У Києві знову вибухи, працює ППО: загорілась багатоповерхівка у Деснянському районі, влучання уламків у будинок на Печерську (оновлено)

Зранку 22 жовтня у Києві знову чути вибухи. У межах столиці працюють сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Не залишайте укриттів", - уточнив він.

За словами Кличка, внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку.

Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місця.

Також читайте: Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: травмовано 12 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Оновлена інформація

Кличко також повідомив про виклик медиків іще за однією адресою в Дніпровський район. Бригада виїхала.

Влучання уламків на територію гаражного кооперативу в Соломʼянському районі.

Також зазначається, що у Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі.