Киев под массированным ракетным ударом: фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россия атакует Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают мониторинговые каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в столице работает ПВО. В КГВА в свою очередь добавили, что фиксируются сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе.

В 01:27 киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграмме написал, что вражеская атака на столицу продолжается, а уже в 01:35 он сообщил, что вражеские беспилотники зафиксированы над столичной Оболонью. Также Кличко отметил, что в Киев еще летят ракеты.

В некоторых районах столицы зафиксированы перебои с энерго- и водоснабжением.

В 01:50 в телеграмме КГВА сообщалось, что зафиксировано сообщение о последствиях атак на нескольких локациях на правом и левом берегу столицы. В Печерском районе предварительно пострадал многоквартирный жилой дом.

Ранее мы писали, что вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Позже появились сообщения о пусках крылатых ракет.

