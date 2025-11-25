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Новини Ракетна атака на Київ
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Київ під масованим ракетним ударом: фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

Атака на Київ

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія атакує Україну ракетами та "Шахедами". Про це повідомляють моніторингові канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у столиці працює ППО. У КМВА своєю чергою додали, що фіксуються повідомлення про наслідки атаки в Дарницькому районі. 

О 01:27 київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграмі написав, що ворожа атака на столицю триває, а вже о 01:35 він повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовані над столичною Оболонню. Також Кличко зазначив, що на Київ ще летять ракети.

У деяких районах столиці зафіксовані перебої з енерго- та водопостачанням

О 01:50 в телеграмі КМВА повідомлялося, що зафіксовано повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі столиці. У Печерському районі, попередньо, постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Раніше ми писали, що ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Пізніше з'явилися повідомлення про пуски крилатих ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

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Київ (20841) ракети (4446) атака (1609) балістичні ракети (602) Шахед (2251)
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Топ коментарі
+18
зетварюки відзвітували, що Київ зі світлом у вівторок..язики й пальці повідрубувати б..
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25.11.2025 01:26 Відповісти
+16
Перемир'я, безпекові угоди..трампона запросіть у гості.

Будинок ходуном ходить, як при землетрусі..
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25.11.2025 01:11 Відповісти
+16
Це який з 28 пунктів бляха?
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25.11.2025 01:11 Відповісти
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Перемир'я, безпекові угоди..трампона запросіть у гості.

Будинок ходуном ходить, як при землетрусі..
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25.11.2025 01:11 Відповісти
Нн кажіть мені, що робити - і я не скажу вам куди йти.
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25.11.2025 02:23 Відповісти
Полистал комменты. У каждого своя правда. Плохо другое. Мочилово началось среди здешней небольшой аудитории. Плохой признак. Что тогда говорить в масштабах Украины.
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25.11.2025 05:41 Відповісти
Гівно собаче, що тобі ще написати? Дійшло до тебе, артист 95-го кагалу, чи ще добавити?
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25.11.2025 06:10 Відповісти
Tud irni magyarul jobb. Do you understand Hungarian language?
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25.11.2025 07:42 Відповісти
плохо брат ти мадьярів знаєш...(с)
я тільки угорськи матюки зі швейка можу тобі декларувати
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25.11.2025 07:45 Відповісти
Це який з 28 пунктів бляха?
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25.11.2025 01:11 Відповісти
Секретний додаток...
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25.11.2025 01:14 Відповісти
По ракеті за кожний пункт
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25.11.2025 01:34 Відповісти
А що, тобі сцикливому довбограю хтось слово давав?
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25.11.2025 04:41 Відповісти
зетварюки відзвітували, що Київ зі світлом у вівторок..язики й пальці повідрубувати б..
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25.11.2025 01:26 Відповісти
До чого тут ця маячня? Звітують перед альтернативно-обдарованими людьми, які вважають, що навкруги зрада, а електрику продають. Київ з графіками відключень так само, як і всі регіони. Чи ворогу важко зайти на сайт Yasno, чи він раптово вирішив війну припинити?
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25.11.2025 01:49 Відповісти
До чого ваш коментар? Відмітися на форумі? Відмічаю вас. Добраніч
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25.11.2025 02:11 Відповісти
Угу, Ясно ще й сповіщає де й що відновили?
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25.11.2025 02:26 Відповісти
а шо в енергоатомі не крали?
ти в очі довбишся?
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25.11.2025 05:49 Відповісти
Плешивий ******** - пасинок сатани- щоб тобі . пекло видалось раєм !!!
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25.11.2025 01:30 Відповісти
Жуй - Х.й !!!
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25.11.2025 01:42 Відповісти
а гнилі криси,як ти,і далі скулять в своїх норах?
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25.11.2025 01:45 Відповісти
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25.11.2025 01:48 Відповісти
А до цього не летіли? Пуйло любить таких як ти - сдавальцев.
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25.11.2025 01:46 Відповісти
а вяликие кричат киев за три дня. а уже 4 года прошло ..и экономика уже на военных рельсах...и трещит по швам , и даде несчастный Покровск уже год как не могут взять...
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25.11.2025 01:55 Відповісти
Він не нещасний
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25.11.2025 02:01 Відповісти
щасливий???????
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25.11.2025 05:50 Відповісти
Дурень.
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25.11.2025 02:39 Відповісти
Причинно-наслідкові зв'язки придумав- ну просто ох#їти. Ну ти і дебіл.
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25.11.2025 07:34 Відповісти
путін і трамп (тобто сша і рф) -вороги не тільки для України , але і для Європи.
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25.11.2025 01:40 Відповісти
Без США, твою Європу, рашка поставила б раком за три дні. Наївний.
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25.11.2025 02:51 Відповісти
Коди , ніхріна ти не "смарт".
Засрашка вже обісралась з "заТріДня" а в Європі й без США армія сильніша ніж в Україні була у 2022, й зброї більше. Так що не пиши х7йню про "заТріДня".
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25.11.2025 03:07 Відповісти
"Льоха Льоха, мнє бєз тебя так плоха" Наївний ти хлопчик, ти ж навіть не вкурсі, що без США, твоя Європа повністю залежна навіть від рашкостанського газу. А без китайських чіпів, Європа не може виготовляти автомобілі, Карл!!!
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25.11.2025 03:21 Відповісти
Всі гроші московитів у європі, тож ви колонія а не метрополія.
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25.11.2025 03:28 Відповісти
Коди несмарт, Засрашка твоя не здатна захопити Покровськ цілий рік!!! Яка Європа.... свої лякали про "вялікую нєпабядімую армію" залиш для дегенератів кацапських, бо більше у те ніхто не вірить.
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25.11.2025 10:45 Відповісти
Та ти просто недооцінюєш українців і надто переоцінюєш європейців.
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25.11.2025 12:48 Відповісти
Смерд Коди Несмарт, я пишу факти а не оціночні (пустопорожні) речі.
Давай кажи вже своїм що "час падкарять Європу, можємрафтаріть", нападають хай й побачиш як швидко Засрашці буде пздц.
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25.11.2025 13:52 Відповісти
Льоха альоха, йди пастися, не скавули.
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25.11.2025 23:25 Відповісти
Без сша твою рашку би поставили раком еще в 1905 году - Япония! Глупый ты путиноид (((:
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25.11.2025 04:15 Відповісти
Ти і є путіноїд, якщо лякаєш тут лохів тим, без сша все пропало.
Якщо би сша не рятували рашку , то її би знищили мініиум три рази.
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25.11.2025 04:26 Відповісти
В тему, не в тему ---- точно никто не знает ---- но у кого дети поменьше особенно, стоит срочно выезжать в ЕС. Особенно из столицы и обл центров востока страны, Харьков, Днепр, Херсон, Одесса и другие города. Тварье окончательно оскотинелось. Хорошего не будет совсем.
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25.11.2025 02:10 Відповісти
В ЕС прям ждут там нас и мёдом намазано. Потыкаться по съемным квартирам, Без условий... На какие деньги?
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25.11.2025 02:22 Відповісти
Старим нікуди, а молодь буде їхати, позбавляючи країну майбутнього. Всю незалежність кожен ідіот в iнтернеті і ЗМІ розповідали як в Європі намазано медом.
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25.11.2025 03:04 Відповісти
Eugeni E існують країни які надають Українцям безкоштовне житло. Срана кацапка чи просто без знання пишете аби шо?
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25.11.2025 03:09 Відповісти
Надайте перелік країн, сраний британець, де тобі з сім'ю нададуть житло, зразу як приїдеш. Не табір, не общагу, а житло
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25.11.2025 03:53 Відповісти
Повірте для тих хто працює там чудові зйомні квартири, вистачає і на зйом без проблем і на хліб з маслом. За два-три роки можна навіть назбирати і купити власне житло невелике, нуль проблем, що багато хто вже зробив. Причому на некваліфікованій роботі.
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25.11.2025 03:26 Відповісти
А якщо хтось з малою дитиною і не може працювати, бо куди її подіти? А якщо старі батьки? А якщо хтось не готовий до не кваліфікованої роботи?
Добре там, де нас немає
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25.11.2025 03:55 Відповісти
Згоден, це проблема і її складно вирішувати, стикався. Батьків зазвичай залишають тут і підтримують звідти. А дітей беруть з собою, і якщо дитина більш-менш вік щоб не наробити біди і хоча б достати бутер з холодильника і не сидіти голодною, то залишають вдома а самі на роботу. Хоча реально це складно і час від часу можна нарватись на конфлікт з соцслужбами, якщо дитина маленька. Там ще багато різного підводного каміння, не хочу тут все розписувати, але сидіти тут під бомбами теж не варіант.

