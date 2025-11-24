Ворог 50 разів атакував Сумщину: поранено чоловіка, пошкоджені будинки

Цієї ночі Росія продовжувала атакувати громади Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Хотінській громаді через ворожий удар поранено 57-річного чоловіка.

Загалом, протягом доби, з ранку 23 листопада до ранку 24 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.

Ситуація на Сумщині

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Хотінська;

Миропільська;

Краснопільська;

Шалигинська;

Есманьська;

Дружбівська;

Свеська;

Зноб-Новгородська;

Середино-Будська;

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння

За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

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