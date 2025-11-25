Масована атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 14 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Є загиблі та постраждалі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, міський голова Віталій Кличко та у ДСНС.
Оновлена інформація щодо жертв.
Як повідомив Кличко о 12.42, кількість загиблих збільшилася до 7 людей. У Дніпровському районі з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.
Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах.
Пошкодження та руйнування
В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. З житлового будинку відбувається евакуація мешканців. Виникла пожежа.
У Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки - руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню.
Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м та руйнування на площі 400 кв. м. Триває локалізація та розбір конструкцій.
У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Екстрені служби прямують на місце.
Загиблі та потерпілі
Станом на 4:30 стало відомом про одну загиблу людину у Дніпровському районі. 5 постраждалих, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація та пошук імовірних постраждалих.
Станом на 7:10 зросла кількість загиблих та постраждалих у столиці. Міський голова Кличко повідомив про двох загиблих.
"Постраждали 7 людей. Двох із них медики госпіталізували.
Київ знову під обстрілом. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.
"За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - повідомив Кличко о 7:45.
Ближче 8 ранку начальник КМВА Ткаченко повідомив про загиблих у Святошинському районі.
"На локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.
Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - йдеться в повідомленні.
Згодом Кличко повідомив про 14 постраждалих. 8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Тимчасово змінено рух транспорту
У Києві рух транспорту на вулиці Ентузіастів перекрито в обох напрямках через нічну атаку на столицю. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Рух автобуса №48 тимчасово організовано за маршрутом:
- Русанівська набережна – бульв. Русанівський – бульв. Ігоря Шамо – вул. Ентузіастів.
Через аварійне відключення електроенергії також затримується рух тролейбусів №1 та №11, повідомили в КМДА.
Наслідки ворожої атаки
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або підуть нахер з посад????
скільки це терпіти??????
вони підривали метро
результат бачиш?
Основні особливості Freiwillige Feuerwehr:
Добровільність Більшість членів - це звичайні громадяни (робітники, службовці, студенти, пенсіонери), які проходять навчання і в позаробочий час виїжджають на виклики. Вони не отримують зарплату за саму службу (або отримують символічну компенсацію). Дуже поширена форма Близько 93-95 % всіх пожежних частин у Німеччині - саме добровільні. Професійні пожежні (Berufsfeuerwehr) є тільки у великих містах (від ≈100 000 мешканців, і то не в усіх). У маленьких містах і селах пожежну безпеку забезпечують виключно добровольці.
Високий рівень підготовки Добровольці проходять серйозне навчання (від базового курсу 70-100 годин до спеціалізацій). Вони мають таке саме спорядження, як і професійні пожежники, і діють за тими самими стандартами.
Фінансування Утримуються за рахунок громади (гміни/міста). Техніка, форма, навчання - все оплачує муніципалітет. Добровольці отримують компенсацію за втрачений заробіток, якщо виклик був у робочий час. Соціальний статус Бути членом Freiwillige Feuerwehr - це престижно і поважано в суспільстві. Роботодавці за законом зобов'язані відпускати працівника на виклик і не мають права його за це карати.
а зе тільки красти буде?
ти кретин?
Захист критичної інфраструктури 2022-2025 рр. показали: коли горить підстанція чи склад - місцеві з власною технікою рятують ситуацію до приїзду ДСНС.
Отримати техніку Варіанти (реальні 2023-2025): Отримати безкоштовно/дешево з Німеччини, Польщі, Австрії (програми DSE, GIZ, Fire Aid Ukraine)
Купити новий малий пожежний автомобіль (від 60 тис. євро) за гранти.
У нас же бананова республіка з диким капіталізмом. Або дуже бідні, або дуже багаті.
Тому це для цивілізованих країн, які турбуються про своїх людей
Інші люди мені вже похер, хай хоч вдавляться своєю гречкою та тищою в дії, і виберуть чергове гімно. Кожен робить свій вибір.
