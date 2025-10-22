В Киеве снова взрывы, работает ПВО: горит многоэтажка в Деснянском районе, попадание обломков в дом на Печерске
Утром 22 октября в Киеве снова слышны взрывы. В пределах столицы работают силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Не покидайте укрытий", - уточнил он.
По словам Кличко, в результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме.
Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы направляются на места.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе.
