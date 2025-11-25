РУС
Массированная атака РФ на Киев: шесть погибших, 12 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 25 ноября российская армия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Есть погибшие и пострадавшие

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и в ГСЧС.

В результате атак зафиксировано попадание в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.

Повреждения и разрушения

В Печерском районе повреждения 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Из жилого дома происходит эвакуация жителей. Возник пожар.

В Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. В результате атаки - разрушения и пожар на 6-7 этажах. Существовала угроза распространения огня.

Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушение на площади 400 кв. м. Продолжается локализация и разбор конструкций.

В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
Экстренные службы направляются на место.

Погибшие и пострадавшие

По состоянию на 4:30 стало известно об одном погибшем человеке в Днепровском районе. 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается ликвидация и поиск возможных пострадавших.

По состоянию на 7.10 выросло количество погибших и пострадавших в столице. Мэр Кличко сообщил о двух погибших.

"Пострадали 7 человек. Двоих из них медики госпитализировали.

Киев снова под обстрелом. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

"По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - сообщил Кличко в 7:45.

Ближе к 8 утра начальник КГВА Ткаченко сообщил о погибших в Святошинском районе.

"На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 - ранены".

Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Цинический террор", - говорится в сообщении.

Временно изменено движение транспорта

В Киеве движение транспорта на улице Энтузиастов перекрыто в обоих направлениях из-за ночной атаки на столицу. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Движение автобуса №48 временно организовано по маршруту:

  • Русановская набережная – бульв. Русановский – бульв. Игоря Шамо – ул. Энтузиастов.

Из-за аварийного отключения электроэнергии также задерживается движение троллейбусов №1 и №11, сообщили в КГГА.

