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення відкрити вісім стаціонарних Пунктів Незламності, які працюватимуть цілодобово", – зазначив Кобзар.

Він додав, що також розглядається можливість розгортання ще п’яти мобільних пунктів.

Крім того, через складну енергетичну ситуацію комісія ухвалила тимчасово вимкнути вуличне освітлення, залишивши автономну роботу лише на великих перехрестях.

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Ворог ударив дронами по Сумах

Війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА у понеділок, 24 листопада. Поцілили по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок удару в місті зникло електропостачання. Наразі енергетики працюють над його відновленням.

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Атака на Україну

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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