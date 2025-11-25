РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
2 656 3

Нежилое помещение разрушено в результате атаки РФ в Святошинском районе: 4 погибших, по меньшей мере трое раненых

Атака РФ на Киев

В Святошинском районе Киева есть разрушения в нежилом помещении в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под завалами люди

"По предварительной информации, под завалами могут быть люди", - уточнил Кличко.

Читайте также: Массированная атака РФ на Киев: шесть погибших, 12 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Есть жертвы

По данным главы КГГА Тимура Ткаченко, на локации в Святошинском районе Киева, предварительно, 4 погибших, не менее 3 - ранены.

"Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", - подчеркивает он.

Читайте: Киев под массированным ракетным ударом: фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

Автор: 

Киев (26390) жертвы (2217) Воздушные атаки на Киев (910)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нежитлове приміщення - навели уроди
показать весь комментарий
25.11.2025 08:05 Ответить
І такий от мир буде з рашкою. Або ще гірше. Як у минулому столітті під назвою Голодомор і Сибір.
Українці всіляко намагались забути, подекуди і висміяти який він мир з рашкою.
показать весь комментарий
25.11.2025 08:21 Ответить
****** працює з коригувальниками-ждунами в Україні !! Вони разом убивають Українців!! Це черговий приклад бездіяльності стефанчуків-зеленського з 2019 року!! Зеленський з 2019 року, системно рятує лише беркутню, вагнерівців та ригоАНАЛІВ і симоненківців!
До життя Українців єрмаку,зеленському, татарову, гетьманцеву абсолютно байдуже!! КабМіндічі з урядового кварталу, це підтвердили своїм мародерством на крові Українців!!
Кари зелупням, а не амністії! Простої вірьовки!!
показать весь комментарий
25.11.2025 08:46 Ответить
 
 