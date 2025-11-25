Київ під масованим ракетним ударом: фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія атакує Україну ракетами та "Шахедами". Про це повідомляють моніторингові канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці працює ППО. У КМВА своєю чергою додали, що фіксуються повідомлення про наслідки атаки в Дарницькому районі.

О 01:27 київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграмі написав, що ворожа атака на столицю триває, а вже о 01:35 він повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовані над столичною Оболонню. Також Кличко зазначив, що на Київ ще летять ракети.

У деяких районах столиці зафіксовані перебої з енерго- та водопостачанням.

О 01:50 в телеграмі КМВА повідомлялося, що зафіксовано повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі столиці. У Печерському районі, попередньо, постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Пізніше з'явилися повідомлення про пуски крилатих ракет.

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