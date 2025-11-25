Нежитлове приміщення зруйновано через атаку РФ у Святошинському районі: 4 загиблих, щонайменше троє поранених

У Святошинському районі Києва є руйнування в нежитловому приміщенні внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Під завалами люди

"За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди", - уточнив Кличко.

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Є жертви

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, на локації в Святошинському районі Києва, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - наголошує він.

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