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Новини Обстріли Сумщини
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Ворог 50 разів атакував Сумщину: поранено чоловіка, пошкоджені будинки

Доба на Сумщині: через обстріл поранено чоловіка

Цієї ночі Росія продовжувала атакувати громади Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Хотінській громаді через ворожий удар поранено 57-річного чоловіка.

Загалом, протягом доби, з ранку 23 листопада до ранку 24 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.

Ситуація на Сумщині

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Хотінська;
  • Миропільська;
  • Краснопільська;
  • Шалигинська;
  • Есманьська;
  • Дружбівська;
  • Свеська;
  • Зноб-Новгородська;
  • Середино-Будська;
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • У Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння
  • За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

Також читайте: Ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (21203) обстріл (34369) Сумська область (4763)
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