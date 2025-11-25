Нежилое помещение разрушено в результате атаки РФ в Святошинском районе: 4 погибших, по меньшей мере трое раненых

В Святошинском районе Киева есть разрушения в нежилом помещении в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Под завалами люди

"По предварительной информации, под завалами могут быть люди", - уточнил Кличко.

Есть жертвы

По данным главы КГГА Тимура Ткаченко, на локации в Святошинском районе Киева, предварительно, 4 погибших, не менее 3 - ранены.

"Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", - подчеркивает он.

