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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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Російський удар по Київщині: руйнування в Білій Церкві та поранена дитина. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі атакували Київщину, зруйновано житлові будинки в Білій Церкві. Поранено 14-річну дитину, триває розбір завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Руйнування та пошкодження зафіксовані у Броварському, Білоцерківському та  Вишгородському районах.

Білоцерківський район

У Білій Церкві, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок.

Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю.

Нажаль, постраждала 14-річна дитина.

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Наслідки ворожої атаки

Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину

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Автор: 

Біла Церква (184) Київська область (4623) обстріл (34383) Білоцерківський район (66) Броварський район (82) Вишгородський район (84)
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Топ коментарі
+3
я на убогих не ображаюсь. співчуваю тобі.
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25.11.2025 08:08 Відповісти
+3
Всіляку ахінею навчився писати, а грамотно писати українською - ні.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
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25.11.2025 08:11 Відповісти
+3
Тільки в країні починаються якісь негаразди, то зразу вилазять всілякі навіжені зі своїми псевдорелігіями, псевдонауками і другою лабудою.
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
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25.11.2025 08:15 Відповісти
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Ще декілька груп крилатих Іскандерів курсом на Київ.
Загалом їх більше 10 6:55
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25.11.2025 07:01 Відповісти
❗️Додатково пуски балістики з Брянська! Цілі на Київ 6:57
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25.11.2025 07:02 Відповісти
❗️Вибухи у Києві! Ще пуск Кинджалу! 7:01
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25.11.2025 07:04 Відповісти
🚀⚠️На Київ одночасно заходить близько 10 іскандерів-К та 5 Шахедів 7:04
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25.11.2025 07:05 Відповісти
Я так зрозумів, що це звідси?
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25.11.2025 07:46 Відповісти
Привіт енді стар, я тебе і не впізнав на фото, ти так змінився
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25.11.2025 07:56 Відповісти
а що - в потужно найобаних знову появилась сміливість вибрати лайно для харчу ? так там і так повно зеленого
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25.11.2025 07:58 Відповісти
де ти тут зелених бачиш? зєльонки з ранку бахнув?
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25.11.2025 08:01 Відповісти
о - ти я бачу обідився.
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25.11.2025 08:03 Відповісти
я на убогих не ображаюсь. співчуваю тобі.
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25.11.2025 08:08 Відповісти
так чого пишеш ? залежний від чорта - то мучся.
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25.11.2025 08:10 Відповісти
я вільна людина. і сайт це не твій особистий. а наклепи залиш собі.
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25.11.2025 08:12 Відповісти
Тільки в країні починаються якісь негаразди, то зразу вилазять всілякі навіжені зі своїми псевдорелігіями, псевдонауками і другою лабудою.
Після розпаду совка повилазили всілякі кашпіровські, чумаки, братства, на зразок "білого братства" і друга шваль типу ендістарів.
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25.11.2025 08:15 Відповісти
дурачок - технологія ЖИВОГО СЛОВА складена ще в 90-х роках,і є навіть центри і не тільки в Україні.але це не для довбойобів.до речі - матюки це коли спілкуєшся з довбойобами.та ти і пишеш тут бо тобі пече всередині матриця,зїда тебе,викручує.проста людина так не реагує на живе слово.
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25.11.2025 08:19 Відповісти
Всіляку ахінею навчився писати, а грамотно писати українською - ні.
1). Речення пишеться з великої літери.
2). В українській мові немає слова "обідився", а є образився тому, що це ка́лька з російської мови, що походить від слова "обиделся".
3). Те що ти в кожному дописі гавкаєш матюччям, говорить про твої розумові та когнітивні здібності.
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25.11.2025 08:11 Відповісти
якщо тебе тригерить матриця живого слова а не обстріли кацапів чи брехня зеленого,чи навіть гидота яку ти споживаєш кожен день - то ти чорт.а ліпиш з себе умніка.чого ти доколупався до якихось просто слів написаних в римфу ? от інтересно ? НЕНАВИСТЬ.от що вами рухає.
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25.11.2025 08:14 Відповісти
Попроси через адекватних знайомих, якщо вони в тебе є, щоб знайшли тобі вчительку української початкових класів, бо читати твою ахінею з набору слів доволи гидко. Ну і лікар психіатр тобі допоміг би, це 100%.
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25.11.2025 08:18 Відповісти
так не читай.читай лєрмонтова,чи Подеревянського в кращому випадку.шо ти як лох.
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25.11.2025 08:20 Відповісти
Ахах!
" Підковують коня, а жапа й свою лапу підставляє",
ця українська приказка говорить про те, коли якась нікчема прирівнює себе з якоюсь видатною постаттю.
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25.11.2025 08:25 Відповісти
а ти тіпа кінь ? педальний ?
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25.11.2025 08:28 Відповісти
Ти забув свою промову закінчить вживаним у вашому середовищі магічним словом "Абирвалг" .
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25.11.2025 08:30 Відповісти
В тебе точно проблеми з головою, коли ти матюччя порівнюєш з живим словом. І хто тебе з дурки випустив - рідкісного ідіота?
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25.11.2025 08:27 Відповісти
так тебе тригерить не матюччя - а живе слово.це так - гуляй далі.дуже багато уваги чорту.занадто.
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25.11.2025 08:29 Відповісти
Це тобі знайоме!
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25.11.2025 08:33 Відповісти
Геноцид варварської орди проти українського народу про це не скаже "навеличніший" для нього понад усе відволікти увагу від міндічгейт.
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25.11.2025 07:56 Відповісти
та вже й дурню зрозуміло - поки зелені при владі доти й летітимуть ракети на голови дітей.
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25.11.2025 08:24 Відповісти
Я радий, що даже ти це зрозумів!
А головне, як самокритично з твоєї сторони. Браво, бравіссімо!!!!!
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25.11.2025 09:27 Відповісти
 
 