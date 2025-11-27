Російські обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та травмовані цивільні. ФОТОрепортаж

У ніч проти 27 листопада російські загарбники вкотре атакували Дніпропетропетровщину. Артилерія та дрони РФ спричинили руйнування будинків, магазинів, гаражів та травми цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Синельниківський район

Окупанти безпілотниками атакували Миколаївську та Дубовиківські громади. Поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Понівечені також дитячий садочок, інфраструктура.

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Нікопольський район

З артилерії російська армія обстріляла Нікополь.

У Марганці постраждав 50-річний чоловік, який дістав травми під час вечірньої атаки. Він лікується вдома.

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Наслідки ворожих обстрілів













