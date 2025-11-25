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Новини Обстріли Києва
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Масована атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 14 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками.  Є загиблі та постраждалі 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, міський голова Віталій Кличко та у ДСНС.

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Оновлена інформація щодо жертв.

Як повідомив Кличко о 12.42, кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах.

Пошкодження та руйнування

В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів.  З житлового будинку відбувається евакуація мешканців. Виникла пожежа.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки - руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. 

Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м та руйнування на площі 400 кв. м. Триває локалізація та розбір конструкцій.

У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Екстрені служби прямують на місце.

Загиблі та потерпілі

Станом на 4:30 стало відомом про одну загиблу людину у Дніпровському районі. 5 постраждалих, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація та пошук імовірних постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували Одесу: перебої з електропостачанням і транспортом (оновлено)

Станом на 7:10 зросла кількість загиблих та постраждалих у столиці. Міський голова Кличко повідомив про двох загиблих.

"Постраждали 7 людей. Двох із них медики госпіталізували.

Київ знову під обстрілом. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

"За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували",  - повідомив Кличко о 7:45.

Ближче 8 ранку начальник КМВА Ткаченко повідомив про загиблих у Святошинському районі.

"На локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кличко повідомив про 14 постраждалих. 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Тимчасово змінено рух транспорту 

У Києві рух транспорту на вулиці Ентузіастів перекрито в обох напрямках через нічну атаку на столицю. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Рух автобуса №48 тимчасово організовано за маршрутом:

  • Русанівська набережна – бульв. Русанівський – бульв. Ігоря Шамо – вул. Ентузіастів.

Через аварійне відключення електроенергії також затримується рух тролейбусів №1 та №11, повідомили в КМДА.

