В связи с атакой РФ в Сумах откроют дополнительные пункты несокрушимости и отключат уличное освещение

В Сумах из-за очередных атак вражеских беспилотников откроют восемь круглосуточных пунктов несокрушимости, а уличное освещение временно отключат, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

"После очередной атаки ударными БПЛА, которая вызвала перебои с электроснабжением, мы провели экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение открыть восемь стационарных пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно", – отметил Кобзарь.

Он добавил, что также рассматривается возможность развертывания еще пяти мобильных пунктов.

Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации комиссия приняла решение временно отключить уличное освещение, оставив автономную работу только на крупных перекрестках.

Враг ударил дронами по Сумам

Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА в понедельник, 24 ноября. Попали по гражданской инфраструктуре.

В результате удара в городе пропало электроснабжение. В данное время энергетики работают над его восстановлением.

Атака на Украину

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

