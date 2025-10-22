РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
2 852 4

В Киеве снова взрывы, работает ПВО: горит многоэтажка в Деснянском районе, попадание обломков в дом на Печерске

шахед атакует Киев

Утром 22 октября в Киеве снова слышны взрывы. В пределах столицы работают силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Не покидайте укрытий", - уточнил он.

По словам Кличко, в результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме.

Также, предварительно, попадание обломков в многоэтажку в Печерском районе. Экстренные службы направляются на места.

Также читайте: Оккупанты ударили дроном по перекрестку в Сумах: травмированы 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе.

Автор: 

Киев (26258) обстрел (30124) ПВО (3203) Шахед (1573)
Рашиські чорти відчувають свою безкарність ,допоки не буде ліквідований рашиський кривавий терорист путін терор продовжуватимется ,ось на що мали звернути увагу спец. служби.
22.10.2025 06:47 Ответить
Ми же вміємо збивати ще до прильоту?
22.10.2025 06:47 Ответить
На жаль це відбувається у всіх містах через нестачу ППО за периметром міст. Але є питання. Що цінніше: людські життя та їхні оселі чи виробниче залізо на яке було спрямовано дрона, що було збито над спальним районом?!
22.10.2025 07:13 Ответить
Знаєш як болить, ніяк не пройде. А ти цінуй себе.
22.10.2025 07:22 Ответить
 
 