Наслідки ворожої атаки

Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) Київ (20847) обстріл (34383) ракети (4446) Повітряні атаки на Київ (1014)
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Топ коментарі
+50
де ******* потужний з відосом?
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25.11.2025 06:56 Відповісти
+24
Треба дивитись далі та глибше - це все результат голосування ідійотів73% 21 квітня 2019 року, коли вони по факту накрили обідній стіл для Путла Поганого та поклали на стіл Україну!
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25.11.2025 07:30 Відповісти
+23
то нам ще й тушити пожежі самостійно? 🥳
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
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25.11.2025 07:10 Відповісти
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де ******* потужний з відосом?
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25.11.2025 06:56 Відповісти
поки в Києві буде чорт зеленський поки і будуть обстріли.він наводить ракети.
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25.11.2025 07:57 Відповісти
Чортів коригувальників треба вішати навпроти місця їх злочину!!
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25.11.2025 08:52 Відповісти
Никается по закордонням, лимже сраку Трампа в надії швиденько здати країну видав це за потужну власну перемого з метою шоб всі забули про його особисту роль у Міндічгейті.
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25.11.2025 08:21 Відповісти
краще спитай де атвєтка за Тернопіль
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25.11.2025 12:56 Відповісти
може все ж таки вася, кирилко та інші вояки почнуть теракти у москві????
або підуть нахер з посад????
скільки це терпіти??????
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25.11.2025 07:04 Відповісти
Навіщо теракти, хай відстрілюють тих, хто виконує злочинних накази, льотчиків, ракетників, тобто всіх причетних до гибели наших людей
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25.11.2025 09:03 Відповісти
ні , в першу чергу житлові будинки , з дітьми. а з пілотами і т д вже як вийде
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25.11.2025 11:36 Відповісти
чечени не стріляли пілотів
вони підривали метро
результат бачиш?
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25.11.2025 12:26 Відповісти
чеченів в 30 раз менше
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25.11.2025 12:57 Відповісти
пілотів і ракетчиків взагалі аж в 100 раз менше. треба починати з них!
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25.11.2025 15:06 Відповісти
пілоти і ракетчики живуть у охоронюваних воєнних городках. Як ви це бачите?Ви такий туди приходите і кажете "я приніс піццу"?
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25.11.2025 15:16 Відповісти
У Німеччині "Freiwillige Feuerwehr" (скорочено FFW) - це добровільні пожежні команди (в українській термінології їх часто називають «вільні пожежні» або «добровольчі пожежні частини»)
Основні особливості Freiwillige Feuerwehr:
Добровільність Більшість членів - це звичайні громадяни (робітники, службовці, студенти, пенсіонери), які проходять навчання і в позаробочий час виїжджають на виклики. Вони не отримують зарплату за саму службу (або отримують символічну компенсацію). Дуже поширена форма Близько 93-95 % всіх пожежних частин у Німеччині - саме добровільні. Професійні пожежні (Berufsfeuerwehr) є тільки у великих містах (від ≈100 000 мешканців, і то не в усіх). У маленьких містах і селах пожежну безпеку забезпечують виключно добровольці.
Високий рівень підготовки Добровольці проходять серйозне навчання (від базового курсу 70-100 годин до спеціалізацій). Вони мають таке саме спорядження, як і професійні пожежники, і діють за тими самими стандартами.
Фінансування Утримуються за рахунок громади (гміни/міста). Техніка, форма, навчання - все оплачує муніципалітет. Добровольці отримують компенсацію за втрачений заробіток, якщо виклик був у робочий час. Соціальний статус Бути членом Freiwillige Feuerwehr - це престижно і поважано в суспільстві. Роботодавці за законом зобов'язані відпускати працівника на виклик і не мають права його за це карати.
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25.11.2025 07:04 Відповісти
то нам ще й тушити пожежі самостійно? 🥳
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
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25.11.2025 07:10 Відповісти
Після ракетних ударів потрібні десятки команд одночасно - ДСНС фізично не встигає. Добровольці закривають цю прогалину.
Захист критичної інфраструктури 2022-2025 рр. показали: коли горить підстанція чи склад - місцеві з власною технікою рятують ситуацію до приїзду ДСНС.
Отримати техніку Варіанти (реальні 2023-2025): Отримати безкоштовно/дешево з Німеччини, Польщі, Австрії (програми DSE, GIZ, Fire Aid Ukraine)
Купити новий малий пожежний автомобіль (від 60 тис. євро) за гранти.
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25.11.2025 07:39 Відповісти
а коли мені працювати? ну шоб банківськи карточки працювали?
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25.11.2025 12:27 Відповісти
Що це було?
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25.11.2025 07:20 Відповісти
Це людині сумно живеться в Німеччині, тому пише всяку хєрню
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25.11.2025 07:37 Відповісти
Підтримую. Але в соціальній державі, як Німеччина.
У нас же бананова республіка з диким капіталізмом. Або дуже бідні, або дуже багаті.
Тому це для цивілізованих країн, які турбуються про своїх людей
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25.11.2025 07:53 Відповісти
...якщо люди будуть голосувати за гречку та по приколу, та ще й очікувати манну небесну, то нічого само по собі не виправиться.
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25.11.2025 09:10 Відповісти
Зі дойчен аббер аллес? С'є........бахтунг нафуй шнель?
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25.11.2025 09:55 Відповісти
У мене питання до того, на кого працюю.
Інші люди мені вже похер, хай хоч вдавляться своєю гречкою та тищою в дії, і виберуть чергове гімно. Кожен робить свій вибір.
Питання, нафіга щось віддавати державі, якщо вона най...є і не дає ніфіга. Це не капітал, а розводняк чистої води, коли ти все повинен десь шукати собі сам. А як люди шукають дохід - то окрема тема.
Якщо людина живе в країні і платить тут податки, то повинна отримувати базове покриття своїх природних потреб, і медстрахування, і авто, і своє житло (або в осяжній перспективі), і дозвілля, й інвестиції в пенсію або в своє.
Маючи це і не думаючи за шматок хліба на сьогодні, бо у тебе завжди прикрита жопа, йдеш і допомагаєш громаді - так, гасити пожежі, це почесно служити іншим, в той час, як ця громада податками тримає твоє соціальне благополуччя.
Кругообіг відповідальності забезпечує такий рівень життя.

