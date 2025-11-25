РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев
11 430 59

Киев под массированным ракетным ударом: фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

Атака на Киев

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россия атакует Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают мониторинговые каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в столице работает ПВО. В КГВА в свою очередь добавили, что фиксируются сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе.

В 01:27 киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграмме написалчто вражеская атака на столицу продолжается, а уже в 01:35 он сообщил, что вражеские беспилотники зафиксированы над столичной Оболонью. Также Кличко отметил, что в Киев еще летят ракеты.

В некоторых районах столицы зафиксированы перебои с энерго- и водоснабжением.

В 01:50 в телеграмме КГВА сообщалось, что зафиксировано сообщение о последствиях атак на нескольких локациях на правом и левом берегу столицы. В Печерском районе предварительно пострадал многоквартирный жилой дом.

Ранее мы писали, что вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по УкраинеОб этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Позже появились сообщения о пусках крылатых ракет.

Также читайте: Умерла женщина, раненая во время комбинированного удара РФ по Киеву 22 октября

Автор: 

Киев (26390) атака (748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
зетварюки відзвітували, що Київ зі світлом у вівторок..язики й пальці повідрубувати б..
показать весь комментарий
25.11.2025 01:26 Ответить
+14
Перемир'я, безпекові угоди..трампона запросіть у гості.

Будинок ходуном ходить, як при землетрусі..
показать весь комментарий
25.11.2025 01:11 Ответить
+14
Секретний додаток...
показать весь комментарий
25.11.2025 01:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемир'я, безпекові угоди..трампона запросіть у гості.

