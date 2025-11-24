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Ворог 50 разів атакував Сумщину: поранено чоловіка, пошкоджені будинки
Цієї ночі Росія продовжувала атакувати громади Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Хотінській громаді через ворожий удар поранено 57-річного чоловіка.
Загалом, протягом доби, з ранку 23 листопада до ранку 24 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області.
Ситуація на Сумщині
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Хотінська;
- Миропільська;
- Краснопільська;
- Шалигинська;
- Есманьська;
- Дружбівська;
- Свеська;
- Зноб-Новгородська;
- Середино-Будська;
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння
- За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.
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