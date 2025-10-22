УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
3 217 6

У Києві знову вибухи, працює ППО: загорілась багатоповерхівка у Деснянському районі, влучання уламків у будинок на Печерську (оновлено)

шахед атакує Київ

Зранку 22 жовтня у Києві знову чути вибухи. У межах столиці працюють сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Не залишайте укриттів", - уточнив він.

За словами Кличка, внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку.

Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місця.

Також читайте: Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: травмовано 12 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Оновлена інформація

Кличко також повідомив про виклик медиків іще за однією адресою в Дніпровський район. Бригада виїхала.

Влучання уламків на територію гаражного кооперативу в Соломʼянському районі.

Також зазначається, що у Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі.

Автор: 

Київ (20327) обстріл (31469) ППО (3652) Шахед (1581)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашиські чорти відчувають свою безкарність ,допоки не буде ліквідований рашиський кривавий терорист путін терор продовжуватимется ,ось на що мали звернути увагу спец. служби.
показати весь коментар
22.10.2025 06:47 Відповісти
Ми же вміємо збивати ще до прильоту?
показати весь коментар
22.10.2025 06:47 Відповісти
На жаль це відбувається у всіх містах через нестачу ППО за периметром міст. Але є питання. Що цінніше: людські життя та їхні оселі чи виробниче залізо на яке було спрямовано дрона, що було збито над спальним районом?!
показати весь коментар
22.10.2025 07:13 Відповісти
Знаєш як болить, ніяк не пройде. А ти цінуй себе.
показати весь коментар
22.10.2025 07:22 Відповісти
Колі блекаутт у мацкве ?Чи обіцянки то таке?
показати весь коментар
22.10.2025 08:38 Відповісти
ОН пвшутіл.
показати весь коментар
22.10.2025 08:42 Відповісти
 
 