Тут же залишається, як крутнуть-мутнуть і не зловитися.
І кожен ранок починати з новин, в якому районі Києва вигрібають загиблих, бо там є мої рідні.
Матюччя саме та й годі
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25.11.2025 10:34 Відповісти
Припиняйте істерику і демагогію.

У Києві у мирний час щоденно помирає 90 людей. Зупиніть своє життя з-за цього.

Не можете жити у суспільстві - ідіть до лісу, живіть там. Запевняю, через 2 дні будете платити податки ведмедям, відкати вовкам, а ваших курей будуть красти лисиці.
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25.11.2025 13:04 Відповісти
Виправдовуйте корупцію та підкуп. Всі ж причетні мають корито від цього.

Кожен висловлює свою думку судячи про світ зі свого способу життя.
Вам - ок, комусь - не ок.
Просто не реагуйте і не помічайте.

добре підемо на відкати і несплату податків в ліс всі туди ходять

(7 загиблих сьогодні в Києві не можна прирівнювати до щоденної демографічної статистики в 90 осіб, це інше)
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25.11.2025 13:26 Відповісти
угу ... знову демагогія ...
Мова йшла про ваше небажання жити у суспільстві. Ніхто при здоровому глузді виправдовувати корупцію не буде.

"єто другоє ..." - канєшна другоє ...
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25.11.2025 13:36 Відповісти
Моє небажання - жити у ТАКОМУ суспільстві. Де толеруються незаконні способи життя. Ну, з менталітетом
проблеми.

Жити у суспільстві - це жити взагалі серед людей, у соціумі.
Це точно різні визначення.

Сваритися все одно не буду з вами, сенсу немає.
Ізвінітє шо бєз скандала)
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25.11.2025 13:53 Відповісти
Ну і до чого це? Шо всі і так знають? Від ракет захистить? Чи так пографоманити вирішив....
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25.11.2025 08:46 Відповісти
Свої шланги - це вже половина справи, добровольці з обладнанням можуть зреагувати за хвилини, а не години. Головне - координація з пожежниками, щоб не заважати.
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25.11.2025 08:56 Відповісти
ти тільки вийдеш зі своїм шлангом то тебе одразу тцк бусифікує на 0
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25.11.2025 09:44 Відповісти
Зі дойчен аббер аллес? С'є........бахтунг нафуй шнель?
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25.11.2025 09:56 Відповісти
Кушнер з Вітьковим попрохали дать більше жесті. Бо угода про капітуляцію буксує. Тількі не кажіть, що цьго бути не може і що розвідка США нічого не знала.
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25.11.2025 07:08 Відповісти
💯 американські підари круті тількі у голівуді
по життю бариги та сцикло
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25.11.2025 07:11 Відповісти
...тр обіцяє юридично обов'язкові гарантії... а хто примусить його ці гарантії реально виконати, коли є страх у копа перед застосування пу ЯЗ... від якого апетит захищати обезброєну жертву пропаде?
...що це взагалі за теревеньки про безпеку расєї? Хто їй загрожує, хто на неї напав, чи нападає? Навіть Кенигбергу ніхто не загрожує у відповідь на масові зальоти "невідомих" дронів.
Лякає тр розпад расєї і він вже готує чергові " ножки буша", аби врятувати свого друзяку пу, та ще й нажиться на біді жертви, ну і Нобель - ідея фікс
Бачили вже ті "харантії" во вьєтнамі, афгані, це не печеньки на Майдані роздавати.
Тільки самодостатні ЗСУ, за сталої підтримки друзів і союзниківздатні реально гарантувати мир, а не заохочування злочинця безкарністю, поплюженням міжн.права, статуту оон.
Скільки вже юрид.забов'язуваючих договорів порушив пу, хоч і ставив свій підпис?
Хто йому може повірити?
Мир можливий тільки через силу, а не через капітуляцію, за якою через деякий час пу "превентивно" посуне далі асвабаждать і защищать ...адже кордони расєї ніде не кінчаються
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25.11.2025 07:56 Відповісти
а ми такі потужно найобані - як янголята....
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25.11.2025 07:25 Відповісти
Саме так. І н@їбали себе не тим, що обрали гнусаве гівно, а отой зелений польшевізм - ну, прямо як в 1917, усьо по завєтам лєніна
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25.11.2025 07:30 Відповісти
І плєсєнь це знала.
Грають в трьошку на простих людях.

