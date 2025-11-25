УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 748 5

Нежитлове приміщення зруйновано через атаку РФ у Святошинському районі: 4 загиблих, щонайменше троє поранених

Атака РФ на Київ

У Святошинському районі Києва є руйнування в нежитловому приміщенні внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під завалами люди

"За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди", - уточнив Кличко.

Також читайте: Масована атака РФ на Київ: шестеро загиблих, 12 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Є жертви

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, на локації в Святошинському районі Києва, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - наголошує він.

Читайте: Київ під масованим ракетним ударом: фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

Автор: 

Київ (20847) жертви (1988) Повітряні атаки на Київ (1014)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нежитлове приміщення - навели уроди
показати весь коментар
25.11.2025 08:05 Відповісти
І такий от мир буде з рашкою. Або ще гірше. Як у минулому столітті під назвою Голодомор і Сибір.
Українці всіляко намагались забути, подекуди і висміяти який він мир з рашкою.
показати весь коментар
25.11.2025 08:21 Відповісти
****** працює з коригувальниками-ждунами в Україні !! Вони разом убивають Українців!! Це черговий приклад бездіяльності стефанчуків-зеленського з 2019 року!! Зеленський з 2019 року, системно рятує лише беркутню, вагнерівців та ригоАНАЛІВ і симоненківців!
До життя Українців єрмаку,зеленському, татарову, гетьманцеву абсолютно байдуже!! КабМіндічі з урядового кварталу, це підтвердили своїм мародерством на крові Українців!!
Кари зелупням, а не амністії! Простої вірьовки!!
показати весь коментар
25.11.2025 08:46 Відповісти
Поверніть діда з закордону вже, будь ласка. Або клавіатуру заберіть. Втомив трошки полум'яними промовами, які й в дупу не засунеш.
показати весь коментар
25.11.2025 09:58 Відповісти
Приходь на Покровський напрямок до любого підрозділу Захисників України, провітрись, а то запарєбрікавим лайном несе!!
показати весь коментар
25.11.2025 15:48 Відповісти
 
 