Якщо є хоч якась можливість треба їхати, повернутися можна завжди.
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25.11.2025 04:38 Відповісти
отож. Це не для всіх. Одиноких чи з дорослими дітьми -ок. Із батьками, яких можна тут самих лишити - ок. Хто тут був ніким, і йому нема чого втрачати. Кому що там, що тут поли мити (умовно)- однаково. Але багатьом це не підходить.
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26.11.2025 02:45 Відповісти
залишислась мелочь вивчити німецьку
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25.11.2025 05:51 Відповісти
А тут у кого житла немає не по зйомним квартирам? І яке тут майбутнє? У мене побратим з війни прийшов - в селі хату обікрали. Обікрали щирі українці на мові і в вишиваночках. Винесли геть все - гібридний інвертор, акумулятори. Обкрадають мене як раз щирі українці
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25.11.2025 08:07 Відповісти
кацапе, тобі сюди
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25.11.2025 02:23 Відповісти
арон-макрон-макогон---себе дорогу меряй! Мне по 73 году и в своём Харькове как нибудь. Конюхи шустрожопо-смелые!
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25.11.2025 18:42 Відповісти
Какаду, Лори, Амазон, Жако или таки волнистый?
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28.11.2025 23:00 Відповісти
Арон-макрон-холостой патрон--- повесели фантазией, метафорой там какой? Чи тупенький? И где вы конюхи траншейные произрастаете? Ладно.
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01.12.2025 19:18 Відповісти
Может тебе тюри прислать с Вятки, или бражки? Могу. Заскучал на варениках поди. Или опять девок своих на с сыром пыроги наменял?
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01.12.2025 19:41 Відповісти
Дык видать характерник попался суровый мне. Не знамши я. Ой!
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01.12.2025 19:52 Відповісти
Їдь.
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25.11.2025 02:41 Відповісти
Треба ще списати декілька сот лямів на вугіллі для ТЕЦ, в посполиті потерплять.
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25.11.2025 02:18 Відповісти
Дякуєм сша за захист, за виконання будапештського меморандуму.
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25.11.2025 02:28 Відповісти
 
 