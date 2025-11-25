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Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО
У ніч проти вівторка, 25 листопада, війська РФ атакували територію Черкаської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Працювала ППО
Як зазначається, по ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Зокрема, в межах області знешкоджено 15 російських БпЛА.
"Минулось без травмованих. Це найголовніше", - зауважив очільник Черкащини.
Наслідки
Однак у Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА виникла пожежа. Вогнем знищено житловий будинок. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні.
Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває.
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Немає постраждалих..
На зиму люди без житла...
Казав мені такий самий«непостраждалий»,краще б мене вбило,як в зиму голому босому ібез житла йти...