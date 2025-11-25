Массированная атака РФ на Киев: в нескольких районах ограничена подача тепла

В результате ночного обстрела в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Где ограничена подача тепла?

По данным КГГА, в настоящее время подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

