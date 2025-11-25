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Нічні атаки Росії на Одещину: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж
Вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Зазначається, що ворог атакував Одеську область ввечері та вночі. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури. Також пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.
"Від ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки" - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Наслідки ворожих атак
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- 90% підтримка серед рузкіх
= хто виробляє зброю
- хтось її везе на вантажівках
- хтось її запускає
- хтось координує
- у всіх них є родичі сімя і друзі
.....а ще зайдіть в коментарі там де вони пишуть - вони пищать від радості. І ви дуумаєте папірець це зупинить?