Будинок ходуном ходить, як при землетрусі..
показать весь комментарий
25.11.2025 01:11 Ответить
Нн кажіть мені, що робити - і я не скажу вам куди йти.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:23 Ответить
Полистал комменты. У каждого своя правда. Плохо другое. Мочилово началось среди здешней небольшой аудитории. Плохой признак. Что тогда говорить в масштабах Украины.
показать весь комментарий
25.11.2025 05:41 Ответить
Гівно собаче, що тобі ще написати? Дійшло до тебе, артист 95-го кагалу, чи ще добавити?
показать весь комментарий
25.11.2025 06:10 Ответить
Tud irni magyarul jobb. Do you understand Hungarian language?
показать весь комментарий
25.11.2025 07:42 Ответить
плохо брат ти мадьярів знаєш...(с)
я тільки угорськи матюки зі швейка можу тобі декларувати
показать весь комментарий
25.11.2025 07:45 Ответить
Це який з 28 пунктів бляха?
показать весь комментарий
25.11.2025 01:11 Ответить
Секретний додаток...
показать весь комментарий
25.11.2025 01:14 Ответить
По ракеті за кожний пункт
показать весь комментарий
25.11.2025 01:34 Ответить
А що, тобі сцикливому довбограю хтось слово давав?
показать весь комментарий
25.11.2025 04:41 Ответить
зетварюки відзвітували, що Київ зі світлом у вівторок..язики й пальці повідрубувати б..
показать весь комментарий
25.11.2025 01:26 Ответить
До чого тут ця маячня? Звітують перед альтернативно-обдарованими людьми, які вважають, що навкруги зрада, а електрику продають. Київ з графіками відключень так само, як і всі регіони. Чи ворогу важко зайти на сайт Yasno, чи він раптово вирішив війну припинити?
показать весь комментарий
25.11.2025 01:49 Ответить
До чого ваш коментар? Відмітися на форумі? Відмічаю вас. Добраніч
показать весь комментарий
25.11.2025 02:11 Ответить
Угу, Ясно ще й сповіщає де й що відновили?
показать весь комментарий
25.11.2025 02:26 Ответить
а шо в енергоатомі не крали?
ти в очі довбишся?
показать весь комментарий
25.11.2025 05:49 Ответить
Плешивий ******** - пасинок сатани- щоб тобі . пекло видалось раєм !!!
показать весь комментарий
25.11.2025 01:30 Ответить
Жуй - Х.й !!!
показать весь комментарий
25.11.2025 01:42 Ответить
а гнилі криси,як ти,і далі скулять в своїх норах?
показать весь комментарий
25.11.2025 01:45 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 01:48 Ответить
А до цього не летіли? Пуйло любить таких як ти - сдавальцев.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:46 Ответить
а вяликие кричат киев за три дня. а уже 4 года прошло ..и экономика уже на военных рельсах...и трещит по швам , и даде несчастный Покровск уже год как не могут взять...
показать весь комментарий
25.11.2025 01:55 Ответить
Він не нещасний
показать весь комментарий
25.11.2025 02:01 Ответить
щасливий???????
показать весь комментарий
25.11.2025 05:50 Ответить
Дурень.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:39 Ответить
Причинно-наслідкові зв'язки придумав- ну просто ох#їти. Ну ти і дебіл.
показать весь комментарий
25.11.2025 07:34 Ответить
путін і трамп (тобто сша і рф) -вороги не тільки для України , але і для Європи.
показать весь комментарий
25.11.2025 01:40 Ответить
Без США, твою Європу, рашка поставила б раком за три дні. Наївний.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:51 Ответить
Коди , ніхріна ти не "смарт".
Засрашка вже обісралась з "заТріДня" а в Європі й без США армія сильніша ніж в Україні була у 2022, й зброї більше. Так що не пиши х7йню про "заТріДня".
показать весь комментарий
25.11.2025 03:07 Ответить
"Льоха Льоха, мнє бєз тебя так плоха" Наївний ти хлопчик, ти ж навіть не вкурсі, що без США, твоя Європа повністю залежна навіть від рашкостанського газу. А без китайських чіпів, Європа не може виготовляти автомобілі, Карл!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 03:21 Ответить
Всі гроші московитів у європі, тож ви колонія а не метрополія.
показать весь комментарий
25.11.2025 03:28 Ответить
Без сша твою рашку би поставили раком еще в 1905 году - Япония! Глупый ты путиноид (((:
показать весь комментарий
25.11.2025 04:15 Ответить
Ти і є путіноїд, якщо лякаєш тут лохів тим, без сша все пропало.
Якщо би сша не рятували рашку , то її би знищили мініиум три рази.
показать весь комментарий
25.11.2025 04:26 Ответить
В тему, не в тему ---- точно никто не знает ---- но у кого дети поменьше особенно, стоит срочно выезжать в ЕС. Особенно из столицы и обл центров востока страны, Харьков, Днепр, Херсон, Одесса и другие города. Тварье окончательно оскотинелось. Хорошего не будет совсем.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:10 Ответить
В ЕС прям ждут там нас и мёдом намазано. Потыкаться по съемным квартирам, Без условий... На какие деньги?
показать весь комментарий
25.11.2025 02:22 Ответить
Старим нікуди, а молодь буде їхати, позбавляючи країну майбутнього. Всю незалежність кожен ідіот в iнтернеті і ЗМІ розповідали як в Європі намазано медом.
показать весь комментарий
25.11.2025 03:04 Ответить
Eugeni E існують країни які надають Українцям безкоштовне житло. Срана кацапка чи просто без знання пишете аби шо?
показать весь комментарий
25.11.2025 03:09 Ответить
Надайте перелік країн, сраний британець, де тобі з сім'ю нададуть житло, зразу як приїдеш. Не табір, не общагу, а житло
показать весь комментарий
25.11.2025 03:53 Ответить
Повірте для тих хто працює там чудові зйомні квартири, вистачає і на зйом без проблем і на хліб з маслом. За два-три роки можна навіть назбирати і купити власне житло невелике, нуль проблем, що багато хто вже зробив. Причому на некваліфікованій роботі.
показать весь комментарий
25.11.2025 03:26 Ответить
А якщо хтось з малою дитиною і не може працювати, бо куди її подіти? А якщо старі батьки? А якщо хтось не готовий до не кваліфікованої роботи?
Добре там, де нас немає
показать весь комментарий
25.11.2025 03:55 Ответить
Згоден, це проблема і її складно вирішувати, стикався. Батьків зазвичай залишають тут і підтримують звідти. А дітей беруть з собою, і якщо дитина більш-менш вік щоб не наробити біди і хоча б достати бутер з холодильника і не сидіти голодною, то залишають вдома а самі на роботу. Хоча реально це складно і час від часу можна нарватись на конфлікт з соцслужбами, якщо дитина маленька. Там ще багато різного підводного каміння, не хочу тут все розписувати, але сидіти тут під бомбами теж не варіант.

Якщо є хоч якась можливість треба їхати, повернутися можна завжди.
показать весь комментарий
25.11.2025 04:38 Ответить
залишислась мелочь вивчити німецьку
показать весь комментарий
25.11.2025 05:51 Ответить
А тут у кого житла немає не по зйомним квартирам? І яке тут майбутнє? У мене побратим з війни прийшов - в селі хату обікрали. Обікрали щирі українці на мові і в вишиваночках. Винесли геть все - гібридний інвертор, акумулятори. Обкрадають мене як раз щирі українці
показать весь комментарий
25.11.2025 08:07 Ответить
кацапе, тобі сюди
показать весь комментарий
25.11.2025 02:23 Ответить
Їдь.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:41 Ответить
Треба ще списати декілька сот лямів на вугіллі для ТЕЦ, в посполиті потерплять.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:18 Ответить
Дякуєм сша за захист, за виконання будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
25.11.2025 02:28 Ответить
 
 