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Новини Фото Обстріли Одещини
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Нічні атаки Росії на Одещину: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Зазначається, що ворог атакував Одеську область ввечері та вночі. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури. Також пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

"Від ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки" - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Наслідки ворожих атак

Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак
Одещина: шість постраждалих унаслідок нічних ворожих атак

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: шестеро загиблих, 12 людей постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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безпілотник БпЛА (5940) обстріл (34383) Одеська область (4098)
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той хто думає що "мирна угода" щось змінить так от

- 90% підтримка серед рузкіх
= хто виробляє зброю
- хтось її везе на вантажівках
- хтось її запускає
- хтось координує
- у всіх них є родичі сімя і друзі

.....а ще зайдіть в коментарі там де вони пишуть - вони пищать від радості. І ви дуумаєте папірець це зупинить?
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25.11.2025 08:58 Відповісти
Уявляю, яке свято було у кацапів, коли в мережу попали дані про недавні жертви ракети Х-101 в Тернополі! А якже, стільки "біндєровцов" за раз вбили!
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25.11.2025 09:35 Відповісти
 
 