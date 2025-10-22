РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9079 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев Массированный комбинированный удар
3 866 9

Последствия комбинированного удара РФ по Киеву: 2 человека погибли, пожары и повреждения в 4 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели сейчас ликвидируют последствия ночной атаки на столицу. Ночью и утром 22 октября враг нанес комбинированный удар по Киеву, два человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Киева.

Днепровский район

По данным спасателей, в результате очередной вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Во время ликвидации последствий вражеского удара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Также читайте: Враг атакует баллистикой, есть угроза для Кременчуга и Киева. Взлетел МиГ-31К (обновлено)

Дарницкий район

Также отмечается, что в результате попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне 11 по 16 этажи. Пожар локализован. Спасены 15 человек, из них 2 ребенка.

Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован.

Деснянский район

Предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.

Также читайте: В Киеве снова взрывы, работает ПВО: загорелась многоэтажка в Деснянском районе, попадание обломков в дом на Печерске (обновлено)

Печерский район

Предварительно, произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-ти этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информационная относительно пострадавших устанавливается.

Последствия

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Автор: 

Киев (26258) пожар (6056) ГСЧС (5172)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Основні цілі сьогоднішньої атаки РФ - ТЕЦ і ГЕС, зазначив Ваньок

Наразі триває дорозвідка на наявність крилатих ракет. В повітряному просторі залишаються «шахеди».
показать весь комментарий
22.10.2025 07:40 Ответить
трамп вранці прокинеться і засмутиться. Але це не точно. Може так статись що йому не скажуть.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:41 Ответить
Відбій по МІГу
показать весь комментарий
22.10.2025 07:43 Ответить
У Трампа немає вихилясів, мєтаній, передумувань, незнання обставин, мене надулі та прочої маяччні. У нього план, і він його четко виконує. Ні санкцій, не зброї, рукопожатий Путін, давити Україну. Тількі дії визначають. Все інше - інфошум, балабольство,95-й квартал.
показать весь комментарий
22.10.2025 07:44 Ответить
Потрібно Тампона мордою тикнути в наслідки його переговорів і дедлайнів з )(уйлом. )(уйло не збирається зупинятись а час використовує для ще більшого терору
показать весь комментарий
22.10.2025 07:52 Ответить
Де комбінований удар по мацквабаду? В унітазі міндіча?
показать весь комментарий
22.10.2025 08:02 Ответить
Київ, Харків, Одесу, Полтаву, Суми, Дніпро ******** ледь не кожного тижня під погрози "потужної відповіді", а тим часом на росії жодне велике місто не в прикордонних областях війни не відчуває взагалі.
показать весь комментарий
22.10.2025 08:10 Ответить
Піндоси отримали надра і вмили руки. Розвели як котят. Так само як і з Будапештським меморандумом, коли застави ядерну зброю рашці віддати і ніхрена взамін.
показать весь комментарий
22.10.2025 08:10 Ответить
А чому ми по Мацквє не бємо? Що, ніззя? А то путін нападе? По Київу гатять майже цілодобово, а у найвеличнішого Фламінго-пускатєля лише потужні відосики та балачки про блекаут в Мацквє
показать весь комментарий
22.10.2025 08:28 Ответить
 
 