Массированная атака РФ на Киев: шесть погибших, 12 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 25 ноября российская армия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Есть погибшие и пострадавшие
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и в ГСЧС.
В результате атак зафиксировано попадание в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.
Повреждения и разрушения
В Печерском районе повреждения 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Из жилого дома происходит эвакуация жителей. Возник пожар.
В Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. В результате атаки - разрушения и пожар на 6-7 этажах. Существовала угроза распространения огня.
Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушение на площади 400 кв. м. Продолжается локализация и разбор конструкций.
В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
Экстренные службы направляются на место.
Погибшие и пострадавшие
По состоянию на 4:30 стало известно об одном погибшем человеке в Днепровском районе. 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается ликвидация и поиск возможных пострадавших.
По состоянию на 7.10 выросло количество погибших и пострадавших в столице. Мэр Кличко сообщил о двух погибших.
"Пострадали 7 человек. Двоих из них медики госпитализировали.
Киев снова под обстрелом. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.
"По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - сообщил Кличко в 7:45.
Ближе к 8 утра начальник КГВА Ткаченко сообщил о погибших в Святошинском районе.
"На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 - ранены".
Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Цинический террор", - говорится в сообщении.
Временно изменено движение транспорта
В Киеве движение транспорта на улице Энтузиастов перекрыто в обоих направлениях из-за ночной атаки на столицу. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Движение автобуса №48 временно организовано по маршруту:
- Русановская набережная – бульв. Русановский – бульв. Игоря Шамо – ул. Энтузиастов.
Из-за аварийного отключения электроэнергии также задерживается движение троллейбусов №1 и №11, сообщили в КГГА.
Последствия вражеской атаки
або підуть нахер з посад????
скільки це терпіти??????
Основні особливості Freiwillige Feuerwehr:
Добровільність Більшість членів - це звичайні громадяни (робітники, службовці, студенти, пенсіонери), які проходять навчання і в позаробочий час виїжджають на виклики. Вони не отримують зарплату за саму службу (або отримують символічну компенсацію). Дуже поширена форма Близько 93-95 % всіх пожежних частин у Німеччині - саме добровільні. Професійні пожежні (Berufsfeuerwehr) є тільки у великих містах (від ≈100 000 мешканців, і то не в усіх). У маленьких містах і селах пожежну безпеку забезпечують виключно добровольці.
Високий рівень підготовки Добровольці проходять серйозне навчання (від базового курсу 70-100 годин до спеціалізацій). Вони мають таке саме спорядження, як і професійні пожежники, і діють за тими самими стандартами.
Фінансування Утримуються за рахунок громади (гміни/міста). Техніка, форма, навчання - все оплачує муніципалітет. Добровольці отримують компенсацію за втрачений заробіток, якщо виклик був у робочий час. Соціальний статус Бути членом Freiwillige Feuerwehr - це престижно і поважано в суспільстві. Роботодавці за законом зобов'язані відпускати працівника на виклик і не мають права його за це карати.
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
Захист критичної інфраструктури 2022-2025 рр. показали: коли горить підстанція чи склад - місцеві з власною технікою рятують ситуацію до приїзду ДСНС.
Отримати техніку Варіанти (реальні 2023-2025): Отримати безкоштовно/дешево з Німеччини, Польщі, Австрії (програми DSE, GIZ, Fire Aid Ukraine)
Купити новий малий пожежний автомобіль (від 60 тис. євро) за гранти.
У нас же бананова республіка з диким капіталізмом. Або дуже бідні, або дуже багаті.
Тому це для цивілізованих країн, які турбуються про своїх людей
по життю бариги та сцикло
...що це взагалі за теревеньки про безпеку расєї? Хто їй загрожує, хто на неї напав, чи нападає? Навіть Кенигбергу ніхто не загрожує у відповідь на масові зальоти "невідомих" дронів.
Лякає тр розпад расєї і він вже готує чергові " ножки буша", аби врятувати свого друзяку пу, та ще й нажиться на біді жертви, ну і Нобель - ідея фікс
Бачили вже ті "харантії" во вьєтнамі, афгані, це не печеньки на Майдані роздавати.
Тільки самодостатні ЗСУ, за сталої підтримки друзів і союзниківздатні реально гарантувати мир, а не заохочування злочинця безкарністю, поплюженням міжн.права, статуту оон.
Скільки вже юрид.забов'язуваючих договорів порушив пу, хоч і ставив свій підпис?
Хто йому може повірити?
Мир можливий тільки через силу, а не через капітуляцію, за якою через деякий час пу "превентивно" посуне далі асвабаждать і защищать ...адже кордони расєї ніде не кінчаються