Последствия вражеской атаки

Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев

беспилотник (4563) Киев (26390) ракеты (3810) Воздушные атаки на Киев (910)
де ******* потужний з відосом?
25.11.2025 06:56 Ответить
Треба дивитись далі та глибше - це все результат голосування ідійотів73% 21 квітня 2019 року, коли вони по факту накрили обідній стіл для Путла Поганого та поклали на стіл Україну!
25.11.2025 07:30 Ответить
то нам ще й тушити пожежі самостійно? 🥳
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
25.11.2025 07:10 Ответить
де ******* потужний з відосом?
25.11.2025 06:56 Ответить
поки в Києві буде чорт зеленський поки і будуть обстріли.він наводить ракети.
25.11.2025 07:57 Ответить
Чортів коригувальників треба вішати навпроти місця їх злочину!!
25.11.2025 08:52 Ответить
Никается по закордонням, лимже сраку Трампа в надії швиденько здати країну видав це за потужну власну перемого з метою шоб всі забули про його особисту роль у Міндічгейті.
25.11.2025 08:21 Ответить
може все ж таки вася, кирилко та інші вояки почнуть теракти у москві????
або підуть нахер з посад????
скільки це терпіти??????
25.11.2025 07:04 Ответить
Навіщо теракти, хай відстрілюють тих, хто виконує злочинних накази, льотчиків, ракетників, тобто всіх причетних до гибели наших людей
25.11.2025 09:03 Ответить
У Німеччині "Freiwillige Feuerwehr" (скорочено FFW) - це добровільні пожежні команди (в українській термінології їх часто називають «вільні пожежні» або «добровольчі пожежні частини»)
Основні особливості Freiwillige Feuerwehr:
Добровільність Більшість членів - це звичайні громадяни (робітники, службовці, студенти, пенсіонери), які проходять навчання і в позаробочий час виїжджають на виклики. Вони не отримують зарплату за саму службу (або отримують символічну компенсацію). Дуже поширена форма Близько 93-95 % всіх пожежних частин у Німеччині - саме добровільні. Професійні пожежні (Berufsfeuerwehr) є тільки у великих містах (від ≈100 000 мешканців, і то не в усіх). У маленьких містах і селах пожежну безпеку забезпечують виключно добровольці.
Високий рівень підготовки Добровольці проходять серйозне навчання (від базового курсу 70-100 годин до спеціалізацій). Вони мають таке саме спорядження, як і професійні пожежники, і діють за тими самими стандартами.
Фінансування Утримуються за рахунок громади (гміни/міста). Техніка, форма, навчання - все оплачує муніципалітет. Добровольці отримують компенсацію за втрачений заробіток, якщо виклик був у робочий час. Соціальний статус Бути членом Freiwillige Feuerwehr - це престижно і поважано в суспільстві. Роботодавці за законом зобов'язані відпускати працівника на виклик і не мають права його за це карати.
25.11.2025 07:04 Ответить
то нам ще й тушити пожежі самостійно? 🥳
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
25.11.2025 07:10 Ответить
Після ракетних ударів потрібні десятки команд одночасно - ДСНС фізично не встигає. Добровольці закривають цю прогалину.
Захист критичної інфраструктури 2022-2025 рр. показали: коли горить підстанція чи склад - місцеві з власною технікою рятують ситуацію до приїзду ДСНС.
Отримати техніку Варіанти (реальні 2023-2025): Отримати безкоштовно/дешево з Німеччини, Польщі, Австрії (програми DSE, GIZ, Fire Aid Ukraine)
Купити новий малий пожежний автомобіль (від 60 тис. євро) за гранти.
25.11.2025 07:39 Ответить
Що це було?
25.11.2025 07:20 Ответить
Це людині сумно живеться в Німеччині, тому пише всяку хєрню
25.11.2025 07:37 Ответить
Підтримую. Але в соціальній державі, як Німеччина.
У нас же бананова республіка з диким капіталізмом. Або дуже бідні, або дуже багаті.
Тому це для цивілізованих країн, які турбуються про своїх людей
25.11.2025 07:53 Ответить
...якщо люди будуть голосувати за гречку та по приколу, та ще й очікувати манну небесну, то нічого само по собі не виправиться.
25.11.2025 09:10 Ответить
Ну і до чого це? Шо всі і так знають? Від ракет захистить? Чи так пографоманити вирішив....
25.11.2025 08:46 Ответить
Свої шланги - це вже половина справи, добровольці з обладнанням можуть зреагувати за хвилини, а не години. Головне - координація з пожежниками, щоб не заважати.
25.11.2025 08:56 Ответить
Кушнер з Вітьковим попрохали дать більше жесті. Бо угода про капітуляцію буксує. Тількі не кажіть, що цьго бути не може і що розвідка США нічого не знала.
25.11.2025 07:08 Ответить
💯 американські підари круті тількі у голівуді
по життю бариги та сцикло
25.11.2025 07:11 Ответить