Всі великі бариги війну переживуть і вийдуть у +300%
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25.11.2025 10:37 Відповісти
Трамп вимагає дедлайну, тож відімо у нього з Путіним сінхрон.
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25.11.2025 07:24 Відповісти
Ніякого сінхрону не має, що ху...ло йому накаже те він і робить
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25.11.2025 07:30 Відповісти
Це результат мирних планів з демоном-людоїдом. Потрібно розуміти що тепер це буде завжди. Любе голосування чи рішення в Україні рашисти будуть супроводжувати терактами і бомбардуваннями щоб залякати. Тому що в 21 столітті тероризм це круто і дієво
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25.11.2025 07:26 Відповісти
Треба дивитись далі та глибше - це все результат голосування ідійотів73% 21 квітня 2019 року, коли вони по факту накрили обідній стіл для Путла Поганого та поклали на стіл Україну!
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25.11.2025 07:30 Відповісти
Мабуть ти теж 21 квітня 2019 року радісно стрибнув на ЗЕграблі ... твоя макітра з того дня отримала невиліковну КОНТУЗІЮ!
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25.11.2025 07:55 Відповісти
Игорёк! 73% о пришедших голосовать, а не граждан Украины! Не путай !
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25.11.2025 10:07 Відповісти
Це ЄДИНИЙ розумний коментар ..Війну в Україну в 22 році привели 73 % ідіотів з 2019 р.
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25.11.2025 08:23 Відповісти
Андрушка ШевченкОВ, війну в Україну привів нелюдь - син Сатани х7йло В. В. , та його раби-дегенерати кацапи. Вони й тільки вони винні у всіх злочинах.
Двері їм відчинила ЗЕкоМанда (зрадники у середині країни) на чолі з Зеленським.
На виборцях провини у війні 0.
Твої дешеві моніпуляції не спрацюють тут.
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25.11.2025 10:36 Відповісти
Тобто ті хто привів зрадника до влади не винні? Як же ж складно усвідомлювати свою тупість виборцям нелоха
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25.11.2025 12:06 Відповісти
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не писати про це довгі дописи
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25.11.2025 14:48 Відповісти
Путло Погане звісно винне ! Але Путло Погане то є божевільний ХИЖАК ! А ХИЖАК для нападу завжди обирає хвору та слабку тварину. А хто в 2019 році зробив Неньку хворою та слабкою , що так привабило Путла Поганого? Хто через вибори2019 інфікував майже нормальну країну ЗЕчумою? Не знаєте, бовдури73%?!

Бо Путло Погане чогось не напав ані на Казахстан , ані на Азербайджан , ані на Грузію ( після 2008 року та паковання за грати грузинами свого КЛОВАНА ), а БульбоФюреру ще й платить гроші для його непоганого життя! Хіба в цих країн сусідом інше Путло та інша Мацковія?
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25.11.2025 13:09 Відповісти
В мене до бовдурів73% немає питань ... тому, що вони БОВДУРИ!

