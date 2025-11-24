В связи с атакой РФ в Сумах откроют дополнительные пункты несокрушимости и отключат уличное освещение
В Сумах из-за очередных атак вражеских беспилотников откроют восемь круглосуточных пунктов несокрушимости, а уличное освещение временно отключат, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь.
"После очередной атаки ударными БПЛА, которая вызвала перебои с электроснабжением, мы провели экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение открыть восемь стационарных пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно", – отметил Кобзарь.
Он добавил, что также рассматривается возможность развертывания еще пяти мобильных пунктов.
Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации комиссия приняла решение временно отключить уличное освещение, оставив автономную работу только на крупных перекрестках.
Враг ударил дронами по Сумам
Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА в понедельник, 24 ноября. Попали по гражданской инфраструктуре.
В результате удара в городе пропало электроснабжение. В данное время энергетики работают над его восстановлением.
Атака на Украину
Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
