Наслідки комбінованого удару РФ по Києву: 2 людини загинули, пожежі та пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж

Рятувальники наразі ліквідовують наслідки нічної атаки на столицю. Вночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по Києву, дві особи загинуло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

Дніпровський район

За даними рятувальників, внаслідок чергової ворожої атаки сталось влучання у житловий будинок. Пожежа виникла на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки. 10 осіб врятовано та виведено на свіже повітря. Під час ліквідації наслідків ворожого удару, на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу наразі ліквідовано.

Також читайте: Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)

Дарницький район

Також зазначається, що внаслідок влучання БпЛА сталося загорання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні 11 по 16 поверхи. Пожежу локалізовано. Врятовано 15 осіб, з них 2 дитини.

Також, за іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі. Пожежу локалізовано.

Деснянський район

Попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб.

Також читайте: У Києві знову вибухи, працює ППО: загорілась багатоповерхівка у Деснянському районі, влучання уламків у будинок на Печерську (оновлено)

Печерський район

Попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх житлової 25-ти поверхового житловий будинок. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Інформаційна щодо потерпілих встановлюється.

Наслідки





















Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.