Масована атака РФ на Київ: у кількох районах обмежено подачу тепла
Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Де обмежено подачу тепла?
За даними КМВА, наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.
Що передувало?
Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.11.2025 08:39 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Добрий Дзядзьо #568312
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Oleksandr Valovyi
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амфаш
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