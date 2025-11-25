Нежилое помещение разрушено в результате атаки РФ в Святошинском районе: 4 погибших, по меньшей мере трое раненых
В Святошинском районе Киева есть разрушения в нежилом помещении в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Под завалами люди
"По предварительной информации, под завалами могут быть люди", - уточнил Кличко.
Есть жертвы
По данным главы КГГА Тимура Ткаченко, на локации в Святошинском районе Киева, предварительно, 4 погибших, не менее 3 - ранены.
"Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", - подчеркивает он.
Українці всіляко намагались забути, подекуди і висміяти який він мир з рашкою.
До життя Українців єрмаку,зеленському, татарову, гетьманцеву абсолютно байдуже!! КабМіндічі з урядового кварталу, це підтвердили своїм мародерством на крові Українців!!
Кари зелупням, а не амністії! Простої вірьовки!!