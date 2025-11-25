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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Масована атака РФ на Київ: у кількох районах обмежено подачу тепла

опалення в будинку

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Де обмежено подачу тепла?

За даними КМВА, наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Також читайте: Нежитлове приміщення зруйновано через атаку РФ у Святошинському районі: 4 загиблих, щонайменше троє поранених

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Читайте: Київ під масованим ракетним ударом: фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

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Київ (20847) тепломережа (145) Повітряні атаки на Київ (1014)
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****** убиває Українців, а Трамп ставить ультиматуми Українцям, щоб вони самостійно із сім'ями, вирушили в концтабори Мордовські - ГУЛАГ2!!??
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25.11.2025 08:39 Відповісти
Світ іпанувся остаточно...
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25.11.2025 08:50 Відповісти
Московіти з ******* з 1995 року убивають своїх сусідів, а Світ їх хіба завставляє убивати, а не ******??
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25.11.2025 08:57 Відповісти
видно повредили ТЕЦ-5....
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25.11.2025 13:40 Відповісти
 
 