...тр обіцяє юридично обов'язкові гарантії... а хто примусить його ці гарантії реально виконати, коли є страх у копа перед застосування пу ЯЗ... від якого апетит захищати обезброєну жертву пропаде?
...що це взагалі за теревеньки про безпеку расєї? Хто їй загрожує, хто на неї напав, чи нападає? Навіть Кенигбергу ніхто не загрожує у відповідь на масові зальоти "невідомих" дронів.
Лякає тр розпад расєї і він вже готує чергові " ножки буша", аби врятувати свого друзяку пу, та ще й нажиться на біді жертви, ну і Нобель - ідея фікс
Бачили вже ті "харантії" во вьєтнамі, афгані, це не печеньки на Майдані роздавати.
Тільки самодостатні ЗСУ, за сталої підтримки друзів і союзниківздатні реально гарантувати мир, а не заохочування злочинця безкарністю, поплюженням міжн.права, статуту оон.
Скільки вже юрид.забов'язуваючих договорів порушив пу, хоч і ставив свій підпис?
Хто йому може повірити?
Мир можливий тільки через силу, а не через капітуляцію, за якою через деякий час пу "превентивно" посуне далі асвабаждать і защищать ...адже кордони расєї ніде не кінчаються
25.11.2025 07:56 Ответить
"наші" #иди крадуть, а їхні нам лапті в'яжуть, красота... Того трампа обсіла #идівня з усіх сторін, навіть з того світу єпштейн дістає
25.11.2025 07:19 Ответить
а ми такі потужно найобані - як янголята....
25.11.2025 07:25 Ответить
Саме так. І н@їбали себе не тим, що обрали гнусаве гівно, а отой зелений польшевізм - ну, прямо як в 1917, усьо по завєтам лєніна
25.11.2025 07:30 Ответить
Трамп вимагає дедлайну, тож відімо у нього з Путіним сінхрон.
25.11.2025 07:24 Ответить
Ніякого сінхрону не має, що ху...ло йому накаже те він і робить
25.11.2025 07:30 Ответить
Це результат мирних планів з демоном-людоїдом. Потрібно розуміти що тепер це буде завжди. Любе голосування чи рішення в Україні рашисти будуть супроводжувати терактами і бомбардуваннями щоб залякати. Тому що в 21 столітті тероризм це круто і дієво
25.11.2025 07:26 Ответить
Треба дивитись далі та глибше - це все результат голосування ідійотів73% 21 квітня 2019 року, коли вони по факту накрили обідній стіл для Путла Поганого та поклали на стіл Україну!
25.11.2025 07:30 Ответить
Мабуть ти дебіл, або провокатор
25.11.2025 07:31 Ответить
згинь гній зелений.
25.11.2025 07:33 Ответить
тут дебіл тільки ти
25.11.2025 07:38 Ответить
Мабуть ти теж 21 квітня 2019 року радісно стрибнув на ЗЕграблі ... твоя макітра з того дня отримала невиліковну КОНТУЗІЮ!
25.11.2025 07:55 Ответить
В житті за нього даже не думав голосувати і надалі не маю наміру, однако називати 73% своїх громадян ідіотами це треба бути на підставі у ху...ла. Про нього я підтримую все що пишуть, но не про народ України, більшість якого в окопах
25.11.2025 09:10 Ответить
Ви ж бачите як пишуть коментатори, що до загибелі людей нібито росія не має відношення. І війну в Україну привела не росія
25.11.2025 09:25 Ответить
Це ЄДИНИЙ розумний коментар ..Війну в Україну в 22 році привели 73 % ідіотів з 2019 р.
25.11.2025 08:23 Ответить
Вони зараз захищають Україну, а ти де?
25.11.2025 09:11 Ответить
кушнери, вітькоффи, демідови, трампи, путіни - всі заодно. Гірше за мюнхенський зговір. Цивілізаційне дно. Просто гівно.
25.11.2025 07:34 Ответить
Де ЗЕлений вилупок з нєзламно-гундосним відосіком???
25.11.2025 07:35 Ответить
Яка російська армія атакувала Київ ? рашиські варвари творят геноцид проти українського народу і ці виродки свідомо воюють з мирним населенням ,допоки корумпована влада робить вид що вона обговорює "мирний план"ворог знищує Україну.
25.11.2025 07:44 Ответить
це все "па-пріколу"
25.11.2025 07:47 Ответить
Коли фламінги по масквє?(((
25.11.2025 07:54 Ответить
ще треба трохи почекати, до кінця року обіцяно 3000+ ракет... ще місяць і як понесеться... ух, потужно буде.
25.11.2025 08:11 Ответить
Шахеди розлетілись на Молдову та Румунію - сусіди, врубайте сирену та ППО. До вас війна дійшла.
25.11.2025 07:59 Ответить
Шахеди в Києві як у себе вдома...
25.11.2025 08:03 Ответить
https://t.me/voynareal/126403 - Пустіть, я хочу зайти, це цивільні укриття для всіх. - Ми тут зробили для себе все. Жінку з дитиною не пускали в укриття в Києві. Поки в столиці розриває ракети і Шахеди над головами, киянка з дочкою мусили сидіти в коридорі.
25.11.2025 08:04 Ответить
Допоки не знищать кривавого терориста путіна цей терор не припинется,але де там СБУ не до того, ось що треба показувати Трампу ,саме з його приходом терор проти мирного населення посилився в рази ,а "найвеличніший" дякує трампу який просуває рашиський "мирний план".
25.11.2025 08:06 Ответить
"мідно-Фламінго" в кожну зЄлену хату?
25.11.2025 08:08 Ответить
 
 