Питання, нафіга щось віддавати державі, якщо вона най...є і не дає ніфіга. Це не капітал, а розводняк чистої води, коли ти все повинен десь шукати собі сам. А як люди шукають дохід - то окрема тема.
Якщо людина живе в країні і платить тут податки, то повинна отримувати базове покриття своїх природних потреб, і медстрахування, і авто, і своє житло (або в осяжній перспективі), і дозвілля, й інвестиції в пенсію або в своє.
Маючи це і не думаючи за шматок хліба на сьогодні, бо у тебе завжди прикрита жопа, йдеш і допомагаєш громаді - так, гасити пожежі, це почесно служити іншим, в той час, як ця громада податками тримає твоє соціальне благополуччя.
Кругообіг відповідальності забезпечує такий рівень життя.
Тут же залишається, як крутнуть-мутнуть і не зловитися.
І кожен ранок починати з новин, в якому районі Києва вигрібають загиблих, бо там є мої рідні.
Матюччя саме та й годі
У Києві у мирний час щоденно помирає 90 людей. Зупиніть своє життя з-за цього.
Не можете жити у суспільстві - ідіть до лісу, живіть там. Запевняю, через 2 дні будете платити податки ведмедям, відкати вовкам, а ваших курей будуть красти лисиці.
Кожен висловлює свою думку судячи про світ зі свого способу життя.
Вам - ок, комусь - не ок.
Просто не реагуйте і не помічайте.
добре підемо на відкати і несплату податків в ліс всі туди ходять
(7 загиблих сьогодні в Києві не можна прирівнювати до щоденної демографічної статистики в 90 осіб, це інше)
Мова йшла про ваше небажання жити у суспільстві. Ніхто при здоровому глузді виправдовувати корупцію не буде.
"єто другоє ..." - канєшна другоє ...
проблеми.
Жити у суспільстві - це жити взагалі серед людей, у соціумі.
Це точно різні визначення.
Сваритися все одно не буду з вами, сенсу немає.
Ізвінітє шо бєз скандала)
по життю бариги та сцикло
...що це взагалі за теревеньки про безпеку расєї? Хто їй загрожує, хто на неї напав, чи нападає? Навіть Кенигбергу ніхто не загрожує у відповідь на масові зальоти "невідомих" дронів.
Лякає тр розпад расєї і він вже готує чергові " ножки буша", аби врятувати свого друзяку пу, та ще й нажиться на біді жертви, ну і Нобель - ідея фікс
Бачили вже ті "харантії" во вьєтнамі, афгані, це не печеньки на Майдані роздавати.
Тільки самодостатні ЗСУ, за сталої підтримки друзів і союзниківздатні реально гарантувати мир, а не заохочування злочинця безкарністю, поплюженням міжн.права, статуту оон.
Скільки вже юрид.забов'язуваючих договорів порушив пу, хоч і ставив свій підпис?
Хто йому може повірити?
Мир можливий тільки через силу, а не через капітуляцію, за якою через деякий час пу "превентивно" посуне далі асвабаждать і защищать ...адже кордони расєї ніде не кінчаються
Грають в трьошку на простих людях.
Всі великі бариги війну переживуть і вийдуть у +300%
Двері їм відчинила ЗЕкоМанда (зрадники у середині країни) на чолі з Зеленським.
На виборцях провини у війні 0.
Твої дешеві моніпуляції не спрацюють тут.
Бо Путло Погане чогось не напав ані на Казахстан , ані на Азербайджан , ані на Грузію ( після 2008 року та паковання за грати грузинами свого КЛОВАНА ), а БульбоФюреру ще й платить гроші для його непоганого життя! Хіба в цих країн сусідом інше Путло та інша Мацковія?
Але не треба в усьому звинувачувати Путла Поганого та його дегенеративних мацкавитів, бо якби бовдури73% не обрали б в 2019 році КАТА Неньки, то й Путло Погане йому в якості інструмента КАТА не знадобився б.