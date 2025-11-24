РУС
В связи с атакой РФ в Сумах откроют дополнительные пункты несокрушимости и отключат уличное освещение

Атака на Сумы: увеличивают количество пунктов несокрушимости

В Сумах из-за очередных атак вражеских беспилотников откроют восемь круглосуточных пунктов несокрушимости, а уличное освещение временно отключат, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

"После очередной атаки ударными БПЛА, которая вызвала перебои с электроснабжением, мы провели экстренное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение открыть восемь стационарных пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно", – отметил Кобзарь.

Он добавил, что также рассматривается возможность развертывания еще пяти мобильных пунктов.

Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации комиссия приняла решение временно отключить уличное освещение, оставив автономную работу только на крупных перекрестках.

Враг ударил дронами по Сумам

Войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА в понедельник, 24 ноября. Попали по гражданской инфраструктуре.

В результате удара в городе пропало электроснабжение. В данное время энергетики работают над его восстановлением.

Атака на Украину

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Автор: 

(Оновлено)Одеса
Відбулося засідання міського оперативного штабу. У звʼязку з відсутністю опалення, завтра частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переведені на онлайн навчання.
По лікарням вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів.
Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси.
Нагадую, що Пункти Незламності працюють цілодобово по всьому місту.

Сергій Лисак - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033n6hx6dBvoNV1CLGwB3YVWjWQ9YN12bZvtw4QGdXEztRyy7KKLSJC9ymDADC9Vmwl&id=100089981179124 Начальник Одеської МВА
24.11.2025 22:09 Ответить
Тягніть нові лінії електропостачання с заходу на схід. От то і будуть лінії незламності. Атомним станціям нікуди дівати електроенергію.
24.11.2025 22:36 Ответить
таблички ***** встановлять?
24.11.2025 22:41 Ответить
мене з самого початку так "тішили" ці центри "незламності"

****** палатки на спортивних майданчиках ..

питаю де старлінк ? - "скоро підвезуть"

країна Zельоних гнид
24.11.2025 23:00 Ответить
 
 