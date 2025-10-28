УКР
Померла жінка, поранена під час комбінованого удару РФ по Києву 22 жовтня

Київ після обстрілу

Кількість жертв комбінованого удару РФ по Києву, завданого у ніч проти 22 жовтня, зросла до трьох осіб. У лікарні померла жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: серед загиблих 19-річна дівчина та її мама. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

Київ (20373) Повітряні атаки на Київ (960)
