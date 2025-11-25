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Новини Фото атака на Черкащину
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Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

У ніч проти вівторка, 25 листопада, війська РФ атакували територію Черкаської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Працювала ППО

Як зазначається, по ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Зокрема, в межах області знешкоджено 15 російських БпЛА.

"Минулось без травмованих. Це найголовніше", - зауважив очільник Черкащини.

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Наслідки

Однак у Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА виникла пожежа. Вогнем знищено житловий будинок. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні.

Черкащина після обстрілу
Черкащина після обстрілу
Черкащина після обстрілу

Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває.

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обстріл (34383) дрони (8364) Черкаська область (242) Черкаський район (91)
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Така херня...
Немає постраждалих..
На зиму люди без житла...
Казав мені такий самий«непостраждалий»,краще б мене вбило,як в зиму голому босому ібез житла йти...
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25.11.2025 09:27 Відповісти
 
 