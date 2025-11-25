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Російський удар по Київщині: руйнування в Білій Церкві та поранена дитина. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі атакували Київщину, зруйновано житлові будинки в Білій Церкві. Поранено 14-річну дитину, триває розбір завалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Руйнування та пошкодження зафіксовані у Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.
Білоцерківський район
У Білій Церкві, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок.
Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю.
Нажаль, постраждала 14-річна дитина.
Наслідки ворожої атаки
Топ коментарі
+3 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар25.11.2025 08:08 Відповісти Посилання
+3 Амандрапапупа
показати весь коментар25.11.2025 08:11 Відповісти Посилання
+3 Амандрапапупа
показати весь коментар25.11.2025 08:15 Відповісти Посилання
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Загалом їх більше 10 6:55
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
" Підковують коня, а жапа й свою лапу підставляє",
ця українська приказка говорить про те, коли якась нікчема прирівнює себе з якоюсь видатною постаттю.
А головне, як самокритично з твоєї сторони. Браво, бравіссімо!!!!!