Масована атака РФ на Київ: у кількох районах обмежено подачу тепла

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Де обмежено подачу тепла?

За даними КМВА, наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

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Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

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