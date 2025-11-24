Враг 50 раз атаковал Сумщину: ранен мужчина, повреждены дома

Этой ночью Россия продолжала атаковать общины Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей. В Хотинской общине в результате вражеского удара ранен 57-летний мужчина.

В целом, в течение суток, с утра 23 ноября до утра 24 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 50 обстрелов по 20 населенным пунктам в 10 территориальных общинах области.

Ситуация в Сумской области

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих общин:

Хотинская;

Миропольская;

Краснопольская;

Шалигинская;

Есманьская;

Дружбовская;

Свесская;

Зноб-Новгородская;

Середино-Будская;

Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА, FPV-дроны по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Хотинской общине разрушен жилой дом;

в Середино-Будской общине повреждены частные домовладения

По уточненной информации, в Зноб-Новгородской общине, кроме нежилого помещения и автомобилей, повреждены многоквартирный, частные дома и объект гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части. ФОТОрепортаж