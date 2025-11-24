Враг 50 раз атаковал Сумщину: ранен мужчина, повреждены дома
Этой ночью Россия продолжала атаковать общины Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей. В Хотинской общине в результате вражеского удара ранен 57-летний мужчина.
В целом, в течение суток, с утра 23 ноября до утра 24 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 50 обстрелов по 20 населенным пунктам в 10 территориальных общинах области.
Ситуация в Сумской области
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих общин:
- Хотинская;
- Миропольская;
- Краснопольская;
- Шалигинская;
- Есманьская;
- Дружбовская;
- Свесская;
- Зноб-Новгородская;
- Середино-Будская;
- Великописаровская.
Враг применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА, FPV-дроны по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Хотинской общине разрушен жилой дом;
- в Середино-Будской общине повреждены частные домовладения
- По уточненной информации, в Зноб-Новгородской общине, кроме нежилого помещения и автомобилей, повреждены многоквартирный, частные дома и объект гражданской инфраструктуры.
