Померла жінка, поранена під час комбінованого удару РФ по Києву 22 жовтня
Кількість жертв комбінованого удару РФ по Києву, завданого у ніч проти 22 жовтня, зросла до трьох осіб. У лікарні померла жінка.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва", - уточнив він.
Що передувало?
- Вечері 21 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.
- Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала Київ балістикою, у місті працювала ППО.
- На ранок стало відомо, що через ворожу атаку 2 людини загинули, фіксувалися пожежі та пошкодження у 4 районах.
