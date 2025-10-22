УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ Масований комбінований удар
5 280 10

Наслідки комбінованого удару РФ по Києву: 2 людини загинули, пожежі та пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж

Рятувальники наразі ліквідовують наслідки нічної атаки на столицю. Вночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по Києву, дві особи загинуло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

Дніпровський район

За даними рятувальників, внаслідок чергової ворожої атаки сталось влучання у житловий будинок. Пожежа виникла на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки. 10 осіб врятовано та виведено на свіже повітря. Під час ліквідації наслідків ворожого удару, на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу наразі ліквідовано.

Також читайте: Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)

Дарницький район

Також зазначається, що внаслідок влучання БпЛА сталося загорання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні 11 по 16 поверхи. Пожежу локалізовано. Врятовано 15 осіб, з них 2 дитини.

Також, за іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі. Пожежу локалізовано.

Деснянський район

Попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб.

Також читайте: У Києві знову вибухи, працює ППО: загорілась багатоповерхівка у Деснянському районі, влучання уламків у будинок на Печерську (оновлено)

Печерський район

Попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх житлової 25-ти поверхового житловий будинок. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Інформаційна щодо потерпілих встановлюється.

Наслідки

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Автор: 

Київ (20327) пожежа (4446) ДСНС (5318)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Основні цілі сьогоднішньої атаки РФ - ТЕЦ і ГЕС, зазначив Ваньок

Наразі триває дорозвідка на наявність крилатих ракет. В повітряному просторі залишаються «шахеди».
показати весь коментар
22.10.2025 07:40 Відповісти
трамп вранці прокинеться і засмутиться. Але це не точно. Може так статись що йому не скажуть.
показати весь коментар
22.10.2025 07:41 Відповісти
Відбій по МІГу
показати весь коментар
22.10.2025 07:43 Відповісти
У Трампа немає вихилясів, мєтаній, передумувань, незнання обставин, мене надулі та прочої маяччні. У нього план, і він його четко виконує. Ні санкцій, не зброї, рукопожатий Путін, давити Україну. Тількі дії визначають. Все інше - інфошум, балабольство,95-й квартал.
показати весь коментар
22.10.2025 07:44 Відповісти
Потрібно Тампона мордою тикнути в наслідки його переговорів і дедлайнів з )(уйлом. )(уйло не збирається зупинятись а час використовує для ще більшого терору
показати весь коментар
22.10.2025 07:52 Відповісти
Де комбінований удар по мацквабаду? В унітазі міндіча?
показати весь коментар
22.10.2025 08:02 Відповісти
Київ, Харків, Одесу, Полтаву, Суми, Дніпро ******** ледь не кожного тижня під погрози "потужної відповіді", а тим часом на росії жодне велике місто не в прикордонних областях війни не відчуває взагалі.
показати весь коментар
22.10.2025 08:10 Відповісти
Піндоси отримали надра і вмили руки. Розвели як котят. Так само як і з Будапештським меморандумом, коли застави ядерну зброю рашці віддати і ніхрена взамін.
показати весь коментар
22.10.2025 08:10 Відповісти
А чому ми по Мацквє не бємо? Що, ніззя? А то путін нападе? По Київу гатять майже цілодобово, а у найвеличнішого Фламінго-пускатєля лише потужні відосики та балачки про блекаут в Мацквє
показати весь коментар
22.10.2025 08:28 Відповісти
 
 