Масована атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 14 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Є загиблі та постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, міський голова Віталій Кличко та у ДСНС.

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Оновлена інформація щодо жертв.

Як повідомив Кличко о 12.42, кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах.

Пошкодження та руйнування

В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. З житлового будинку відбувається евакуація мешканців. Виникла пожежа.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки - руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню.

Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м та руйнування на площі 400 кв. м. Триває локалізація та розбір конструкцій.

У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Екстрені служби прямують на місце.

Загиблі та потерпілі

Станом на 4:30 стало відомом про одну загиблу людину у Дніпровському районі. 5 постраждалих, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація та пошук імовірних постраждалих.

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Станом на 7:10 зросла кількість загиблих та постраждалих у столиці. Міський голова Кличко повідомив про двох загиблих.

"Постраждали 7 людей. Двох із них медики госпіталізували.

Київ знову під обстрілом. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

"За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - повідомив Кличко о 7:45.

Ближче 8 ранку начальник КМВА Ткаченко повідомив про загиблих у Святошинському районі.

"На локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кличко повідомив про 14 постраждалих. 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Тимчасово змінено рух транспорту

У Києві рух транспорту на вулиці Ентузіастів перекрито в обох напрямках через нічну атаку на столицю. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Рух автобуса №48 тимчасово організовано за маршрутом:

Русанівська набережна – бульв. Русанівський – бульв. Ігоря Шамо – вул. Ентузіастів.

Через аварійне відключення електроенергії також затримується рух тролейбусів №1 та №11, повідомили в КМДА.

Наслідки ворожої атаки















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