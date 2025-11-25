Массированная атака РФ на Киев: шесть погибших, 12 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 25 ноября российская армия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Есть погибшие и пострадавшие

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и в ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атак зафиксировано попадание в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.

Повреждения и разрушения

В Печерском районе повреждения 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Из жилого дома происходит эвакуация жителей. Возник пожар.

В Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. В результате атаки - разрушения и пожар на 6-7 этажах. Существовала угроза распространения огня.

Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушение на площади 400 кв. м. Продолжается локализация и разбор конструкций.

В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Экстренные службы направляются на место.

Погибшие и пострадавшие

По состоянию на 4:30 стало известно об одном погибшем человеке в Днепровском районе. 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается ликвидация и поиск возможных пострадавших.

Читайте: Массированная атака РФ на Киев: в нескольких районах ограничена подача тепла

По состоянию на 7.10 выросло количество погибших и пострадавших в столице. Мэр Кличко сообщил о двух погибших.

"Пострадали 7 человек. Двоих из них медики госпитализировали.

Киев снова под обстрелом. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

"По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - сообщил Кличко в 7:45.

Ближе к 8 утра начальник КГВА Ткаченко сообщил о погибших в Святошинском районе.

"На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 - ранены".

Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Цинический террор", - говорится в сообщении.

Временно изменено движение транспорта

В Киеве движение транспорта на улице Энтузиастов перекрыто в обоих направлениях из-за ночной атаки на столицу. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Движение автобуса №48 временно организовано по маршруту:

Русановская набережная – бульв. Русановский – бульв. Игоря Шамо – ул. Энтузиастов.

Из-за аварийного отключения электроэнергии также задерживается движение троллейбусов №1 и №11, сообщили в КГГА.

Последствия вражеской атаки















Также читайте: ГСЧС: количество погибших вследствие удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28 (обновлено)