Враг 50 раз атаковал Сумщину: ранен мужчина, повреждены дома

Сутки в Сумской области: в результате обстрела ранен мужчина

Этой ночью Россия продолжала атаковать общины Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей. В Хотинской общине в результате вражеского удара ранен 57-летний мужчина.

В целом, в течение суток, с утра 23 ноября до утра 24 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 50 обстрелов по 20 населенным пунктам в 10 территориальных общинах области.

Ситуация в Сумской области

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих общин:

  • Хотинская;
  • Миропольская;
  • Краснопольская;
  • Шалигинская;
  • Есманьская;
  • Дружбовская;
  • Свесская;
  • Зноб-Новгородская;
  • Середино-Будская;
  • Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА, FPV-дроны по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Хотинской общине разрушен жилой дом;
  • в Середино-Будской общине повреждены частные домовладения
  • По уточненной информации, в Зноб-Новгородской общине, кроме нежилого помещения и автомобилей, повреждены многоквартирный, частные дома и объект гражданской инфраструктуры.

армия РФ (21392) обстрел (30606) Сумская область (3852)
