Російський удар по Київщині: руйнування в Білій Церкві та поранена дитина. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі атакували Київщину, зруйновано житлові будинки в Білій Церкві. Поранено 14-річну дитину, триває розбір завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Руйнування та пошкодження зафіксовані у Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.

Білоцерківський район

У Білій Церкві, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок.

Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю.

Нажаль, постраждала 14-річна дитина.

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Наслідки ворожої атаки















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