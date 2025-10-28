Померла жінка, поранена під час комбінованого удару РФ по Києву 22 жовтня

Кількість жертв комбінованого удару РФ по Києву, завданого у ніч проти 22 жовтня, зросла до трьох осіб. У лікарні померла жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: серед загиблих 19-річна дівчина та її мама. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

Вечері 21 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.

Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала Київ балістикою, у місті працювала ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку 2 людини загинули, фіксувалися пожежі та пошкодження у 4 районах.

