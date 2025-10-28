Умерла женщина, раненая во время комбинированного удара РФ по Киеву 22 октября

Количество жертв комбинированного удара РФ по Киеву, нанесенного в ночь на 22 октября, возросло до трех человек. В больнице умерла женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больнице умерла женщина, пострадавшая и находившаяся в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября. Та атака унесла жизни трех жителей Киева", - уточнил он.

Что предшествовало?

Вечером 21 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.

Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атаковала Киев баллистикой, в городе работала ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки 2 человека погибли, фиксировались пожары и повреждения в 4 районах.