Але не треба в усьому звинувачувати Путла Поганого та його дегенеративних мацкавитів, бо якби бовдури73% не обрали б в 2019 році КАТА Неньки, то й Путло Погане йому в якості інструмента КАТА не знадобився б.
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25.11.2025 15:12 Відповісти
Вони владу не захопили при перевороті..Іх обрали 73 % ідіотів..так шо САМЕ ЗЕБІЛІ винні у тому що на 5 році війни обрали це лайно..і сотні тисяч трупів - це провина ЗЕБІЛІВ.
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26.11.2025 05:26 Відповісти
Винен той ХТО обдурив а не той КОГО обдурили. Досить цих маніпуляцій.
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26.11.2025 09:29 Відповісти
Не 73%, а 40-43%
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25.11.2025 18:07 Відповісти
Треба дивитись далі та глибше - це все результат небажання українців воювати проти Єкатерини 2 і здача Січі без бою.
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25.11.2025 13:02 Відповісти
кушнери, вітькоффи, демідови, трампи, путіни - всі заодно. Гірше за мюнхенський зговір. Цивілізаційне дно. Просто гівно.
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25.11.2025 07:34 Відповісти
Ta publika sluzhit zhido-masonam.
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25.11.2025 09:44 Відповісти
всі проти зєльоного полуумка і його виборців
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25.11.2025 10:02 Відповісти
Де ЗЕлений вилупок з нєзламно-гундосним відосіком???
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25.11.2025 07:35 Відповісти
Яка російська армія атакувала Київ ? рашиські варвари творят геноцид проти українського народу і ці виродки свідомо воюють з мирним населенням ,допоки корумпована влада робить вид що вона обговорює "мирний план"ворог знищує Україну.
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25.11.2025 07:44 Відповісти
це все "па-пріколу"
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25.11.2025 07:47 Відповісти
Коли фламінги по масквє?(((
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25.11.2025 07:54 Відповісти
ще треба трохи почекати, до кінця року обіцяно 3000+ ракет... ще місяць і як понесеться... ух, потужно буде.
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25.11.2025 08:11 Відповісти
Шахеди розлетілись на Молдову та Румунію - сусіди, врубайте сирену та ППО. До вас війна дійшла.
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25.11.2025 07:59 Відповісти
Шахеди в Києві як у себе вдома...
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25.11.2025 08:03 Відповісти
https://t.me/voynareal/126403 - Пустіть, я хочу зайти, це цивільні укриття для всіх. - Ми тут зробили для себе все. Жінку з дитиною не пускали в укриття в Києві. Поки в столиці розриває ракети і Шахеди над головами, киянка з дочкою мусили сидіти в коридорі.
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25.11.2025 08:04 Відповісти
Допоки не знищать кривавого терориста путіна цей терор не припинется,але де там СБУ не до того, ось що треба показувати Трампу ,саме з його приходом терор проти мирного населення посилився в рази ,а "найвеличніший" дякує трампу який просуває рашиський "мирний план".
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25.11.2025 08:06 Відповісти
Що тобі Трамп? Трам буде відповідати перед американцями. Жуйте свого патужніна гундосого, за якого голосували в 2019.
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25.11.2025 12:09 Відповісти
Я за це посміховисько ніколи не голосував і жодної серії "сватів" чи "слуга урода" не подивився для чого фігню писати коли не знаєш людини
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25.11.2025 14:28 Відповісти
"мідно-Фламінго" в кожну зЄлену хату?
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25.11.2025 08:08 Відповісти
Ніякого перемир'я! Бо несправедливе! А бомби-ракети на голови - краще?
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25.11.2025 09:55 Відповісти
Тобі в Німеччині прилетіло?
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25.11.2025 10:10 Відповісти
Терпіли та нелюди кацапи будуть страждати довше ніж 5 років, це 100%.
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25.11.2025 10:40 Відповісти
Мені не байдуже що творить москаль в Україні
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25.11.2025 12:44 Відповісти
Гроші зелена шобла покрала, не має чим захищати навіть столицю, що там вже говорити про маленькі містечка!
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25.11.2025 21:35 Відповісти
 
 