Последствия комбинированного удара РФ по Киеву: 2 человека погибли, пожары и повреждения в 4 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели сейчас ликвидируют последствия ночной атаки на столицу. Ночью и утром 22 октября враг нанес комбинированный удар по Киеву, два человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Киева.

Днепровский район

По данным спасателей, в результате очередной вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Во время ликвидации последствий вражеского удара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Дарницкий район

Также отмечается, что в результате попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне 11 по 16 этажи. Пожар локализован. Спасены 15 человек, из них 2 ребенка.

Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован.

Деснянский район

Предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек.

Печерский район

Предварительно, произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-ти этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информационная относительно пострадавших устанавливается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.